Трамп пообещал другим странам ужасные вещи после отмены пошлин

Верховный суд США 20 февраля вынес решение, которое серьёзно ограничило свободу действий президента Дональда Трампа в области торговой политики.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Порт

Высшая судебная инстанция страны постановила, что введение масштабных импортных пошлин с использованием Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) является превышением президентских полномочий.

Судьи напомнили, что право устанавливать таможенные тарифы, по сути являющиеся налогами, принадлежит исключительно конгрессу США. Закон IEEPA, предназначенный для реагирования на внешние угрозы, не даёт главе государства права единолично изменять налоговую политику.

Однако оставляя пространство для дальнейших споров, суд не уточнил, обязаны ли США возвращать импортёрам средства, уже уплаченные по оспоренным пошлинам.

По оценкам экспертов, речь может идти о суммах, превышающих 175 миллиардов долларов, что создаёт почву для многолетних судебных разбирательств .

В международном сообществе это решение Верховного суда США восприняли с осторожным оптимизмом. Европейские фондовые рынки отреагировали ростом, а эксперты из Африки и Европы назвали вердикт восстановлением справедливости и шансом для пострадавших экспортёров.

Ответ Белого дома не заставил себя ждать и продемонстрировал решимость администрации продолжать торговое давление, несмотря на правовые ограничения.

Уже 21 февраля президент США объявил о введении нового глобального тарифа на импорт. Теперь ставка так называемых глобальных пошлин повышается с десяти до 15 процентов, но вводится она на совершенно ином правовом основании.

Администрация США оперативно переключилась на альтернативные законодательные механизмы, подтверждая тезис о том, что поражение в суде не означает отказа от протекционистского курса.

Вместо закона о чрезвычайных полномочиях Белый дом намерен задействовать раздел 122 Закона о торговле 1974 года.

Этот инструмент позволяет президенту вводить пошлины на срок до 150 дней без одобрения конгресса в случае серьёзных проблем с платёжным балансом страны.

Хотя этот инструмент является временным и требует последующего одобрения законодателей, он даёт исполнительной власти оперативный простор для манёвра.

Кроме того, президент США публично подтвердил намерение применять оставшиеся в силе инструменты торговой защиты с беспрецедентной жёсткостью.

Трамп сообщил, что он может "использовать лицензии, чтобы делать совершенно ужасные вещи с другими странами, особенно с теми странами, которые десятилетиями наживались" на США.

В частности, не подлежат пересмотру отраслевые тарифы на сталь, алюминий и автомобили, введённые по разделу 232 (из соображений национальной безопасности), а также пошлины по разделу 301, касающиеся недобросовестных, по мнению Вашингтона, торговых практик.

Такая тактика открывает новый этап торговой войны. Если раньше Белый дом действовал широким фронтом, используя аргумент чрезвычайной ситуации, то теперь он переходит к точечным, но не менее болезненным ударам.

По сути, Вашингтон сигнализирует международным партнёрам: правовые ограничения будут компенсироваться административной изобретательностью.

Если ранее у Трампа была универсальная "тарифная дубина", то теперь ему приходится пользоваться более сложным арсеналом. Что, однако, не снижает его пыла.

Экономические последствия такой политики уже начинают проявляться. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, рост ВВП США замедлится, а инфляция, напротив, ускорится именно из-за повышения тарифных барьеров.

Исследования показывают, что основное бремя пошлин ложится на плечи американских потребителей и компаний, а не иностранных производителей, как это часто декларируется.

Тем не менее, риторика Белого дома остаётся бескомпромиссной: в отношении государств, которые попытаются оспорить новые меры или "играть в игры" с решением суда, будут применяться ещё более высокие заградительные пошлины.

То есть Верховного суда, вместо того чтобы поставить точку в торговых спорах, лишь изменило их конфигурацию.

Вашингтон перешёл от глобального подхода к более сложной, комбинированной стратегии, сочетающей временные глобальные меры и постоянные отраслевые ограничения.

Этот новый этап характеризуется высокой правовой неопределённостью и обещает дальнейшую турбулентность для мировой торговли.

Компании, уже уплатившие миллиарды долларов пошлин, теперь стоят перед перспективой долгих судебных баталий за их возврат, в то время как правительство США готовит новые торговые ограничения, ещё больше запутывая и без того сложную экономическую ситуацию.