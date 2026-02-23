Ловушка на выходе с больничного: путёвки в санатории стали оружием в руках аферистов

В начале 2026 года в России зафиксирована новая волна телефонного мошенничества, мишенью которой стали пожилые люди, переболевшие сезонными вирусами. Аферисты используют психологическую уязвимость пенсионеров после перенесенного гриппа, предлагая им фиктивные путевки на бесплатную реабилитацию в санаториях. Злоумышленники действуют от имени государственных структур, обещая оздоровление по программе ОМС.

Основная цель преступников — получение доступа к личным кабинетам граждан на государственных порталах или кража средств с банковских счетов. Для этого они просят продиктовать коды из СМС, данные паспорта, СНИЛС или установить на смартфон сторонние приложения, которые якобы необходимы для "дистанционной консультации". На деле такие программы дают мошенникам полный контроль над устройством жертвы.

Эксперты напоминают, что государственные инвестиции в социальную сферу строго регламентированы, а распределение льготных путевок никогда не происходит через холодные звонки. Подобные предложения — классический пример того, как под маской заботы скрывается циничный расчет. Важно помнить, что в финансовом мире, как и в медицине, бесплатный сыр часто оказывается лишь приманкой для доверчивых граждан.

Как работают мошеннические схемы с путевками

Преступники используют методы социальной инженерии, представляясь сотрудниками поликлиник или Социального фонда. Они осведомлены о недавних болезнях граждан, что создает ложное чувство доверия. В ходе разговора пенсионеру сообщают, что ему положена квота на санаторно-курортное лечение, но для её "активации" нужно подтвердить личность или оплатить небольшой страховой депозит. В условиях, когда кризис доверия к цифровым сервисам растет, пожилые люди часто передают данные, не осознавая опасности.

Иногда аферисты убеждают жертву, что места в санаторий ограничены и решение нужно принять немедленно. Спешка — главный союзник мошенника. Пока человек находится в состоянии стресса, у него пытаются выведать данные банковской карты или заставить перейти по фишинговой ссылке. Это особенно опасно на фоне общей экономической нестабильности, когда любые дополнительные финансы или льготы воспринимаются как жизненная необходимость.

"Никогда не диктуйте коды из СМС-сообщений, даже если звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка или госучреждения. Любая просьба установить приложение 'для защиты' или 'удаленной помощи' - это стопроцентный признак мошенничества", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Законный порядок получения реабилитации

Реальная процедура получения бесплатной помощи после болезни носит строго заявительный характер и требует личного участия пациента. Никаких "автоматических" списков, по которым обзванивают граждан, не существует. Направление на реабилитацию выдает исключительно лечащий врач на основе медицинских показаний, зафиксированных в истории болезни. При этом важно проверять все документы, так как любая ошибка может привести к санкциям, подобно тому как штрафы выписываются за покупку незаконно срубленных деревьев.

Пациент должен пройти врачебную комиссию, которая оценивает степень тяжести перенесенного заболевания и необходимость восстановления в санаторных условиях. Этот процесс может занимать несколько недель. Если вам звонят и утверждают, что комиссия уже прошла без вашего участия и вам "просто нужно подтвердить данные", — это повод немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в свою поликлинику.

Параметр проверки Признак мошенничества Способ связи Входящий звонок или сообщение в мессенджере Запрашиваемые данные Коды из СМС, номер СНИЛС, данные карты Требования Срочная установка приложения или оплата "налога"

Ситуация осложняется тем, что на фоне санкционного давления на экспорт и общих экономических вызовов, активность киберпреступников только растет. Они адаптируют свои сценарии под актуальные новости, будь то изменения в законодательстве или сезонные вспышки инфекций. Гражданам следует проявлять максимальную бдительность при получении любых "заманчивых" предложений по телефону.

"Если вы все же стали жертвой обмана и передали свои персональные данные, необходимо немедленно заблокировать доступ к личному кабинету на Госуслугах и сменить пароли во всех банковских приложениях. Оперативность в данном случае критически важна", — в беседе с Pravda. Ru подметил специалист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин.

Как защитить свои данные и деньги

Лучший способ защиты — это информированность и отказ от общения с неизвестными лицами по финансовым или медицинским вопросам. Помните, что сотрудники государственных ведомств не используют мессенджеры для официальной переписки. Если кто-то настойчиво интересуется вашим полисом ОМС под предлогом записи в санаторий, это повод прекратить разговор. В условиях, когда банки ужесточают правила выдачи кредитов, мошенники ищут любые способы завладеть чужими средствами.

Рекомендуется установить на смартфон приложения-определители номеров, которые маркируют подозрительные вызовы как "спам" или "мошенники". Также стоит провести беседу с пожилыми родственниками, объяснив им, что любые медицинские услуги оформляются только через официальный визит к врачу. Даже крупные государственные резервы золота не заменят личной ответственности каждого гражданина за свою цифровую безопасность.

"С точки зрения закона, передача персональных данных третьим лицам по телефону не является основанием для получения госуслуг. Все официальные процедуры требуют либо личной подписи, либо квалифицированной электронной подписи через защищенные каналы связи", — рассказал юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о реабилитации после гриппа

Ниже представлены ответы на наиболее частые вопросы, касающиеся законного получения санаторных услуг и защиты от мошеннических действий.

Могут ли мне позвонить из поликлиники с предложением путевки?

Сотрудники государственных поликлиник крайне редко обзванивают пациентов с подобными предложениями. Обычно пациент сам инициирует процесс получения путевки у своего лечащего врача. Если вам поступил такой звонок, положите трубку и перезвоните по официальному номеру регистратуры вашей поликлиники.

Какие данные нельзя называть по телефону ни в коем случае?

Запрещено передавать коды подтверждения из СМС, полные данные банковских карт (включая CVC-код), пароли от личных кабинетов и данные полиса ОМС или СНИЛС неизвестным лицам.

Нужно ли платить за "страховой депозит" при получении бесплатной путевки?

Нет, бесплатная реабилитация по полису ОМС полностью оплачивается государством. Любые требования внести предоплату, страховку или "налог" являются признаком мошенничества.

