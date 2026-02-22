Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Экономический щит для России: Трамп лишился права на ввод вторичных санкций за нефть

Экономика

Верховный суд США отменил пошлины Трампа, ограничив его власть в торговых войнах. Это решение поможет партнёрам России и накажет союзников США.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трамп нарушил Конституцию США

Вводя пошлины на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года, Трамп поставил целью вернуть производство в США, а также сделать положительным хронически дефицитный торговый баланс (обе цели, согласно статистике, не достигнуты). Эти меры Трамп использовал как экономическую дубинку, чтобы решать политические проблемы. Однако 20 февраля Верховный суд США признал их неконституционными. Сразу скажем, что суд не запретил введение тарифов, он лишь заявил, что IEEPA не может использоваться для получения дохода.

По мнению судей, Трамп превысил свои полномочия, так как право устанавливать налоги и сборы принадлежит исключительно Конгрессу. По разным оценкам, правительство США может столкнуться с необходимостью вернуть торговым партнёрам и собственным импортёрам от 130 до 175 млрд долл. (половина от собранной суммы). Трамп резко раскритиковал судей, назвав их "глупцами" и "комнатными собачками", и заявил, что их надо проверить на служение иностранным интересам.

Трамп наказал союзников и подбодрил противников

Так как торговые тарифы не были запрещены, Трамп немедленно попытался восстановить пошлины через другие механизмы. Он ввёл "глобальную пошлину" сначала в размере 10%, а через день — 15%, на базе "Закона о торговле" от 1974 года. В отличие от отмененных бессрочных пошлин, новые меры могут действовать только 150 дней, после чего потребуется одобрение Конгресса.

Главный итог — у Трампа выбили рычаг давления на другие страны. Китай теперь будет вести переговоры с более сильной позицией перед второй встречей лидеров в Пекине 31 марта. В ЕС заявили, что приостановят процесс ратификации подписанного ранее торгового соглашения, а Индия притормозила переговоры о достижении основного соглашения (заключено рамочное). Для таких стран, как Великобритания и Австралия, 15% — выше того, что было достигнуто ранее. Для Китая, Индии, Вьетнама или Бразилии — ниже. То есть наказание для главных "виновников" деиндустриализации США только что смягчилось, в то время как некоторые союзники Трампа подверглись более жёстким санкциям. Это не продуманная стратегия, это дурь одного человека, шарахающегося из стороны в сторону.

Внутри США у Трампа тоже плачевная ситуация

Более 1800 компаний-импортёров уже подали иски в Суд по международной торговле США (CIT). Тарифы Трампа многих из них поставили на грань выживания.

Подключились и группы малых предприятий, например, коалиция We Pay the Tariffs. Они требуют "автоматического и быстрого" процесса возврата средств, так как не могут позволить себе годы судебных разбирательств, в то время как их оборотные средства были изъяты государством. Штат Калифорния отдельно подал иск от всех предприятий-импортёров, а также от потребителей, которые пострадали от инфляции.

Филиалы зарубежных гигантов, таких как Alcoa (алюминий), LONGi Green Energy (солнечные панели из Китая) и Uniqlo, также активно участвуют в процессе возврата пошлин, выплаченных через американскую таможню. Загвоздка в том, что Верховный суд не прописал механизм возврата денег, поэтому процесс может затянуться на 5 лет.

Что изменилось для России

Решение Верховного суда ограничивает возможности Трампа наказывать третьи страны за торговлю с Россией энергоносителями. В 2025 году администрация Трампа угрожала ввести 100 (500)-процентные пошлины против любой страны, которая продолжает закупать российские товары (нефть, уран, газ). Трамп теперь не сможет вводить подобные карательные меры против торговых партнеров России (например, Индии или Китая) простым указом, ему потребуется согласие законодателей.
Ввод неограниченных вторичных пошлин (более 15%) по закону от 1974 года возможен, но требуется анализ и доказательная база необходимости такой меры, что длится обычно от нескольких месяцев до года.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
