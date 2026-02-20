В США признали, что не могут оценить эффективность антироссийских санкций

Антироссийские санкции были изначально выстроены таким образом, что их реальную эффективность практически невозможно объективно оценить. К такому выводу пришли аудиторы Пентагона, госдепартамента и USAID*, подготовившие совместный доклад для конгресса США.

В документе зафиксировано, что соответствующие ведомства не располагают инструментами, позволяющими полноценно отслеживать прогресс в достижении поставленных целей. Это, в свою очередь, существенно ограничивает возможность анализа результативности санкций и мер экспортного контроля, введённых против России.

В докладе генеральных инспекторов подчёркивается, что ключевая проблема заключается в отсутствии чётко сформулированных целей. Ведомства, отвечающие за разработку и реализацию санкционной политики, с самого начала не задали конкретных ориентиров, которые могли бы быть привязаны к измеримым результатам.

В результате сама система оценки оказалась размыта. Это означает, что даже при наличии значительного массива данных невозможно однозначно определить, достигнуты ли заявленные политические и экономические цели.

Дополнительным фактором неопределённости стало продление ограничительных мер. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить срок действия санкций против России ещё на один год, мотивируя это продолжающимся конфликтом на Украине.

При этом ранее он отмечал, что российское руководство демонстрирует способность адаптироваться к внешнему давлению и находить способы минимизировать негативные последствия ограничений.

Это признание со стороны высшего политического руководства США косвенно подтверждает выводы аудиторов о непонятной эффективности санкционной политики.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности справляться с санкционным давлением. В Москве подчёркивали, что ограничения, введённые западными странами, не привели к ожидаемому системному ослаблению экономики.

Напротив, в ряде отраслей наблюдается рост за счёт импортозамещения, переориентации торговых потоков и усиления сотрудничества с альтернативными партнёрами.

Отдельно отмечалось, что западным государствам не хватает политической воли признать ограниченные результаты санкционного давления.

Критический анализ антироссийских санкций всё чаще звучит и в самих западных странах. Эксперты указывают на структурные недостатки такого инструмента. Санкции нередко носят политически декларативный характер и вводятся без достаточной проработки механизмов контроля и оценки.

Они способны наносить сопутствующий ущерб экономикам самих инициаторов ограничений, особенно в условиях глобальной взаимозависимости рынков. Рост цен на энергоносители, сбои в логистических цепочках и увеличение инфляционного давления в Европе стали косвенными последствиями санкционной политики.

Кроме того, практика показывает, что санкции редко достигают своей основной цели — изменения политического курса государства, против которого они направлены. Вместо этого они могут способствовать внутренней консолидации политической системы и стимулировать развитие альтернативных экономических механизмов.

В случае нашей страны это выразилось в активизации финансовых инструментов вне западной юрисдикции, расширении расчётов в национальных валютах и укреплении связей с странами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Выводы аудиторов американских ведомств фактически подтверждают более широкий скепсис в отношении эффективности антироссийских санкций.

Отсутствие чётких критериев оценки, размытые цели и наличие побочных экономических эффектов ставят под сомнение целесообразность дальнейшего расширения санкционного давления.

По сути, санкции являются инструментом политического символизма, чем реально работающим механизмом достижения стратегических целей.

* Организация признана нежелательной в России, её деятельность прекращена