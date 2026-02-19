Экспорт стал причиной роста цен на газ в США

В 2025 году экспорт сжиженного природного газа из США впервые превысил объёмы газа, которые потребляются внутри страны домохозяйствами и коммерческим сектором. Это стало важной вехой для всей газовой отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Платформа

Торговля "молекулами свободы", как называл экспорт газа бывший госсекретарь Майк Помпео, создаёт проблемы для потребителей в самих США.

За первые одиннадцать месяцев года зарубежным покупателям было отгружено около пяти 141,6 млрд кубометров газа. Показатель оказался на 25 процентов выше уровня предыдущего года.

Для сравнения, население использовало примерно 113,3 млрд кубометров, а предприятия сферы услуг — около 85,0 млрд кубометров.

Таким образом, терминалы по экспорту СПГ заняли третье место среди крупнейших потребителей газа внутри страны. Впереди остались только промышленность и электроэнергетика.

Рост экспорта стал ключевым фактором изменения ценовой динамики. На крупнейшем газовом хабе страны Henry Hub спотовые цены выросли на 61 процент. Это резкое подорожание напрямую отразилось на расходах населения.

Газ остаётся основным топливом для производства электроэнергии. Около 40 процентов всей генерации в США обеспечивается газовыми электростанциями.

В результате тарифы на электроэнергию для населения достигли исторически высоких уровней. Увеличение стоимости газа также повлияло на отопление, особенно в холодных регионах страны, где газ используется как основной источник тепла, сообщает издание "Нефть и капитал".

Спрос со стороны экспортёров СПГ демонстрирует наиболее стремительный рост за последнее десятилетие. По сравнению с 2019 годом он увеличился на 209 процентов. Для сопоставления, остальной внутренний спрос рос значительно медленнее и в среднем прибавил около трёх процентов.

Это означает структурное изменение рынка. Газ всё чаще направляется на внешние рынки, где цены зачастую выше. Внутри страны это создаёт дополнительное давление на предложение. В периоды пикового потребления формируются локальные дефициты. Усиливается волатильность цен, что усложняет планирование для бизнеса и домохозяйств.

Ценовая дифференциация между категориями потребителей остаётся значительной. В 2025 году домохозяйства платили в среднем около 19 долларов за тысячу кубических футов газа (примерно 28,3 м³). Коммерческий сектор платил примерно 11,44 доллара за сопоставимый объём.

Промышленность закупала газ значительно дешевле — около пяти долларов. Электростанции получали топливо по цене около 3,95 доллара.

При этом экспортёры продавали газ за рубеж по средней цене 7,87 доллара. Такая модель остаётся прибыльной. Даже с учётом затрат на сжижение, транспортировку и регазификацию компании сохраняют положительную маржу. Это стимулирует дальнейшее расширение экспортной инфраструктуры.

Развитие отрасли СПГ в США началось особенно активно после сланцевой революции 2010-х годов. Рост добычи позволил стране перейти от импорта к статусу одного из крупнейших экспортёров. Ключевую роль сыграли крупные терминалы на побережье Мексиканского залива. Они обеспечивают поставки в Европу и Азию.

После энергетического кризиса в Европе спрос на американский СПГ резко вырос. Это дополнительно ускорило инвестиции в новые мощности.

По прогнозам отраслевых аналитиков, к 2027 году экспортные возможности Северной Америки могут увеличиться более чем в два раза. Суточный объём поставок способен достичь примерно 0,688 млрд кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 251 млрд кубометров в год.

Это приведёт к дальнейшему перераспределению потоков газа. Значительная часть добычи будет ориентирована на внешний рынок. Внутренний рынок при этом станет более чувствительным к колебаниям спроса и предложения. Даже умеренные погодные аномалии могут вызывать резкие скачки цен.

Дополнительным фактором остаётся развитие инфраструктуры хранения и транспортировки. Расширение газопроводов и строительство новых терминалов требует значительных инвестиций и времени. Любые задержки в проектах могут усиливать дисбаланс между добычей и потреблением.

Также важную роль играют экологические ограничения и регулирование выбросов метана. Эти факторы могут влиять на себестоимость добычи и логистики.

В политическом контексте ситуация приобретает особое значение. Рост тарифов на энергию становится чувствительной темой для избирателей. Увеличение счетов за электричество и отопление напрямую влияет на уровень жизни.

При этом экспорт СПГ рассматривается как инструмент геополитического влияния и экономического роста. Возникает конфликт интересов между внутренними потребителями и экспортёрами. Так что власти США могут оказаться перед выбором между поддержкой экспорта и сдерживанием внутренних цен.