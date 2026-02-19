Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Рынок шепчет о снижении ставок: кредиты подешевеют, но только для самых внимательных

Экономика

После решения Банка России снизить ключевую ставку рынок ожидал быстрого удешевления займов, однако динамика оказалась более сдержанной. 13 февраля регулятор уменьшил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5%. Часть банков, в том числе ВТБ, уже начала корректировать условия по потребительским кредитам, однако говорить о масштабном пересмотре цен по всей отрасли пока рано.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Ипотека: снижение без резких движений

Передача решения ЦБ в розничный сегмент происходит неравномерно. Депозитные продукты банки традиционно пересматривают быстрее, тогда как ипотека реагирует с задержкой. Причина — высокая стоимость фондирования, действующие риск-надбавки и требования к капиталу, которые напрямую влияют на итоговую ставку для заемщика.

"По ипотеке удешевление будет сдержанным. Стоимость фондирования для банков остается высокой, сохраняются риск-надбавки и требования к капиталу, которые напрямую влияют на итоговую цену кредита для заемщика. Именно поэтому снижение ключевой ставки не превращается автоматически в такое же движение по ипотечным ставкам. В начале февраля средние ставки по "рыночной" ипотеке находились вблизи 20,5%", — отметила финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

Таким образом, в краткосрочной перспективе речь идет о точечной корректировке, а не о смене тренда. Даже если ставки снизятся на несколько десятых процентного пункта, это лишь частично повлияет на платежи заемщиков и вряд ли станет стимулом для резкого роста спроса.

Потребкредиты: осторожность банков сохраняется

Схожая ситуация складывается и в сегменте необеспеченного кредитования. Здесь банки ориентируются прежде всего на собственные риск-модели и оценку вероятности просрочек. В ставку закладывается уровень долговой нагрузки клиентов и общая стоимость риска, поэтому эффект от снижения ключевой ставки будет растянут по времени.

По оценке Кузнецовой, по "массовым" потребительским кредитам ставки по-прежнему превышают 20%. Существенное удешевление возможно только при устойчивом замедлении инфляции и улучшении инфляционных ожиданий. Пока рынок не видит достаточных сигналов для более решительных шагов, кредитные организации предпочитают действовать аккуратно. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы ипотека банк россии ключевая ставка
Новости Все >
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса
Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Сейчас читают
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Газ
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Садоводство, цветоводство
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Провода больше не висят гирляндой: идеи, которые спасают даже готовый интерьер
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее
Врач против водителя: как новая база данных МВД лишит миллионы россиян прав за сутки
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Голеностопы сдают, когда икры слабеют: три движения возвращают устойчивость
Киев молит о тепле не ради людей: за просьбой о мире скрывается эта циничная цель
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Скрывали годами, а теперь выставляют напоказ: носки стали главным акцентом 2026 года
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.