Рынок шепчет о снижении ставок: кредиты подешевеют, но только для самых внимательных

После решения Банка России снизить ключевую ставку рынок ожидал быстрого удешевления займов, однако динамика оказалась более сдержанной. 13 февраля регулятор уменьшил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5%. Часть банков, в том числе ВТБ, уже начала корректировать условия по потребительским кредитам, однако говорить о масштабном пересмотре цен по всей отрасли пока рано.
Передача решения ЦБ в розничный сегмент происходит неравномерно. Депозитные продукты банки традиционно пересматривают быстрее, тогда как ипотека реагирует с задержкой. Причина — высокая стоимость фондирования, действующие риск-надбавки и требования к капиталу, которые напрямую влияют на итоговую ставку для заемщика.
"По ипотеке удешевление будет сдержанным. Стоимость фондирования для банков остается высокой, сохраняются риск-надбавки и требования к капиталу, которые напрямую влияют на итоговую цену кредита для заемщика. Именно поэтому снижение ключевой ставки не превращается автоматически в такое же движение по ипотечным ставкам. В начале февраля средние ставки по "рыночной" ипотеке находились вблизи 20,5%", — отметила финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.
Таким образом, в краткосрочной перспективе речь идет о точечной корректировке, а не о смене тренда. Даже если ставки снизятся на несколько десятых процентного пункта, это лишь частично повлияет на платежи заемщиков и вряд ли станет стимулом для резкого роста спроса.
Схожая ситуация складывается и в сегменте необеспеченного кредитования. Здесь банки ориентируются прежде всего на собственные риск-модели и оценку вероятности просрочек. В ставку закладывается уровень долговой нагрузки клиентов и общая стоимость риска, поэтому эффект от снижения ключевой ставки будет растянут по времени.
По оценке Кузнецовой, по "массовым" потребительским кредитам ставки по-прежнему превышают 20%. Существенное удешевление возможно только при устойчивом замедлении инфляции и улучшении инфляционных ожиданий. Пока рынок не видит достаточных сигналов для более решительных шагов, кредитные организации предпочитают действовать аккуратно. Об этом сообщает Газета. Ru.
