Олег Артюков

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Экономика » Правила игры » Бизнес

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай на следующей неделе заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фридрих Мерц

По данным западных СМИ, речь идёт о попытке переосмыслить внешнеэкономические приоритеты Германии в условиях усиливающейся глобальной конкуренции и роста протекционизма. Мерц подчеркнул, что Германия заинтересована в поиске партнёров по всему миру, которые придерживаются схожих подходов к экономике и международной политике.

По его оценке, прежнее разделение внешней и экономической политики становится всё менее возможным. Канцлер указал, что в современных условиях торговля, инвестиции и геополитика оказываются тесно переплетены.

В этой связи он выступил с критикой тарифной политики США, отметив, что Вашингтон стремится использовать пошлины как инструмент давления на глобальную экономику. Мерц дал понять, что такой подход не соответствует интересам Европы и Германии, и подчеркнул, что Берлин не намерен следовать подобной линии.

Канцлер также заявил, что европейские страны готовы к ответным мерам в случае дальнейшего усиления торговых ограничений со стороны США. Он напомнил, что государства Европы уже демонстрировали способность действовать согласованно в кризисных ситуациях.

В качестве примера канцлер привёл ситуацию вокруг Гренландии. По мнению Мерца, именно такие эпизоды показывают, что европейские страны способны отстаивать свои интересы коллективно.

Дополнительный интерес к Китаю со стороны Германии объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, китайская экономика остаётся одной из крупнейших в мире и ключевым торговым партнёром для немецкой промышленности.

Во-вторых, на фоне охлаждения трансатлантических отношений Берлин стремится диверсифицировать внешнеэкономические связи.

В-третьих, усиливается конкуренция за доступ к рынкам, технологиям и сырьевым ресурсам, что вынуждает Германию искать новые форматы сотрудничества.

При этом идея стратегического партнёрства с Пекином вызывает в Европе заметный скепсис. В последние годы в Евросоюзе активно обсуждалась концепция "снижения рисков" в отношениях с Китаем.

Речь идёт не о полном разрыве экономических связей, а о снижении зависимости в критически важных отраслях, включая высокие технологии и энергетику. Многие европейские политики и эксперты опасаются, что углубление сотрудничества может усилить зависимость от китайских поставок и ограничить стратегическую автономию ЕС.

Скепсис усилился после недавних дискуссий внутри Евросоюза, где ряд стран выступил за более жёсткий курс в отношении Китая.

В частности, обсуждались вопросы субсидирования китайской промышленности, доступа европейских компаний на китайский рынок и соблюдения принципов честной конкуренции. Эти разногласия показывают, что единая позиция Европы по Китаю пока остаётся не до конца сформированной.

Заявления Мерца отражают попытку Германии найти баланс между экономическими интересами и политическими рисками. С одной стороны, Берлин заинтересован в сохранении и развитии сотрудничества с Китаем.

С другой стороны, он вынужден учитывать как внутренние европейские дискуссии, так и давление со стороны США.

В результате речь идёт не столько о безусловном сближении, сколько о попытках поиска новых форм взаимодействия в условиях меняющейся мировой экономики.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай германия торговля экономика
