Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы

Австрия планирует ускоренное развитие возобновляемых источников энергии и параллельно наращивает усилия по диверсификации газовых поставок, включая расширение импорта из стран Африки.

Фото: commons.wikimedia.org by Ральф Ролечек, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Санкт-Пёльтен, Австрия

Такой подход связан с желанием снизить риски, возникающие при высокой зависимости от сжиженного природного газа из США. Такой вывод можно сделать из комментария заместителя министра энергетики Австрии Элизабет Цехетнер агентству Reuters. Которая заявила, что США являются непредсказуемым партнёром.

В австрийском ведомстве исходят из того, что американский рынок СПГ остаётся важным, но при этом характеризуется повышенной волатильностью и политической чувствительностью.

На этом фоне в Вене расширить число поставщиков и развитие альтернативных маршрутов поставок топлива. В частности, рассматривается увеличение загрузки газотранспортной инфраструктуры, связанной с Северной Африкой, а также участие в новых добычных проектах в Европе.

Одним из ключевых направлений диверсификации называется использование возможностей газопровода TransMed, который соединяет Алжир и Италию. Этот маршрут позволяет европейским странам получать дополнительный объём газа из региона Магриба.

Также австрийская сторона рассчитывает на участие в разработке румынского шельфового месторождения "Нептун" в акватории Чёрного моря. Проект реализуется при участии компании OMV, которая традиционно играет ключевую роль в обеспечении энергобаланса страны.

При этом вопрос о потенциальном возобновлении поставок газа из России не исключается полностью. Он увязывается с возможным достижением мирного соглашения. В таком случае энергетическая политика может быть скорректирована с учётом новых политических и экономических условий.

Поставки российского газа в Австрию прекратились в декабре 2024 года после завершения транзита через территорию Украины. Незадолго до этого компания OMV расторгла долгосрочное соглашение с "Газпромом", сославшись на прекращение поставок.

Российская сторона объясняла ситуацию неплатежами и зачётом объёмов в счёт компенсаций за недопоставки в предыдущие годы по решению арбитража в Стокгольме.

До конца 2024 года Австрия продолжала получать российский газ через словацкого оператора SPP. На текущий момент официальных сообщений о дефиците топлива в стране нет.

Одновременно поставки по южному маршруту через газопровод "Балканский поток", являющийся продолжением "Турецкий поток", сохраняются для Венгрии и Словакии, что подчёркивает неоднородность энергетической карты региона.

В более широком европейском контексте тема зависимости от американского СПГ приобретает всё большую актуальность. После сокращения поставок из России в 2022–2024 годах США стали одним из ключевых поставщиков сжиженного газа в Европу.

Однако ряд стран ЕС всё чаще заявляет о рисках чрезмерной зависимости от одного внешнего источника. К числу таких рисков относятся ценовая нестабильность, ограниченные экспортные мощности и внутренняя политическая конъюнктура США, способная влиять на экспортную политику.

В Евросоюзе нарастает дискуссия о необходимости более сбалансированной энергетической стратегии. Речь идёт о сочетании импорта СПГ, трубопроводных поставок из альтернативных регионов и ускоренного развития возобновляемых источников энергии.