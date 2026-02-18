Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китай уже год обходится без СПГ из США

Прошёл год с момента прекращения прямых поставок сжиженного природного газа из США в Китай, которое произошло на фоне эскалации торговой напряжённости между двумя странами.

Танкер с СПГ
Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Эти ограничения стали частью более широкого торгового противостояния, затронувшего энергоносители, промышленную продукцию и высокотехнологичные товары.

Несмотря на формальное прекращение импорта американского СПГ на китайский рынок, обязательства по ранее заключённым долгосрочным контрактам китайские компании продолжили исполнять, сообщает агентство Reuters.

Они перенаправляли приобретённые объёмы СПГ на альтернативные рынки. Основным направлением стала Европа, где спрос на газ заметно вырос после снижения трубопроводных поставок и структурных изменений в энергобалансе региона.

Подобная практика стала возможной благодаря гибкости контрактных условий, допускающих изменение конечного пункта назначения груза. В результате фактическое физическое движение топлива отличалось от изначально запланированных маршрутов, однако юридические обязательства между сторонами сохранялись в полном объёме.

Ситуация продемонстрировала высокую степень взаимосвязанности мирового газового рынка. Несмотря на геополитическую конкуренцию и заявления о диверсификации, энергетические системы США и Китая остаются опосредованно связанными через механизмы торговли и финансовые инструменты.

Начиная с 2018 года китайские энергетические корпорации, включая PetroChina, CNOOC и Unipec, заключили около двадцати долгосрочных соглашений с американскими производителями СПГ. Эти контракты предусматривают поставки порядка 25 миллионов тонн газа ежегодно сроком до 25 лет.

В 2024 году Китай приобрёл 4,3 миллиона тонн американского СПГ. Этот объём составил около пяти процентов от общего экспорта США. Однако значительная часть топлива, формально закупленного китайскими компаниями, была перепродана или перенаправлена в другие регионы.

Так, из 27 партий, зафрахтованных компанией PetroChina начиная с февраля 2025 года, 23 прибыли в европейские порты. Оставшиеся грузы были доставлены в Бразилию и Бангладеш.

Компания ENN также направила все свои партии в Европу. Подобная логистика стала отражением коммерческой целесообразности и ценовой конъюнктуры, поскольку европейский рынок демонстрировал более привлекательные спотовые котировки.

Контракты на поставку американского СПГ обычно предусматривают высокую степень гибкости. Покупатель имеет право изменить пункт назначения, если это не противоречит санкционным или регуляторным ограничениям.

В этом заключается принципиальное отличие американской контрактной модели от соглашений с ближневосточными поставщиками, в частности с Катаром, где традиционно действуют более жёсткие условия по месту разгрузки и перепродаже.

В феврале 2025 года торговая напряжённость между Китаем и США получила новое развитие. Стороны ввели взаимные пошлины на ряд энергоносителей, включая отдельные виды газа и нефтепродуктов.

Позднее было достигнуто своего рода временное перемирие, позволившее стабилизировать ситуацию.

Несмотря на сокращение прямого импорта СПГ, Китай продолжил активно закупать американский этан. Его доля в китайском импорте в 2025 году превысила 60 процентов.

Этан используется в нефтехимической промышленности для производства этилена и пластмасс, поэтому поставки этого сырья имеют важное значение для промышленного сектора КНР.

Эксперты отрасли отмечают, что Китай располагает альтернативными источниками газа. В их числе поставки СПГ из России, Катара, Австралии, а также трубопроводный газ по долгосрочным контрактам. Наличие диверсифицированного портфеля снижает зависимость от одного поставщика.

В 2025 году общий импорт СПГ в Китай сократился на 14 процентов и составил 67 миллионов тонн. Снижение объясняется замедлением экономического роста, ростом внутренней добычи и активным использованием возобновляемых источников энергии.

Дополнительное влияние оказала политика повышения энергоэффективности и оптимизации потребления в промышленности.

Политико-экономическая обстановка усилила стремление Пекина к повышению энергетической самостоятельности. Власти делают ставку на развитие собственной добычи газа, расширение стратегических резервов и заключение контрактов с различными регионами мира.

Тем не менее участие Китая в глобальном рынке СПГ остаётся значимым. Даже при отсутствии прямых поставок американского газа на китайские терминалы финансовые и контрактные связи сохраняются.

Это подтверждает, что мировой рынок СПГ функционирует как единая система, где перераспределение потоков происходит в зависимости от ценовых сигналов, логистических возможностей и политических факторов.

