В Германии предложили создать торговую НАТО для защиты от США

Глава Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирк Яндура выступил с инициативой создания международного альянса для защиты принципов свободной торговли от протекционистских мер США.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сухогруз

Речь идёт о формировании структуры, которую он обозначил как "торговую НАТО". По его оценке, в условиях, когда таможенные пошлины всё чаще применяются в качестве инструмента политического давления, европейские государства способны выработать коллективный механизм противодействия, сообщает ТАСС.

Яндура подчеркнул, что практика использования тарифов как средства принуждения и экономического диктата подрывает основы многосторонней торговой системы.

В этой связи, заявил он изданию Handelsblatt, необходимо создать объединение государств, которое обладало бы чётко прописанными механизмами совместной реакции на внешние торговые ограничения. В качестве организационного и политического ориентира предлагается использовать модель НАТО, где действует принцип коллективной обороны.

Предполагается, что в состав такого альянса могли бы войти государства Евросоюза, а также страны Транстихоокеанского партнёрства. Среди потенциальных участников глава BGA назвал Австралию, Канаду и Японию, которые уже связаны между собой соглашениями о свободной торговле и разделяют схожие подходы к регулированию рынков.

При этом из предполагаемого объединения предлагается исключить Россию, США и Китай.

В качестве правового механизма реагирования рассматривается аналог статьи 5 Североатлантического договора. Согласно замыслу, тарифные меры, нарушающие нормы Всемирной торговой организации, могли бы квалифицироваться как атака на всех участников объединения. Это означало бы автоматический запуск согласованных контрмер.

Среди возможных инструментов называются зеркальные пошлины, введение цифровых налогов, ограничения в сфере государственных закупок, а также иные торгово-экономические меры. Такой подход призван повысить предсказуемость реакции и создать эффект сдерживания для государств, использующих тарифы в одностороннем порядке.

Поводом для выдвижения инициативы стал затяжной торговый конфликт с США, который обострился в период президентства Дональд Трамп. Введение дополнительных пошлин на ряд европейских товаров, включая продукцию машиностроения и металлургии, привело к существенному сокращению немецкого экспорта в Соединённые Штаты.

В 2025 году объём поставок снизился более чем на девять процентов. Одновременно зафиксировано значительное падение экспорта в Китай, что усугубило давление на немецких производителей.

Дополнительным фактором стала переориентация китайских экспортёров на европейский рынок. В условиях американских ограничений значительные объёмы относительно дешёвой продукции направляются в страны ЕС, что усиливает ценовую конкуренцию и снижает маржу европейских компаний.

Параллельно укрепление евро оказывает негативное влияние на ценовую конкурентоспособность немецких поставщиков на чувствительных к стоимости рынках.

По прогнозам BGA, после роста экспорта Германии на один процент в прошлом году, в 2026-м ожидается замедление до 0,6 процентов, тогда как импорт может увеличиться примерно на три процента. Это формирует дополнительное давление на торговый баланс и промышленное производство.

Очевидно, что инициатива связана с ослаблением многосторонних институтов. Механизм разрешения споров в рамках ВТО фактически парализован из-за блокирования назначения судей в Апелляционный орган.

В результате государства всё чаще прибегают к двусторонним и региональным соглашениям либо к односторонним мерам. Это ведёт к фрагментации глобальной торговой архитектуры и росту геоэкономических рисков.