Ирина Кудряшова

Один пакет вместо трёх счетов: как семьи резко снижают расходы на связь

Экономика

Рост тарифов на связь и интернет всё чаще заставляет домохозяйства пересматривать привычные расходы. При этом сократить платежи можно без снижения скорости и качества услуг, если подойти к вопросу системно и без резких шагов.

Человек в метро с телефоном
Фото: https://unsplash.com by Paul Hanaoka is licensed under Free
Ревизия тарифов и лишних опций

Экономист Юрий Шедько считает, что первый шаг к экономии — внимательный анализ действующего тарифа и подключённых услуг. На практике значительная часть переплаты формируется за счёт опций, которыми абоненты почти не пользуются, но продолжают оплачивать их по инерции. Отказ от таких услуг или переход на более подходящий пакет часто даёт заметный эффект уже в первый месяц.

"Чаще всего переплата складывается из опций, которыми почти не пользуются, — от них можно отказаться или перейти на более выгодный пакет", — рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Пакетные решения и семейные форматы

Отдельного внимания заслуживают конвергентные пакеты, объединяющие мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Такие решения становятся всё более популярными, поскольку позволяют сократить суммарные расходы и упростить контроль за платежами. Вместо нескольких счетов и разных дат оплаты семья получает единый платёж.

"На этом фоне многие домохозяйства переходят на конвергентные пакеты, где домашний интернет, мобильная связь и ТВ объединены для всей семьи", — отметил Шедько.

Оборудование и скрытые возможности экономии

Сократить расходы без компромиссов по скорости помогает и обновление техники. По словам эксперта, современные роутеры с поддержкой стандартов Wi-Fi 6 или 6E обеспечивают более стабильное соединение и повышают реальную скорость интернета. В ряде случаев это создаёт эффект повышения тарифа без увеличения ежемесячной платы.

Кроме того, Шедько рекомендует регулярно отслеживать временные акции и специальные предложения операторов. Они появляются часто и позволяют получить дополнительные скидки. Иногда выгодные условия удаётся найти и в процессе переговоров при смене провайдера или подключении услуг, когда индивидуальные параметры обсуждаются напрямую. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
