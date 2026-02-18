Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter McDermott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Газопровод

Об этом сообщил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что стороны достигли значительного прогресса по ключевым вопросам и надеются в ближайшее время подписать договор для его исполнения.

Этот сдвиг в практическую плоскость важен для обеих стран. В Иране, несмотря на рекордный уровень собственной добычи газа и значительные ресурсы, наблюдается дисбаланс между внутренними объёмами добычи и потребностями населения и промышленности.

Именно поэтому страна заинтересована в дополнительных поставках газа из России. Это позволит обеспечить стабильность энергоснабжения в регионах, где инфраструктура ещё не полностью развита.

Работа над этим проектом ведётся уже не первый год. Президенты двух стран в начале 2025 года согласовали концептуальные подходы к строительству газопровода, который связывал бы энергосистемы двух стран через территорию Азербайджана.

Первоначально планировалось начать с поставок относительно небольших объёмов — до двух млрд кубометров в год — с перспективой дальнейшего наращивания до порядка 55 млрд кубометров в год.

Это подчёркивает серьёзность намерений: проект рассчитан не на быстрый разовый эффект, а на долгосрочное устойчивое сотрудничество на благо экономики обеих стран.

Для России этот проект имеет большое стратегическое значение. На фоне изменений на мировом газовом рынке и сокращения поставок в Европу, расширение экспорта в другие регионы мира — это важная возможность диверсифицировать рынки сбыта.

Сотрудничество с Ираном открывает перспективу укрепить позиции российской энергетики в Азии и на Ближнем Востоке.

При этом на рынке газа для России это не просто коммерческий контракт, а потенциал для укрепления долгосрочных экономических связей и укрепления энергетической инфраструктуры на новых направлениях.

Иран, обладая вторыми по величине запасами природного газа в мире, продолжает наращивать внутренние объёмы добычи. Но как уже было отмечено, определённый энергетический дисбаланс сохраняется. Российские поставки могли бы закрывать эти разрывы и повышать надёжность энергоснабжения, особенно в пиковые периоды.

Кроме того, стороны обсуждают не только поставки "голубого топлива", но и более широкое сотрудничество в энергетической сфере в целом.

В числе рассматриваемых проектов — создание энерго-коридоров с участием России, Ирана и Азербайджана, включая возможную синхронизацию энергетических систем стран региона. Это создаёт новые возможности для интеграции рынков и повышения энергетической безопасности на более широком пространстве.

Таким образом, Россия укрепляет свои позиции на международной энергетической арене, а Иран получает возможность повысить надёжность энергоснабжения своих регионов.

Это сотрудничество создаёт основу для дальнейшего расширения экономических связей между странами, укрепления взаимного доверия и реализации крупных инфраструктурных проектов на долгие годы вперёд.

Такой подход отвечает стратегическим интересам обеих сторон и служит примером успешной двусторонней энергетической коммуникации в современном мире.