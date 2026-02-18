Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еврочиновники ломают голову, как помочь странам ЕС после разрыва с Россией, не давая денег

Экономика

Страны ЕС, которые граничат с Россией или близки к ней, переживают настоящий экономический шок. Приграничные регионы Прибалтики, Финляндии и Польши несут прямые потери от сокращения торговли, туристических потоков и инвестиций.

Проблему признают и в Брюсселе, даже подготовили план помощи. Который, правда, не предусматривает дополнительного финансирования, говорится в материале Politico.

Сокращение товарооборота с Россией и Белоруссией — это не абстрактная цифра. Малые и средние предприятия в приграничных регионах особенно уязвимы, поскольку они не имеют возможности, чтобы перенастроить цепочки поставок в краткие сроки.

Закрытые границы с Россией привели к падению доходов логистических компаний, туриндустрии, розницы и сферы услуг, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В Финляндии, например, закрытие границы с Россией коренным образом изменило ситуацию на рынке труда. Страна, которой раньше почти удалось достичь полной занятости, теперь борется с ростом безработицы. Люди, ранее жившие за счёт трансграничной торговли и туризма, остались без работы.

В чём же заключается помощь из Брюсселя? Еврокомиссия предлагает "привлечь инвестиции" от международных финансовых институтов.

Это всё равно что закрыть двери в дом и предложить жителям ждать, когда меценаты найдут их проблемы интересными.

Резкий спад экономической активности — это не временный сбой. Это результат сознательной политики, направленной на разрыв торговых связей с Россией. И последствия этой политики до конца не оценены.

Разрыв цепочек поставок и отказ от сотрудничества с партнёрами приводит к повышению издержек и снижению конкурентоспособности. В ЕС уже пересмотрели экономические прогнозы в сторону понижения роста.

Это указывает на замедление экономической активности даже в более крупных экономиках блока. При этом прогнозы роста ВВП в еврозоне ниже ожиданий на 2025-2026 годы.

В Германии, например, доля торговли с Россией была не самой большой, но для машиностроения и ряда производителей это значимый рынок. Потери рабочих мест и сокращение производства — следствие разрыва двухсторонних экономических связей, которые развивались десятилетиями.

Даже по первоначальным, без серьёзного анализа, данным, более 300 000 рабочих мест в Германии были связаны с торговлей с Россией. Их потеря — это не абстрактная угроза, это конкретные семьи, компании и города.

Прибалтийские страны тоже страдают, хотя их правительства одни из самых антироссийских. Высокие цены на энергоносители, перебои поставок и снижение спроса на экспортные товары стали факторами экономического спада. Рост издержек и инфляция снизили покупательную способность населения.

В Центральной Европе возникли энергетические споры. Например, остановка транзита газа через Украину нанесла удар по экономикам Словакии, Австрии и Венгрии. Это привело к росту затрат на энергообеспечение и перераспределению средств из бюджета на покупку альтернативных источников топлива.

Хоть Еврокомиссия и анонсирует планы инвестиций, но эти планы не перекрывают масштаба потерь. Они не увеличивают рабочие места, не возвращают туристов, не восстанавливают старые логистические маршруты. Это попытка смягчить последствия уже принятой политики, а не исправить её ошибки.

Обещания привлечь частный капитал вместо прямых бюджетных вливаний — это форма переложить ответственность на тех, кто и без того испытывает трудности.

Нельзя игнорировать очевидное: разрыв экономических связей с Россией оказался болезненным для стран-соседей ЕС. Потери от торговли, инвестиций и туризма реальны. Рост безработицы, спад производства, повышение издержек — это не оценки экспертов "на бумаге", это факты, отражающиеся в жизни людей.

Еврокомиссия может говорить о стратегиях, но без понимания, что делать с уже случившимися потерями, эти стратегии останутся декларациями.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
