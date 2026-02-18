Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом

На примере присвоения американцами нефтяного сектора Венесуэлы можно понять, какая судьба уготована России. Строить иллюзии в отношении намерений США опасно.
После переформатирования власти в Каракасе США взяли нефтяной сектор Венесуэлы под свой контроль. Теперь экспорт нефти осуществляется через "легитимные каналы" под надзором минфина США. Прямые закупки по старым схемам прекращены. Китай, который брал 75% венесуэльского экспорта по сниженным ценам (плата за кредиты), теперь вынужден покупать ту же нефть через посредничество США по рыночным ценам. Поэтому импорт из Венесуэлы практически остановлен.
И это важный урок для всех нефтедобывающих стран. Месторождения сланцевой нефти в США истощаются. Рентабельность многих сланцевых проектов находится под угрозой при цене нефти WTI ниже $60 за баррель, поэтому поставлена цель получить во владение энергоресурсы других стран.
Суть позиции в отношении России на данном этапе заключается в получении контроля над её экспортными потоками нефти и газа. Более двух лет назад обнародованы планы по приобретению контроля над газопроводами "Северный поток". Частный американский инвестор предлагает вывести трубопровод из-под контроля "Газпрома" (купить контрольный пакет акций) и передать его американскому консорциуму. В России некоторые аналитики интерпретируют это как потенциальное использование американского влияния, чтобы возобновить доходный транзит газа в Европу. МИД РФ не исключал переговоров по этой теме, а президент России Владимир Путин не раз высказывался, что уцелевшая от диверсии ветка "Северного потока" может быть запущена в любой момент.
Но получив контроль над трубопроводами (не исключено, что и украинской ГТС), США смогут в любой момент не только повысить тарифы, но ограничить объём прокачки российского газа, если их что-то не устроит в российской политике.
Пути торговли российской нефтью также берутся под контроль. Это делается отрезанием поставщиков от мирового рынка. "Лукойл" вынужден продавать свои иностранные НПЗ по одобрению минфина США, а на покупателей накладываются импортные пошлины. США создают среду, в которой российский танкер становится "токсичным активом", который трудно застраховать, негде заправить и некому разгрузить без одобрения Вашингтона.
Угроза перехватов танкеров ещё больше удорожает логистику, делая её экономически невыгодной, в итоге цена на российскую нефть будет такой, чтобы едва покрывать себестоимость добычи. Следующий шаг — принуждение делиться самой нефтью.
Существует стратегический документ корпорации Rand, в котором изложен план втягивания России в затяжную войну на Украине, что приведёт к чрезмерной нагрузке на российскую экономику, ослаблению России и потенциально к её захвату. Для чего Кирилл Дмитриев участвует в переговорах? Именно для того, чтобы попробовать украинскую тему "разменять" на экономические преференции для США, в том числе, по указанным аспектам. Это иллюзия, потому что президент США Дональд Трамп считает Украину активом, в который США вложили огромные деньги (300 млрд долларов), и он за этот актив не только хочет получить гораздо большую плату, чем Москва может предложить, но и подорвать суверенитет России.
Только реализация СВО в полной мере и введение военной администрации на территории Украины позволит говорить с Вашингтоном на равных.
