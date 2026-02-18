Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Попытки договориться с Трампом могут стать ошибкой: Россия потеряет контроль над нефтью и газом

Экономика » Сырье » Нефть

На примере присвоения американцами нефтяного сектора Венесуэлы можно понять, какая судьба уготована России. Строить иллюзии в отношении намерений США опасно.

Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре

США раскрыли на примере Венесуэлы свои нефтяные амбиции

После переформатирования власти в Каракасе США взяли нефтяной сектор Венесуэлы под свой контроль. Теперь экспорт нефти осуществляется через "легитимные каналы" под надзором минфина США. Прямые закупки по старым схемам прекращены. Китай, который брал 75% венесуэльского экспорта по сниженным ценам (плата за кредиты), теперь вынужден покупать ту же нефть через посредничество США по рыночным ценам. Поэтому импорт из Венесуэлы практически остановлен.

И это важный урок для всех нефтедобывающих стран. Месторождения сланцевой нефти в США истощаются. Рентабельность многих сланцевых проектов находится под угрозой при цене нефти WTI ниже $60 за баррель, поэтому поставлена цель получить во владение энергоресурсы других стран.

"Северные потоки" и украинская ГТС будут принадлежать США

Суть позиции в отношении России на данном этапе заключается в получении контроля над её экспортными потоками нефти и газа. Более двух лет назад обнародованы планы по приобретению контроля над газопроводами "Северный поток". Частный американский инвестор предлагает вывести трубопровод из-под контроля "Газпрома" (купить контрольный пакет акций) и передать его американскому консорциуму. В России некоторые аналитики интерпретируют это как потенциальное использование американского влияния, чтобы возобновить доходный транзит газа в Европу. МИД РФ не исключал переговоров по этой теме, а президент России Владимир Путин не раз высказывался, что уцелевшая от диверсии ветка "Северного потока" может быть запущена в любой момент.

Но получив контроль над трубопроводами (не исключено, что и украинской ГТС), США смогут в любой момент не только повысить тарифы, но ограничить объём прокачки российского газа, если их что-то не устроит в российской политике.

Российские танкеры станут токсичными

Пути торговли российской нефтью также берутся под контроль. Это делается отрезанием поставщиков от мирового рынка. "Лукойл" вынужден продавать свои иностранные НПЗ по одобрению минфина США, а на покупателей накладываются импортные пошлины. США создают среду, в которой российский танкер становится "токсичным активом", который трудно застраховать, негде заправить и некому разгрузить без одобрения Вашингтона.

Угроза перехватов танкеров ещё больше удорожает логистику, делая её экономически невыгодной, в итоге цена на российскую нефть будет такой, чтобы едва покрывать себестоимость добычи. Следующий шаг — принуждение делиться самой нефтью.

Экономические преференции США не решат украинский кризис

Существует стратегический документ корпорации Rand, в котором изложен план втягивания России в затяжную войну на Украине, что приведёт к чрезмерной нагрузке на российскую экономику, ослаблению России и потенциально к её захвату. Для чего Кирилл Дмитриев участвует в переговорах? Именно для того, чтобы попробовать украинскую тему "разменять" на экономические преференции для США, в том числе, по указанным аспектам. Это иллюзия, потому что президент США Дональд Трамп считает Украину активом, в который США вложили огромные деньги (300 млрд долларов), и он за этот актив не только хочет получить гораздо большую плату, чем Москва может предложить, но и подорвать суверенитет России.

Только реализация СВО в полной мере и введение военной администрации на территории Украины позволит говорить с Вашингтоном на равных.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы газ нефть санкции венесуэла дональд трамп соединённые штаты америки
