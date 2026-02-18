Европа выкачала из хранилищ весь газ, накопленный летом

Нетто-отбор газа из подземных хранилищ Европы, судя по данным Gas Infrastructure Europe, с начала текущего отопительного сезона превысил 55 млрд куб. м.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Речь идёт о чистой разнице между объёмом отбора и закачки. Это означает, что страны ЕС уже израсходовали весь газ, который был закачан в подземные хранилища летом, и перешли к использованию резервов, сформированных в предыдущие годы, отмечает ТАСС.

По состоянию на 16 февраля объём суточного отбора составил около 580 млн куб. м. Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался лишь седьмым максимальным значением для февраля за историю наблюдений.

В абсолютном выражении ситуация не является рекордной. Однако уровень запасов снижается быстрее средних многолетних значений. Общий объём активного газа в ПХГ оценивается примерно в 36,5 млрд куб. м.

Отопительный сезон в ЕС стартовал 13 октября. С этого момента государства союза отобрали около 60,5 млрд куб. м газа. Чистый отбор превысил 55 млрд куб. м. Это соответствует более чем ста процентам объёма, закачанного в летний период.

На 127-й день с момента достижения максимума заполнения хранилищ суммарный отбор оказался на четыре процента выше среднего уровня за последние пять лет на аналогичную дату.

Текущий уровень заполненности ПХГ составляет 33,02 процента. Это на 16,28 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Год назад в середине февраля хранилища были заполнены на 44,1 процента. Меньший уровень запасов на эту дату фиксировался лишь в 2022 году, когда показатель составлял около 32 процентов. Тогда отопительный сезон завершился в марте при остатке примерно 25-26 процентов газа.

Абсолютный минимум за всю историю наблюдений был зафиксирован в марте 2018 года. Тогда заполненность хранилищ опускалась до 17,7 процентов.

Температурный фактор остаётся ключевым драйвером спроса. На текущей неделе средние температуры в Европе оказались заметно ниже предыдущей семидневки. Это усилило потребление газа для отопления и выработки электроэнергии.

Потепление прогнозируется лишь к выходным. Подобная волатильность подчёркивает зависимость энергобаланса ЕС от погодных условий.

Доля ветрогенерации в структуре производства электроэнергии в январе составляла в среднем 19 процентов. В феврале показатель вырос до 21 процента.

Несмотря на формальный рост, вклад ветроэнергетики остаётся подверженным значительным колебаниям. В периоды слабого ветра нагрузка переносится на газовые станции. Это усиливает сезонные пики спроса на топливо.

Средняя цена закупки газа в феврале составила около 405 долларов за одну тысячу куб. м против 415 долларов в январе. Снижение носит умеренный характер и не компенсирует структурно более высокие уровни цен по сравнению с докризисным периодом.

Сложившаяся динамика отражает противоречия энергополитики ЕС последних лет. После резкого сокращения трубопроводных поставок из России европейские страны сделали ставку на диверсификацию импорта и ускоренное развитие ВИЭ.

Были расширены мощности по приёму СПГ. Заключены долгосрочные контракты с поставщиками из США, Катара и ряда африканских стран. Однако замещение относительно дешёвого трубопроводного газа более дорогим СПГ повысило среднюю стоимость энергоресурсов для промышленности и домохозяйств.

Одновременно ускоренная декарбонизация привела к снижению инвестиций в традиционную генерацию. Часть угольных и атомных мощностей была выведена из эксплуатации или законсервирована.

В результате газ стал выполнять функцию балансирующего ресурса для нестабильной ветровой и солнечной генерации. Такая модель усиливает зависимость от погодных условий и от конъюнктуры глобального рынка СПГ. При холодных зимах и низкой выработке ВИЭ отбор из ПХГ ускоряется. Это повышает риски ценовых всплесков.

Критическая оценка текущего курса указывает на проблему структурной уязвимости. ЕС удалось избежать дефицита благодаря мягким зимам последних лет и активной политике субсидирования.

Однако уровень заполненности хранилищ в феврале демонстрирует, что устойчивость системы остаётся ограниченной. При более продолжительных холодах или перебоях с поставками СПГ баланс может оказаться под давлением.

Высокая стоимость энергии снижает конкурентоспособность европейской промышленности. Ряд энергоёмких производств уже сократил объёмы или перенёс мощности за пределы ЕС.

Нынешний отопительный сезон подтверждает, что европейская энергосистема функционирует в режиме повышенной чувствительности к внешним факторам.