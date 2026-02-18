Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике

Экономика » Сырье » Газ

Немцы сейчас многое бы отдали за функционирующий трубопровод "Северный поток", по которому газ шёл самотёком. Местные политики оставили Германию без тепла.

Северный поток
Фото: openverse by Pjotr Mahhonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северный поток

Газовоз с американским СПГ застрял во льдах, ситуация — катастрофическая

В Германии разгорается скандал на фоне сокращения запасов газа в хранилищах до 25% и невозможности принять газовоз с американским СПГ. Судно Minerva Amorgos уже более недели не может быть доставлено к немецкому СПГ-терминалу Мукран из-за сплошного льда в акватории залива Прорер-Вик.

Для расчистки пути был направлен самый мощный немецкий многофункциональный ледокол Neuwerk. Однако в процессе работы его двигатель не справился с нагрузкой и сломался, поэтому судно было отведено в порт на ремонт. Как пишет Die Zeit, для ледокольных работ направляется многоцелевое судно Мellum. Согласно данным сайта отслеживания судов Vesselfinder, в порт Мукран оно прибудет только 19 февраля утром, и только с вечера вместе с буксиром VB Bremen Fighter начнёт пробивать лёд в судоходном канале. Но успех мероприятия ещё далеко не гарантирован.

Между тем уровень запасов в 20% в ПХГ считается критическим. После этого официально объявляется дефицит газа, вводятся ограничения на энергопотребление и закрываются нежизненно важные отрасли промышленности, а в крайних случаях — останавливается их работа. Ситуация осложняется обледенением северных веток трубопроводов, чтобы их разморозить, понадобятся устойчивые положительные температуры. Затягивание процедуры станет экономическим армагеддоном для разваливающейся немецкой промышленности и пустых госбюджетов.

Любопытно, что критика правительства идёт не только от оппозиционных партий, но и внутри парламентской фракции ХДС/ХСС. "Зелёные" также присоединились к ней, однако именно они своей повесткой о потеплении климата и запрещении АЭС создали базу для сегодняшней катастрофы.

Избиратель Германии вернёт газ по "Северному потоку"

Немцы сейчас многое бы отдали за функционирующий трубопровод "Северный поток" (одна ветка цела) к неисчерпаемому российскому "газовому танкеру", из которого газ шёл самотёком и был в два-три раза дешевле, чем американский СПГ сам по себе на спотовом рынке. Германия также платит миллиарды евро за аренду и обслуживание судов-регазификаторов и строительство новых трубопроводов внутри страны.

Между тем около 40-45% всего централизованного теплоснабжения в Германии генерируется именно за счёт сжигания газа, а ещё столько же частных домов отапливаются за счёт собственных горелок. Цена за отопление для населения стабилизировалась, но она в 2-2,5 раза выше, чем раньше. Для средней немецкой семьи, живущей в частном доме и потребляющей около 20 000 кВт⋅ч в год, до 2021 года счёт за отопление составлял около 1200 евро в год. В этом году — около 2500-3000 евро в год.

Государство также больше не выплачивает массовые субсидии, которые действовали в 2023 году, поэтому население ощущает разницу в полной мере. Но и это ещё не всё, подача газа будет переведена на "более качественный" природный газ. Для этого проводится замена старых форсунок для горелок на новые, которые будут подавать меньше газа.

Можно было бы попросить помощи с ледоколами у России, но как быть с намечающимися санкциями на весь российский флот по 20-му пакету ЕС? Эта холодная зима — не последняя. Избиратель, несомненно, сделает выводы на следующих выборах. В 2026 году в Германии запланирован целый ряд важных голосований в лантаги и муниципалитеты.

Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике Любовь Степушова
