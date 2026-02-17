В Германии под удар попали компании, которые были символами успеха

Третья экономика мира демонстрирует устойчивое замедление, и статистика подтверждает глубину проблем. Число корпоративных банкротств в Германия достигло самого высокого уровня почти за двадцать лет.

Нынешний кризис отличается от предыдущих спадов своей широтой. Он затронул не только отдельные отрасли, но практически всю структуру экономики, говорится в материале The Economist.

Особенно показательным стало положение предприятий, которые десятилетиями считались символами стабильности и промышленной мощи страны.

Одним из таких предприятий был мясоперерабатывающий завод Eberswalder Wurstwerke, расположенный в бывшей ГДР. В 1980-е годы это предприятие считалось крупнейшим производителем колбасной продукции в Европе. На заводе работали около трёх тысяч человек. Производственный комплекс занимал 65 гектаров, говорится в материале британского издания (перевод "ИноСМИ").

Это было не просто предприятие, а полноценный социальный центр. На территории функционировали собственная поликлиника, парикмахерская, библиотека и столовая. После объединения Германии завод утратил прежнее значение, но продолжал работать и сохранял известность благодаря традиционным рецептам.

К началу 2020-х годов на предприятии оставалось около 500 сотрудников. Они узнали о предстоящем закрытии завода в Бритце после решения нового владельца, западногерманской компании Tönnies, которая приобрела актив двумя годами ранее.

Первоначально новый собственник заявлял о намерении модернизировать производство и инвестировать в развитие, однако ухудшение рыночной ситуации сделало дальнейшую эксплуатацию нерентабельной. Закрытие предприятия стало символом более широкого кризиса, который затронул даже традиционные отрасли немецкой промышленности.

Проблемы распространились далеко за пределы мясной индустрии. Крупный онлайн-ритейлер Zalando объявил о закрытии логистического центра в городе Эрфурт. В результате этого решения работу потеряли около 2700 человек.

Особенно тяжёлые последствия наблюдаются в восточных регионах страны, где промышленная база изначально была слабее, а возможности для трудоустройства ограничены.

Согласно данным федерального статистического ведомства Destatis, в декабре количество банкротств увеличилось примерно на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Всего за год разорились более 17 600 компаний. Аналитики Leibniz Institute for Economic Research Halle отмечают, что это максимальный показатель с начала 2000-х годов. При этом рост числа банкротств наблюдается в самых разных секторах, включая транспорт, гостиничный бизнес, строительство и розничную торговлю.

Особое беспокойство вызывает банкротство известных брендов. В числе пострадавших оказались обувной ритейлер Goertz, модные компании Gerry Weber и Esprit, торговая сеть Groschenmarkt, строительная фирма Karrie Bau и крупнейший зоомагазин мира Zoo Zajac.

Эти компании долгое время считались устойчивыми и успешными, однако даже они не смогли избежать последствий экономического спада.

Современный кризис имеет комплексную природу. Одной из ключевых причин стало резкое увеличение стоимости энергии. Немецкая промышленность десятилетиями опиралась на доступные энергоносители, что обеспечивало конкурентное преимущество.

После энергетического кризиса расходы предприятий значительно выросли. Многие производители столкнулись с необходимостью сокращения производства или переноса мощностей в другие страны. Особенно сильно пострадали энергоёмкие отрасли, такие как химическая промышленность, металлургия и производство строительных материалов.

Дополнительным фактором стало замедление мировой торговли. Немецкая экономика традиционно ориентирована на экспорт. Значительная часть промышленного производства направлена на внешние рынки, включая Китай, США и страны ЕС.

Однако ослабление экономического роста в Китае и усиление торговых барьеров снизили спрос на немецкую продукцию. Одновременно усилилась конкуренция со стороны производителей из Азии.

Повышение процентных ставок Европейским центральным банком также оказало негативное влияние. Кредитование стало дороже, что усложнило инвестиции и развитие бизнеса.

Особенно уязвимыми оказались малые и средние предприятия, составляющие основу немецкой промышленной модели, известной как Mittelstand. Эти компании обладают высокой специализацией, но ограниченными финансовыми резервами.

Кроме того, структурные изменения в мировой экономике требуют перехода к новым технологиям. Электрификация транспорта, цифровизация и переход к экологически чистой энергетике требуют значительных инвестиций.

Многие традиционные предприятия испытывают трудности с адаптацией к новым условиям. Это создаёт дополнительное давление на промышленный сектор.

Германия переживает не просто циклический спад, а структурную трансформацию. Модель, основанная на дешёвой энергии, стабильном экспорте и промышленном доминировании, больше не обеспечивает прежнего уровня устойчивости.

Судьба ранее вполне успешных компаний демонстрирует масштаб происходящих изменений и символизирует завершение целой эпохи немецкой промышленной стабильности.