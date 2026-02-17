Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Германия ищет СПГ в Аргентине, чтобы доказать независимость от США

Правительство Германии изучает возможность организации импорта сжиженного природного газа из Аргентины. Рассматривается вариант использования государственных гарантий для обеспечения реализации соответствующего энергетического проекта, сообщает Der Spiegel.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
В письменном ответе на депутатский запрос министерство экономики Германии подтвердило факт поступления запроса на предоставление государственных гарантий. При этом ведомство не раскрыло подробности проекта. Указано лишь, что он реализуется на территории провинции Рио-Негро. Сам запрос был направлен в министерство в конце января 2026 года.

По данным журнала, речь идёт о совместной инициативе германской государственной энергетической компании Sefe и аргентинской компании Southern Energy.

Компания Sefe ранее носила название Gazprom Germania и являлась дочерней структурой российского концерна Газпром. После национализации германским правительством она была полностью выведена из российской корпоративной структуры и перешла под контроль властей Германии.

В декабре 2025 года Sefe и Southern Energy объявили о достижении соглашения о поставках СПГ. Планируется, что экспорт аргентинского сжиженного газа в Германию начнётся до конца 2027 года. Объём поставок должен составить до двух миллионов тонн ежегодно. Этот показатель соответствует примерно одной трети текущего объёма импорта СПГ в Германии.

Окончательное решение о предоставлении государственных гарантий пока не принято. Однако по оценке Der Spiegel, министерство экономики с высокой вероятностью поддержит этот проект.

Германия и ЕС в последние годы активно реализуют стратегию диверсификации источников энергоснабжения. Это связано с резким сокращением поставок трубопроводного газа из России после 2022 года по инициативе европейских стран.

Ключевым поставщиком СПГ для Германии и большинства стран ЕС стали США. По состоянию на 2025 год более 90 процентов импортируемого Германией сжиженного природного газа приходилось именно на американские компании.

Аналогичная ситуация наблюдается и в масштабах всего Евросоюза. По данным Еврокомиссии, доля США в общем импорте СПГ ЕС превышает 45-50 процентов. В отдельных странах, включая Германию и Нидерланды, этот показатель ещё выше.

Германия после отказа от российского трубопроводного газа стала особенно зависимой от американского топлива. В 2023–2025 годах именно СПГ из США обеспечивал значительную часть потребностей германской промышленности и энергетики.

Такая зависимость вызывает обеспокоенность среди европейских политиков и экспертов. Они указывают на экономические и геополитические риски чрезмерной ориентации на одного поставщика. Цены на американский СПГ привязаны к глобальному рынку и могут существенно колебаться.

Кроме того, поставки зависят от политических решений Вашингтона и внутренней энергетической политики США. В условиях роста политических разногласий между Европой и США, в том числе вокруг статуса Гренландии и вопросов безопасности, некоторые европейские политики считают чрезмерную зависимость от американского газа потенциально уязвимой.

На этом фоне Германия ускоренно ищет альтернативные источники поставок. Помимо Аргентины, рассматриваются проекты сотрудничества с Катаром, странами Африки и другими экспортёрами СПГ.

Германия также активно инвестировала в строительство собственных терминалов по приёму сжиженного газа. В кратчайшие сроки были введены в эксплуатацию плавучие терминалы в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и других портовых городах. Это позволило резко увеличить возможности по импорту топлива морским путём.

Интерес к аргентинскому проекту объясняется стремлением снизить долю американского газа в энергетическом балансе Германии. Аргентина обладает крупными запасами природного газа.

В случае успешной реализации проекта Германия сможет получить дополнительный источник топлива. Преподносится это как элемент долгосрочной стратегии энергетической безопасности страны. Хотя реализация проекта ещё пока даже не началась.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
