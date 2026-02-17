В Британии хотят создать собственную платёжную систему

Ведущие финансовые институты Британии начали подготовку к созданию собственной национальной платёжной системы, которая должна стать альтернативой крупнейшим американским операторам — Visa и Mastercard.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковские карты

Первое совещание по данному вопросу состоится 19 февраля. Его проведёт глава банка Barclays Вима Мару. На встрече ожидается участие представителей крупнейших банков, платёжных компаний и финансовых организаций страны, сообщает The Guardian.

Ключевые участники финансового центра Лондона, известного как Сити, намерены обсудить конкретную дорожную карту проекта. Именно эти институты станут основными инвесторами новой платёжной инфраструктуры. По предварительным данным, инициатива может получить политическую поддержку правительства Соединённого Королевства.

В британских финансовых кругах подчёркивают, что речь идёт не только о коммерческом проекте, но и о стратегической инфраструктуре, которая должна обеспечить устойчивость экономики в условиях геополитической неопределённости.

Основной причиной ускорения работы над альтернативной системой стали опасения относительно возможных ограничений со стороны США. В британском банковском секторе допускают сценарий, при котором американские власти могут использовать контроль над платёжными сетями как инструмент политического давления.

Администрация США теоретически может ограничить доступ иностранных государств к американским финансовым сервисам. Хотя такие риски обсуждаются уже несколько лет, недавние жёсткие заявления Вашингтона в адрес союзников по НАТО усилили обеспокоенность. В результате вопрос платёжного суверенитета стал рассматриваться как элемент национальной безопасности.

Зависимость Великобритании от американских платёжных систем действительно крайне высока. По оценкам британской прессы, к концу 2025 года совокупная доля Visa и Mastercard на рынке карточных операций страны достигла примерно 95 процентов.

Это означает, что практически все платежи с использованием банковских карт проходят через инфраструктуру этих двух корпораций. Один из высокопоставленных банкиров, участвующих в подготовке проекта, отметил, что гипотетическое отключение страны от этих систем приведёт к серьёзным экономическим последствиям.

Он образно сравнил возможный эффект с возвратом финансовой системы к уровню середины XX века, когда электронные платежи практически отсутствовали.

Новая британская система должна обеспечить обработку платежей внутри страны без участия иностранных операторов. Это позволит сохранить функционирование экономики даже в случае санкций или технических ограничений.

Предварительно запуск платформы рассматривается в перспективе до 2030 года. При этом разработка может включать не только карточные платежи, но и мгновенные переводы, цифровые кошельки и интеграцию с перспективными цифровыми валютами центральных банков.

Похожие процессы наблюдаются и в Европейском союзе. В ЕС всё чаще звучат заявления о необходимости снизить зависимость от Visa и Mastercard. Руководство Европейский центральный банк неоднократно подчёркивало, что платёжная инфраструктура Европы должна быть более автономной.

По данным регулятора, ещё в 2022 году около двух третей всех карточных транзакций в еврозоне обрабатывались через международные системы, прежде всего американские. Это означает, что подавляющее большинство электронных платежей европейских граждан зависит от внешних провайдеров.

В количественном выражении зависимость ещё более наглядна. В странах ЕС насчитывается более 500 миллионов банковских карт, и значительная их часть выпущена под брендами Visa и Mastercard. Например, в Германии и Франции доля этих платёжных систем превышает 70 процентов, несмотря на наличие локальных решений.

В ряде стран Восточной Европы этот показатель достигает 90 процентов и выше. В 13 государствах Евросоюза вообще отсутствуют полноценные национальные карточные системы. Это означает, что вся карточная инфраструктура полностью контролируется иностранными операторами.

В ответ на эти вызовы в Европе уже предпринимались попытки создать собственную платёжную альтернативу. Наиболее известным проектом является European Payments Initiative. Его цель — сформировать единую европейскую систему карточных и цифровых платежей.

Однако развитие таких проектов идёт медленно из-за высокой стоимости и сложности внедрения. Visa и Mastercard обладают огромной инфраструктурой, сформированной десятилетиями. Их сети работают более чем в 200 странах и обеспечивают миллиарды транзакций ежегодно.

Доминирование этих компаний объясняется несколькими факторами:

масштаб и технологическая зрелость их систем;

высокий уровень доверия со стороны банков и клиентов;

глобальная совместимость. Карты Visa и Mastercard принимаются практически везде, что делает их универсальным инструментом международных платежей.

В 2022 году американские платёжные системы прекратили работу в России. Однако наша страна заранее подготовилась к подобному сценарию.

Ещё в 2014 году, после введения санкций, была создана Национальная система платёжных карт. Она стала оператором карт "Мир" и обеспечила обработку внутренних транзакций.

В 2022 году эта система полностью взяла на себя обслуживание операций внутри страны, включая транзакции по картам Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками. Это позволило сохранить стабильность внутреннего платёжного рынка.

Опыт России стал важным сигналом для других государств. Он показал, что зависимость от иностранных платёжных систем может представлять стратегический риск.

В условиях растущей геополитической напряжённости контроль над платёжной инфраструктурой приобретает такое же значение, как контроль над энергетикой или телекоммуникациями.