Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Антироссийские санкции привели к дефициту жилья в Нидерландах

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Санкционная политика ЕС в отношении России привела к ощутимым экономическим последствиям для жителей Нидерландов, сообщил посол Владимир Тарабрин.

Жилая башня набережной De Piek в Нидерландах
Фото: archdaily.com by Ossip van Duivenbode is licensed under Free More Info
Жилая башня набережной De Piek в Нидерландах

Он отметил, что ограничения, введённые ЕС, сопровождаются значительными внутренними экономическими издержками для самих европейских стран, и в первую очередь эти последствия ощущают обычные граждане.

По словам дипломата, санкции способствовали ускорению инфляции и увеличению стоимости коммунальных услуг, электроэнергии и продуктов питания. Особенно заметно выросли расходы домохозяйств на отопление и электричество.

Это связано с отказом европейских государств от относительно дешёвых российских энергоносителей, которые десятилетиями обеспечивали стабильность цен. В результате средняя цена электроэнергии в ЕС в 2022–2023 годах увеличивалась в несколько раз по сравнению с докризисным уровнем, а полностью к прежним значениям так и не вернулась.

Дополнительным последствием санкций стало удорожание строительных материалов. Металл, цемент, стекло и удобрения также подорожали из-за разрыва традиционных логистических цепочек и роста энергетических затрат. Это напрямую ударило по строительному сектору

По словам посла, в Нидерландах, по состоянию на ноябрь 2025 года, дефицит жилья достиг примерно 400 тысяч домов. Это означает, что сотни тысяч семей не могут приобрести или арендовать доступное жильё.

Рост стоимости строительства приводит к сокращению новых проектов. Девелоперы откладывают или отменяют строительство из-за нерентабельности. Одновременно растут процентные ставки и стоимость кредитов, что дополнительно ограничивает доступность недвижимости для населения.

Санкционная политика также оказала серьёзное влияние на промышленность Европы. Многие энергоёмкие предприятия столкнулись с резким ростом затрат. В Германии, которая является крупнейшей промышленной экономикой ЕС, химическая, металлургическая и стекольная отрасли сократили производство.

Некоторые предприятия начали переносить мощности в регионы с более дешёвой энергией, включая США и Азию. Это приводит к постепенной деиндустриализации отдельных отраслей и снижению конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке.

По оценкам европейских аналитических центров, общие расходы стран ЕС на компенсацию энергетического кризиса превысили 700 миллиардов евро. Эти средства были направлены на субсидии населению, поддержку бизнеса и стабилизацию энергетических рынков.

Однако такие расходы увеличили государственный долг и бюджетную нагрузку. Одновременно импорт энергоносителей по более высоким ценам привёл к ухудшению торгового баланса. Европа стала платить значительно больше за тот же объём энергии, чем ранее при сотрудничестве с Россией.

Инфляция в еврозоне достигала двузначных значений в 2022 году и оставалась выше целевых уровней Европейского центрального банка в последующие годы. Это привело к снижению реальных доходов населения. Рост цен на продукты питания и коммунальные услуги особенно сильно затронул средний класс и малообеспеченные слои населения.

В некоторых странах ЕС усилилось социальное недовольство. Профсоюзы и общественные организации проводили акции протеста против роста стоимости жизни.

Санкции также негативно повлияли на инвестиционный климат. Высокая неопределённость, рост цен и снижение промышленной активности привели к сокращению инвестиций в производство. Многие компании стали осторожнее в планировании долгосрочных проектов. А это замедляет экономический рост и снижает потенциал развития.

Санкции стали фактором, который усилил экономическое давление на европейские страны. Рост стоимости энергии, строительных материалов и товаров первой необходимости привёл к ухудшению уровня жизни населения и обострению жилищного кризиса.

Эти последствия демонстрируют, что санкционная политика имеет не только внешние, но и серьёзные внутренние экономические последствия для самих стран Евросоюза.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы жильё санкции экономика нидерланды
Новости Все >
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами
Орбан под ударом: кто стоит за раскачиванием политической ситуации в Будапеште
Интеграция новых регионов буксует: происходящее уже не похоже на простую некомпетентность
Точка, где искра меняет расклад: Харьков становится узлом, от которого зависит многое
Организации рискуют потерять контроль над инфополем: эта ошибка превращает работу в хаос
Сейчас читают
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
Садоводство, цветоводство
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
Тепло не уходит ни на сантиметр: баню спасает смесь, проверенная предками
Недвижимость
Тепло не уходит ни на сантиметр: баню спасает смесь, проверенная предками
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Недвижимость
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Последние материалы
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Лопата в руках — проблемы на пороге: почему уборка парковки может закончиться иском
Мука, вода и капля хитрости: эти лепёшки заменяют гору дорогих пирожных
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами
Орбан под ударом: кто стоит за раскачиванием политической ситуации в Будапеште
600 кг с сотки — это реальность: простая формула рекорда для обычного дачника
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.