Антироссийские санкции привели к дефициту жилья в Нидерландах

Санкционная политика ЕС в отношении России привела к ощутимым экономическим последствиям для жителей Нидерландов, сообщил посол Владимир Тарабрин.

Он отметил, что ограничения, введённые ЕС, сопровождаются значительными внутренними экономическими издержками для самих европейских стран, и в первую очередь эти последствия ощущают обычные граждане.

По словам дипломата, санкции способствовали ускорению инфляции и увеличению стоимости коммунальных услуг, электроэнергии и продуктов питания. Особенно заметно выросли расходы домохозяйств на отопление и электричество.

Это связано с отказом европейских государств от относительно дешёвых российских энергоносителей, которые десятилетиями обеспечивали стабильность цен. В результате средняя цена электроэнергии в ЕС в 2022–2023 годах увеличивалась в несколько раз по сравнению с докризисным уровнем, а полностью к прежним значениям так и не вернулась.

Дополнительным последствием санкций стало удорожание строительных материалов. Металл, цемент, стекло и удобрения также подорожали из-за разрыва традиционных логистических цепочек и роста энергетических затрат. Это напрямую ударило по строительному сектору

По словам посла, в Нидерландах, по состоянию на ноябрь 2025 года, дефицит жилья достиг примерно 400 тысяч домов. Это означает, что сотни тысяч семей не могут приобрести или арендовать доступное жильё.

Рост стоимости строительства приводит к сокращению новых проектов. Девелоперы откладывают или отменяют строительство из-за нерентабельности. Одновременно растут процентные ставки и стоимость кредитов, что дополнительно ограничивает доступность недвижимости для населения.

Санкционная политика также оказала серьёзное влияние на промышленность Европы. Многие энергоёмкие предприятия столкнулись с резким ростом затрат. В Германии, которая является крупнейшей промышленной экономикой ЕС, химическая, металлургическая и стекольная отрасли сократили производство.

Некоторые предприятия начали переносить мощности в регионы с более дешёвой энергией, включая США и Азию. Это приводит к постепенной деиндустриализации отдельных отраслей и снижению конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке.

По оценкам европейских аналитических центров, общие расходы стран ЕС на компенсацию энергетического кризиса превысили 700 миллиардов евро. Эти средства были направлены на субсидии населению, поддержку бизнеса и стабилизацию энергетических рынков.

Однако такие расходы увеличили государственный долг и бюджетную нагрузку. Одновременно импорт энергоносителей по более высоким ценам привёл к ухудшению торгового баланса. Европа стала платить значительно больше за тот же объём энергии, чем ранее при сотрудничестве с Россией.

Инфляция в еврозоне достигала двузначных значений в 2022 году и оставалась выше целевых уровней Европейского центрального банка в последующие годы. Это привело к снижению реальных доходов населения. Рост цен на продукты питания и коммунальные услуги особенно сильно затронул средний класс и малообеспеченные слои населения.

В некоторых странах ЕС усилилось социальное недовольство. Профсоюзы и общественные организации проводили акции протеста против роста стоимости жизни.

Санкции также негативно повлияли на инвестиционный климат. Высокая неопределённость, рост цен и снижение промышленной активности привели к сокращению инвестиций в производство. Многие компании стали осторожнее в планировании долгосрочных проектов. А это замедляет экономический рост и снижает потенциал развития.

Санкции стали фактором, который усилил экономическое давление на европейские страны. Рост стоимости энергии, строительных материалов и товаров первой необходимости привёл к ухудшению уровня жизни населения и обострению жилищного кризиса.

Эти последствия демонстрируют, что санкционная политика имеет не только внешние, но и серьёзные внутренние экономические последствия для самих стран Евросоюза.