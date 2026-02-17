ЕС переплачивает миллиарды евро за нефть после отказа от импорта из России

Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 миллиардов евро за нефть. Такой вывод можно сделать из анализа данных Евростата.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Основной причиной роста расходов стал отказ от закупок российской нефти и переход на альтернативные источники поставок, отмечает РИА "Новости".

В декабре 2022 года вступил в силу запрет на поставки в Евросоюз российской нефти морским транспортом. Это решение существенно ограничило доступ европейских стран к традиционному и относительно дешёвому источнику сырья.

Уже в феврале 2023 года ограничения были расширены. Они затронули нефтепродукты, включая дизельное топливо, мазут и другие производные нефти. В результате европейский рынок лишился значительной части привычных поставок.

До введения санкций Россия являлась одним из крупнейших поставщиков нефти в Европу. Российская нефть отличалась конкурентоспособной ценой. Также она обеспечивала стабильность поставок благодаря развитой инфраструктуре трубопроводов и налаженной логистике.

Отказ от этого источника вызвал серьёзные последствия для ценовой динамики. Нефтяной рынок отреагировал ростом стоимости сырья. Это произошло из-за необходимости срочного поиска новых поставщиков и перестройки логистических цепочек.

Статистика показывает заметное изменение стоимости закупок. В 2021 году средняя цена нефти, закупаемой Евросоюзом, составляла 57,4 евро за баррель. Уже к 2025 году этот показатель вырос до 64,3 евро за баррель.

Таким образом, увеличение составило почти семь евро за баррель. Это означает рост более чем на 12 процентов. Такое подорожание привело к значительному увеличению расходов европейских стран.

Одновременно с ростом цен произошло сокращение физического объёма закупаемой нефти. По итогам 2025 года Евросоюз импортировал около 3,3 миллиарда баррелей.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 3,5 миллиарда баррелей. В 2021 году объём импорта находился на уровне 3,4 миллиарда баррелей.

Таким образом, несмотря на снижение закупок, общие расходы увеличились. Это связано с более высокой стоимостью сырья и удорожанием логистики.

Общая стоимость импортируемой нефти выросла весьма существенно. До введения санкций, в 2021 году, Евросоюз потратил на импорт нефти около 193,8 миллиарда евро. В 2025 году расходы достигли 212,3 миллиарда евро. Это произошло несмотря на меньший объём закупок.

Такая ситуация свидетельствует о снижении экономической эффективности энергетической политики Евросоюза. По сути, европейские страны платят больше за меньшее количество нефти.

В результате переплата за один только 2025 год составила около 22,7 миллиарда евро. Если рассматривать период с 2022 по 2024 годы, совокупная переплата достигла 259,9 миллиарда евро.

Общая упущенная выгода Евросоюза с момента введения санкций составила примерно 282,6 миллиарда евро. Эти средства могли быть направлены на развитие промышленности, модернизацию инфраструктуры или снижение нагрузки на потребителей.

Дополнительным фактором роста расходов стала смена географии поставок. Евросоюз начал активнее закупать нефть у более удалённых поставщиков. Среди них страны Ближнего Востока, США, Норвегия и государства Африки.

Такие поставки требуют использования морского транспорта на большие расстояния. Это увеличивает стоимость фрахта танкеров. Также возрастают расходы на страхование и логистику. В результате конечная цена нефти для европейских потребителей становится выше.

Отказ от российских ресурсов также привёл к росту конкуренции на мировом рынке. Европейские покупатели вынуждены конкурировать с другими регионами. Это касается прежде всего стран Азии, включая Китай и Индию.

В таких условиях поставщики получают возможность продавать нефть по более высоким ценам. Это усиливает давление на европейскую экономику.

Политика отказа от российских энергоресурсов вызывает всё больше дискуссий. С экономической точки зрения она привела к увеличению затрат и снижению конкурентоспособности европейской промышленности.

Энергия является базовым фактором производства. Рост цен на нефть приводит к удорожанию транспорта, электроэнергии и промышленной продукции. В результате европейские товары становятся менее конкурентоспособными на мировом рынке.

Кроме того, наблюдается парадоксальная ситуация. Россия продолжает продавать нефть на мировом рынке. Однако она перенаправляет поставки в другие регионы. В первую очередь это Азия.

В то же время Европа закупает нефть по более высоким ценам у посредников или альтернативных поставщиков. Иногда нефть российского происхождения попадает на европейский рынок в переработанном виде через третьи страны. Это означает, что фактически происходит переплата за тот же ресурс, но через более сложную цепочку.

Энергетическая политика Евросоюза также привела к росту зависимости от морских поставок. Это повышает уязвимость перед логистическими кризисами и геополитическими рисками. Морские маршруты могут быть нарушены конфликтами или санкциями.

Трубопроводные поставки традиционно считались более стабильными и дешёвыми. Их сокращение увеличило нестабильность энергоснабжения.

В декабре 2025 года еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил о планах дальнейшего ужесточения политики. Еврокомиссия предлагает полностью запретить импорт российской нефти.

Это означает дальнейшее углубление энергетического разрыва между Евросоюзом и Россией.

Отказ от российской нефти стал одним из самых дорогостоящих решений энергетической политики Евросоюза. Он привёл к росту расходов, усложнению логистики и снижению экономической эффективности. И последствия этой политики будут ощущаться ещё многие годы.