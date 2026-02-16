Президент Чехии признал невозможность конфискации активов России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что использование российских активов, находящихся под международной защитой, невозможно без нарушения закона.

Фото: unsplash.com by JustStartInvesting is licensed under Free to use under the Unsplash License Деньги разных стран

В интервью изданию Odkryto он отметил, что любые действия с активами, которые защищены международным правом, требуют строгого соблюдения юридических процедур. В противном случае такие действия могут рассматриваться как незаконные и подрывающие существующую систему правовых гарантий.

Павел считает, что замораживание российских активов является законной мерой в рамках санкционного режима. Он указал, что российские банки лишены возможности распоряжаться этими средствами, и это соответствует принятым ограничениям.

В то же время он допустил возможность использования этих средств не напрямую, а в форме гарантий или иных финансовых механизмов. Такой подход, по его мнению, может рассматриваться как компромисс между политическими целями и требованиями закона.

Он фактически признал, что прямое изъятие средств сопряжено с серьёзными юридическими препятствиями.

Президент Чехии отдельно отметил принцип взаимности, который играет ключевую роль в международных отношениях. Он обратил внимание на то, что любые действия, нарушающие закон, могут привести к зеркальным мерам со стороны других государств.

Это означает, что незаконная конфискация российских активов может создать прецедент, который будет использован против стран, инициировавших такие меры. Подобное развитие событий может привести к масштабным юридическим конфликтам и ухудшению международной инвестиционной среды.

В интервью также обсуждалась эффективность антироссийских санкций. Петр Павел отметил, что санкции сохраняют политическое значение, однако их эффективность постепенно снижается. Он указал на существование механизмов обхода ограничений через третьи страны.

Это свидетельствует о том, что санкционные меры не обеспечивают полной экономической изоляции и имеют ограниченный долгосрочный эффект.

Напомним, в конце прошлого года в Евросоюзе развернулась дискуссия вокруг возможности конфискации — или, называя вещи своими именами, кражи — российских активов, значительная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Этот депозитарий является одним из крупнейших финансовых посредников в мире и играет важную роль в обеспечении стабильности международных расчётов. Именно поэтому любые действия с находящимися там средствами требуют соблюдения строгих юридических процедур.

Власти Бельгии предупреждали руководство ЕС о серьёзных правовых рисках, связанных с возможной конфискацией российских активов. Основная проблема заключается в том, что замораживание и конфискация имеют принципиально разный юридический статус.

Замораживание является временной ограничительной мерой, которая не предполагает передачи права собственности.

Конфискация же означает окончательное изъятие имущества, что требует наличия судебного решения или иных законных оснований. Без таких оснований конфискация может быть признана незаконной экспроприацией.

Многие юристы и финансовые эксперты указывают на серьёзные последствия возможной конфискации российских активов. Одним из главных рисков является подрыв доверия к европейской финансовой системе.

Международные инвесторы могут начать опасаться размещения средств в европейских депозитариях. Это связано с тем, что прецедент конфискации может создать ощущение отсутствия надёжной защиты собственности. В результате возможен отток капитала в другие юрисдикции, которые воспринимаются как более безопасные.

Кроме того, существует риск ответных мер со стороны России. Такие меры могут включать конфискацию активов западных компаний, находящихся на российской территории. Это приведёт к значительным финансовым потерям для иностранных инвесторов.

Напомним, российский Центробанк уже пода иск в суд на Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей.

Изъятие российских активов противоречит базовым принципам международного права. Одним из ключевых принципов является защита суверенной собственности государства.

Нарушение этого принципа может привести к разрушению существующей правовой архитектуры. Это создаст опасный прецедент, который в будущем может быть применён к любому государству по политическим причинам.