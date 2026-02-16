Инвесторы не хотят рисковать, вкладываясь в доллар

Управляющие инвестиционными фондами демонстрируют наиболее пессимистичное отношение к доллару за последние десять лет на фоне растущей неопределённости экономической и политической линии США.

Фото: https://pixabay.com by frycyk01 is licensed under Free Доллары

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на результаты опроса, проведённого Bank of America среди международных инвесторов.

Исследование показало, что уровень доверия к американской валюте продолжает снижаться, а институциональные инвесторы всё чаще пересматривают свою стратегию распределения активов.

С начала 2026 года доллар ослаб примерно на 1,3 процента, что стало продолжением значительного падения на ltdznm процентов, зафиксированного в 2025 году. В результате курс американской валюты приблизился к минимальным значениям за последние четыре года.

Это отражает устойчивый тренд снижения привлекательности доллара как защитного актива, несмотря на его традиционную роль главной мировой резервной валюты.

Согласно данным Международного валютного фонда, доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с более чем 70 процентов в начале 2000-х годов до примерно 58 процентов в последние годы, что свидетельствует о постепенной диверсификации резервов центральных банков.

Опрос Bank of America показал, что готовность управляющих фондами увеличивать вложения в доллар достигла самого низкого уровня как минимум с 2012 года. Негативные настроения усилились даже по сравнению с апрелем 2025 года, когда администрация Дональд Трамп ввела масштабные импортные пошлины.

Эти меры вызвали серьёзные потрясения на глобальных рынках, усилили инфляционные риски и поставили под сомнение предсказуемость экономической политики крупнейшей мировой экономики.

Дополнительное давление на доллар оказали геополитические решения и усиление давления на ключевые финансовые институты, включая Федеральную резервную систему.

Усиление политического влияния на центральный банк традиционно воспринимается инвесторами как фактор риска, поскольку независимость монетарной политики считается важнейшим условием стабильности валюты.

Ослабление доверия к институциональной устойчивости усилило сомнения в способности доллара сохранять статус основного убежища для капитала во времена глобальной нестабильности.

Крупные международные управляющие активами также отметили, что инвесторы всё чаще используют валютное хеджирование или сокращают долю долларовых активов в своих портфелях.

Руководитель направления глобальных процентных ставок в компании Vanguard Роджер Халлам отметил, что повышенная волатильность на валютных рынках за последний год привела к пересмотру инвесторами прежней практики минимального хеджирования валютных рисков при вложениях в американские активы.

Это означает, что инвесторы стремятся снизить зависимость от курса доллара, чтобы защитить доходность своих вложений от валютных колебаний.

Назначение Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы первоначально было воспринято рынками как стабилизирующий фактор, поскольку он считался опытным финансовым специалистом.

Однако последующие данные показали, что это кадровое решение не привело к восстановлению доверия инвесторов и не вызвало роста спроса на доллар. Отсутствие положительной реакции свидетельствует о том, что структурные факторы, влияющие на курс валюты, оказываются более значимыми, чем отдельные кадровые назначения.

Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен сообщила, что клиенты организации начали постепенно сокращать инвестиции в американские активы и активнее диверсифицировать портфели за счёт европейских финансовых инструментов.

Этот процесс отражает более широкую тенденцию перераспределения глобального капитала. Инвесторы стремятся снизить концентрацию рисков, связанных с одной экономикой, и увеличить долю активов, номинированных в евро и других валютах.

Газета The New York Times ранее сообщила о распространении среди международных инвесторов концепции Sell America ("Продава Америку"), которая отражает стратегию сокращения вложений в американские активы.

Этот подход стал особенно популярным после введения торговых тарифов в 2025 году, которые вызвали падение фондовых рынков и рост неопределённости. Усиление протекционистской политики, увеличение бюджетного дефицита и рост государственного долга США также рассматриваются как долгосрочные риски для устойчивости доллара.

Дополнительным фактором давления является изменение глобальной структуры торговли. Всё больше стран используют альтернативные валюты в международных расчётах, включая евро и китайский юань.

Центральные банки увеличивают закупки золота, рассматривая его как нейтральный резервный актив, не связанный с политикой отдельного государства. Это явление часто называют дедолларизацией, и оно отражает стремление снизить зависимость мировой финансовой системы от одной валюты.