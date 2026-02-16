Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Европейские компании стали реже сворачивать бизнес в России

Экономика » Правила игры » Бизнес

Европейские компании, работающие в России, в последние месяцы скорректировали свои стратегические планы и в значительной степени приостановили процессы сворачивания бизнеса.

Человек у окна офиса
Фото: unsplash.com by Alex Boyd is licensed under Free to use under the Unsplash License
Человек у окна офиса

Более того, часть из них начала постепенно наращивать коммерческую активность и укреплять своё присутствие на российском рынке, сообщил РИА "Новости" вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер.

По его оценке, наблюдаемая динамика свидетельствует о формировании более устойчивой и прагматичной модели взаимодействия между российской экономикой и бизнесом европейских стран.

Артур Леер отметил, что торгово-экономические отношения между Россией и европейскими государствами, которые официально отнесены к категории недружественных, продолжают сохраняться.

При этом наша страна придерживается последовательного подхода, демонстрируя готовность сохранять деловые контакты, не вводя искусственных ограничений на экономическое сотрудничество. Такой подход формирует предсказуемую среду для бизнеса и снижает уровень неопределённости для иностранных инвесторов.

По сравнению с периодом 2022-2024 годов текущая ситуация претерпела заметные изменения. Ранее наблюдалась фаза неопределённости и выжидания. Многие европейские компании занимали осторожную позицию и рассматривали различные сценарии дальнейших действий.

Однако начиная с 2025 года ситуация стала более многослойной и сбалансированной. Компании начали адаптироваться к новым условиям. Это выразилось в перестройке логистических цепочек, изменении схем расчётов и реорганизации корпоративных структур.

Многие предприятия сумели найти эффективные механизмы продолжения работы без нарушения собственных обязательств и с сохранением экономической эффективности.

Отмечается, что часть компаний, ранее объявивших о планах по уходу с российского рынка, фактически приостановила реализацию этих решений. Это связано с тем, что российский рынок сохраняет высокий уровень ёмкости и привлекательности. Он обладает значительным промышленным потенциалом и широкой потребительской базой.

Кроме того, в России сформирована развитая производственная инфраструктура, которая позволяет эффективно локализовывать производство и снижать издержки.

В результате многие иностранные предприятия пришли к выводу о целесообразности продолжения деятельности.

Некоторые европейские компании пошли дальше и начали постепенно увеличивать объёмы операций. Они возвращают ранее сокращённые производственные мощности и расширяют ассортимент продукции.

Это происходит прежде всего в промышленном секторе, включая лёгкую и тяжёлую промышленность, химическую отрасль и медицинское производство. Такие процессы свидетельствуют о постепенном восстановлении деловой уверенности и формировании новых долгосрочных стратегий.

Общее количество иностранных компаний в России не демонстрирует резкого сокращения. Напротив, фиксируется умеренный прирост. Это является важным индикатором устойчивости российской экономики.

Даже в условиях внешнего давления Россия сохраняет способность обеспечивать благоприятные условия для ведения бизнеса. Ключевым фактором здесь выступает последовательная экономическая политика государства.

Она ориентирована на поддержание открытости, развитие внутреннего производства и создание альтернативных логистических маршрутов.

Особое значение имеет политика импортозамещения и технологического суверенитета. Эти меры позволили снизить зависимость от внешних поставщиков и одновременно создать новые возможности для иностранных компаний, готовых работать на взаимовыгодной основе.

Российские власти активно инвестируют в развитие промышленности, транспортной инфраструктуры и финансовых инструментов. Это повышает общую устойчивость экономики и делает её более привлекательной для долгосрочных инвестиций.

Позитивную роль играет также переход на расчёты в национальных валютах и развитие новых международных транспортных коридоров. Это снижает влияние внешних ограничений и упрощает торговые операции. Российский рынок демонстрирует способность адаптироваться к изменяющимся условиям без потери функциональности и инвестиционной привлекательности.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы бизнес европа экономика инвестиции
Новости Все >
Головная боль возвращается снова и снова: ошибка, из-за которой мигрень становится сильнее
Огурцы по цене золота: найдены 4 дешевых овоща, которые хрустят в салатах еще круче
Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям
Авто превратилось в пылесос для денег: 2 хитрости спасут ваш бюджет от разорения
Сборы за 60 минут: пошаговый алгоритм, как сорваться в отпуск без хаоса и стресса
Тяга к сладкому пропадает сама: одно изменение в рационе убивает желание тянуться к конфетам
Умный фитнес-2026: какой единственный критерий доказывает пользу вашего занятия
Украина как инструмент, Европа как рычаг: в Мюнхене расставили акценты в политике против РФ
Рост тарифов ЖКУ хотят заморозить до 2028 года: какую судьбу ждет новая инициатива
Пластиковая угроза получает вторую жизнь: водоросли очищают воду и создают материал
Сейчас читают
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Садоводство, цветоводство
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Смерть Гитлера в 1945-м была спектаклем? 1850 документов Аргентины вскрыли правду
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Последние материалы
Европейские компании стали реже сворачивать бизнес в России
Одни животные устраивают хаос, другие мирно ждут: эти питомцы идеально подходят занятым людям
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии
Авто превратилось в пылесос для денег: 2 хитрости спасут ваш бюджет от разорения
Сборы за 60 минут: пошаговый алгоритм, как сорваться в отпуск без хаоса и стресса
Масленица проверяет желудок: сколько блинов можно съесть без удара по здоровью
Тяга к сладкому пропадает сама: одно изменение в рационе убивает желание тянуться к конфетам
Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой
Вечером — драматично, днём — нежно: эта тушь вытесняет чёрный и подчеркивает взгляд
Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.