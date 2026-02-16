Европейские компании стали реже сворачивать бизнес в России

Европейские компании, работающие в России, в последние месяцы скорректировали свои стратегические планы и в значительной степени приостановили процессы сворачивания бизнеса.

Фото: unsplash.com by Alex Boyd is licensed under Free to use under the Unsplash License Человек у окна офиса

Более того, часть из них начала постепенно наращивать коммерческую активность и укреплять своё присутствие на российском рынке, сообщил РИА "Новости" вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер.

По его оценке, наблюдаемая динамика свидетельствует о формировании более устойчивой и прагматичной модели взаимодействия между российской экономикой и бизнесом европейских стран.

Артур Леер отметил, что торгово-экономические отношения между Россией и европейскими государствами, которые официально отнесены к категории недружественных, продолжают сохраняться.

При этом наша страна придерживается последовательного подхода, демонстрируя готовность сохранять деловые контакты, не вводя искусственных ограничений на экономическое сотрудничество. Такой подход формирует предсказуемую среду для бизнеса и снижает уровень неопределённости для иностранных инвесторов.

По сравнению с периодом 2022-2024 годов текущая ситуация претерпела заметные изменения. Ранее наблюдалась фаза неопределённости и выжидания. Многие европейские компании занимали осторожную позицию и рассматривали различные сценарии дальнейших действий.

Однако начиная с 2025 года ситуация стала более многослойной и сбалансированной. Компании начали адаптироваться к новым условиям. Это выразилось в перестройке логистических цепочек, изменении схем расчётов и реорганизации корпоративных структур.

Многие предприятия сумели найти эффективные механизмы продолжения работы без нарушения собственных обязательств и с сохранением экономической эффективности.

Отмечается, что часть компаний, ранее объявивших о планах по уходу с российского рынка, фактически приостановила реализацию этих решений. Это связано с тем, что российский рынок сохраняет высокий уровень ёмкости и привлекательности. Он обладает значительным промышленным потенциалом и широкой потребительской базой.

Кроме того, в России сформирована развитая производственная инфраструктура, которая позволяет эффективно локализовывать производство и снижать издержки.

В результате многие иностранные предприятия пришли к выводу о целесообразности продолжения деятельности.

Некоторые европейские компании пошли дальше и начали постепенно увеличивать объёмы операций. Они возвращают ранее сокращённые производственные мощности и расширяют ассортимент продукции.

Это происходит прежде всего в промышленном секторе, включая лёгкую и тяжёлую промышленность, химическую отрасль и медицинское производство. Такие процессы свидетельствуют о постепенном восстановлении деловой уверенности и формировании новых долгосрочных стратегий.

Общее количество иностранных компаний в России не демонстрирует резкого сокращения. Напротив, фиксируется умеренный прирост. Это является важным индикатором устойчивости российской экономики.

Даже в условиях внешнего давления Россия сохраняет способность обеспечивать благоприятные условия для ведения бизнеса. Ключевым фактором здесь выступает последовательная экономическая политика государства.

Она ориентирована на поддержание открытости, развитие внутреннего производства и создание альтернативных логистических маршрутов.

Особое значение имеет политика импортозамещения и технологического суверенитета. Эти меры позволили снизить зависимость от внешних поставщиков и одновременно создать новые возможности для иностранных компаний, готовых работать на взаимовыгодной основе.

Российские власти активно инвестируют в развитие промышленности, транспортной инфраструктуры и финансовых инструментов. Это повышает общую устойчивость экономики и делает её более привлекательной для долгосрочных инвестиций.

Позитивную роль играет также переход на расчёты в национальных валютах и развитие новых международных транспортных коридоров. Это снижает влияние внешних ограничений и упрощает торговые операции. Российский рынок демонстрирует способность адаптироваться к изменяющимся условиям без потери функциональности и инвестиционной привлекательности.