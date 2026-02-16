Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Руспродсоюз предупредил о вероятном дефиците мёда

Экономика » Правила игры » Бизнес

Ассоциация "Руспродсоюз" сообщила о рисках возникновения дефицита мёда в России из-за неблагоприятных погодных условий и снижения урожайности в ключевых медоносных регионах страны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
По данным организации, в текущем сезоне ситуация на рынке складывается хуже обычного, что уже отражается на доступности отдельных сортов и может привести к дальнейшему сокращению предложения, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что ранние сорта мёда-сырья, включая каштановый и акациевый, закончились на рынке значительно раньше привычных сроков. Обычно эти виды сохраняются в достаточном объёме на протяжении более длительного периода, однако в этот раз их запасы исчерпались ускоренными темпами.

Также существенно сократилось наличие цветочного мёда из разнотравья. Этот сорт традиционно остаётся доступным до весны, но в текущем сезоне его дефицит стал заметен уже к Новому году.

Гречишный мёд, который является одним из наиболее востребованных сортов благодаря выраженному вкусу и высокому содержанию полезных веществ, может полностью закончиться уже в феврале. Это значительно раньше обычных сроков окончания его реализации.

Основной причиной сокращения объёмов производства стали неблагоприятные погодные условия в регионах, где сосредоточено пчеловодство. В ряде территорий наблюдалась засуха, которая привела к снижению выделения нектара растениями.

В других регионах, напротив, отмечался избыток осадков, который ухудшил условия для сбора нектара пчёлами.

Также негативное влияние оказала нестабильная погода в период цветения медоносных растений. Возвратные заморозки повредили цветы и сократили период активного медосбора.

Кроме того, произошло снижение продуктивности ключевых медоносов, включая гречиху, липу и акацию. Эти культуры играют важную роль в формировании объёмов производства натурального мёда.

Дополнительным фактором риска стала экономическая ситуация в отрасли. По информации ассоциации, торговые сети отказываются принимать даже минимальные корректировки отпускных цен, несмотря на предоставление производителями расчётов, подтверждающих рост себестоимости.

Себестоимость увеличивается из-за подорожания топлива, упаковочных материалов, логистики и содержания пасек. В таких условиях часть производителей вынуждена прекращать поставки, поскольку реализация продукции становится убыточной.

Сложившаяся ситуация создаёт угрозу сокращения ассортимента мёда на полках магазинов. При уменьшении объёмов поставок может возникнуть физический дефицит отдельных сортов.

Также возрастает риск увеличения доли фальсифицированной продукции, особенно в сегменте дешёвого мёда. Фальсификат может производиться с использованием сахарных сиропов, патоки и других заменителей.

Такая продукция внешне напоминает натуральный мёд, но не обладает его полезными свойствами. Расширение доли подделок подрывает доверие потребителей и наносит ущерб добросовестным производителям.

В ассоциации отметили, что сложные рыночные условия уже привели к уходу с рынка двух заметных переработчиков мёда за последний год. Это свидетельствует о снижении устойчивости отрасли.

Уменьшение числа переработчиков сокращает возможности для закупки сырья у пчеловодов и дальнейшего распределения продукции. В долгосрочной перспективе это может привести к дальнейшему сокращению производства.

Россия традиционно входит в число крупных производителей мёда. Основные объёмы производятся в Башкирии, Алтайском крае, Татарстане, Приморском крае и ряде других регионов.

Однако производство сильно зависит от погодных условий. Даже один неблагоприятный сезон может существенно повлиять на общий объём продукции. Пчёлы чувствительны к температуре, влажности и продолжительности цветения растений. Любые климатические отклонения снижают эффективность медосбора.

Кроме погодных факторов, на отрасль влияет сокращение числа пчелиных семей. Это связано с болезнями пчёл, применением пестицидов в сельском хозяйстве и экономическими трудностями пчеловодов. Снижение численности пчёл напрямую уменьшает объёмы производства мёда. Также увеличивается зависимость рынка от остатков прошлых сезонов.

