Посольства США собирают деньги на празднование Дня независимости

Американские дипломатические миссии в разных странах активизировали работу по сбору средств для подготовки празднования 250-летия независимости США, которое будет отмечаться 4 июля 2026 года.

Фото: https://unsplash.com by Alexander Grey is licensed under Free Доллары

Американские послы обращаются к частным компаниям и крупным корпорациям с предложением поддержать организацию празднований через финансовые пожертвования и партнёрские программы, сообщает издание The New York Times.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что это будет "самая грандиозная вечеринка, которую видел мир", говоря о праздновании Дня независимости.

Бывший посол США во Вьетнам Тед Осиус оценил происходящее как своеобразное соревнование между дипломатическими представительствами. Он отметил, что некоторые послы стремятся продемонстрировать максимальную эффективность и собрать как можно больше средств.

Такая практика связана с желанием обеспечить наиболее масштабное проведение мероприятий за пределами американской территории.

Особое внимание привлёк ужин, состоявшийся 5 февраля 2026 года в Сингапуре. Его организовал американский посол Анджани Синха, назначенный президентом Дональд Трамп в 2025 году.

Во время встречи дипломат призвал представителей бизнеса оказать финансовую поддержку предстоящим мероприятиям.

Информация об этом стала известна благодаря аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов. На мероприятии присутствовали руководители крупных международных компаний. Среди них были представители Citibank, Coinbase и Harley-Davidson.

Собранные средства планируется направить на организацию культурных и праздничных событий. В их числе упоминаются выступления американских музыкальных коллективов, проведение традиционного американского родео, а также специальные подарки для зоопарка в Сингапуре.

Кроме того, рассматривается участие в церемонии зажжения огней на рождественской ёлке в Рокфеллер-центре, которая является одной из наиболее известных праздничных традиций США.

Посол сообщил участникам встречи, что другое американское дипломатическое представительство в азиатском регионе уже собрало десятки миллионов долларов. По информации источников, речь идёт о миссии США в Япония.

Американское посольство в Токио объявило о планах провести более 70 различных программ. Эти мероприятия включают образовательные проекты, спортивные соревнования и культурные фестивали. Они призваны продемонстрировать историческое развитие США и их влияние на мировую культуру и экономику.

В организации подготовки ключевую роль играет структура America250. Эта инициатива была создана в 2016 году по решению Конгресс США. Она объединяет государственную комиссию и некоммерческую организацию America250. org, Inc…

Основной задачей структуры является координация мероприятий, привлечение спонсоров и обеспечение широкого участия общественности. Организация сотрудничает с образовательными учреждениями, музеями, благотворительными фондами и бизнесом.

Посол США в Японии Джордж Гласс направил письма потенциальным спонсорам с просьбой участвовать в финансировании мероприятий. В этих обращениях подчёркивается значение юбилея как исторического рубежа и возможности укрепить международные отношения.

Подобная деятельность рассматривается как часть дипломатической стратегии мягкой силы. Она позволяет формировать позитивный образ США за рубежом через культуру и общественные инициативы.

Практика привлечения частного капитала для финансирования государственных юбилеев имеет долгую историю. Например, во время празднования 200-летия независимости США в 1976 году значительная часть мероприятий также финансировалась при участии бизнеса.

Юбилей 2026 года имеет особое значение, поскольку он символизирует два с половиной века существования американского государства. Празднование должно подчеркнуть исторические достижения страны, её политическое развитие и культурное влияние.

Ожидается, что мероприятия пройдут не только на территории США, но и в десятках стран мира. Это должно подчеркнуть глобальный характер американского присутствия и дипломатии.