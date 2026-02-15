Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сможет ли евро стать альтернативой доллару

Доллар утрачивает часть своего прежнего доминирования, однако попытки Европы превратить евро в полноценную альтернативу американской валюте дадут в лучшем случае лишь ограниченный результат, говорится в материале швейцарского издания издание Neue Zürcher Zeitung.

Деньги разных стран
Фото: unsplash.com by JustStartInvesting is licensed under Free to use under the Unsplash License
Деньги разных стран

Даже при благоприятном развитии событий укрепление европейской валюты может оказаться недостаточным для серьёзного изменения глобального валютного баланса.

В последние годы на мировом валютном рынке появились предпосылки для усиления евро. Доллар испытывает давление из-за геополитической нестабильности и сомнений в долгосрочной устойчивости финансовой политики США. Одновременно усиливается роль других валют, включая китайский юань.

Это создаёт условия для обсуждения более заметной роли евро как резервной валюты и инструмента международных расчётов.

Однако исторический опыт показывает, что реализовать такой сценарий крайне сложно. Несмотря на ожидания, возникшие при введении евро в 1999 году, европейская валюта не смогла догнать доллар по ключевым показателям. Более того, её доля в глобальных валютных операциях снизилась с 38 процентов в начале 2000-х годов до 29 процентов в 2025 году.

Главным преимуществом доллара остаётся масштаб и глубина финансовых рынков США. Американские рынки капитала обеспечивают высокую ликвидность и широкий выбор надёжных активов. Это создаёт устойчивый спрос на доллар во всём мире.

Кроме того, ключевые сырьевые товары, включая нефть и металлы, по-прежнему оцениваются преимущественно в долларах. Такая ситуация формирует устойчивую зависимость международной торговли и финансовых потоков от американской валюты.

Европа предпринимает попытки изменить положение. Европейский центральный банк рассматривает меры по упрощению доступа иностранных государств к ликвидности в евро. Предполагается, что это повысит привлекательность европейской валюты для международных инвесторов и центробанков.

Также обсуждается выпуск новых общеевропейских долговых инструментов. Их цель заключается в создании аналогов американских государственных облигаций, которые считаются одним из ключевых факторов глобального доминирования доллара.

Дополнительный потенциал связан с развитием финансовых рынков внутри Евросоюза. В настоящее время европейская экономика во многом опирается на банковское кредитование, тогда как в США значительная часть финансирования проходит через фондовые рынки. При этом объём частных сбережений в Европе достигает около десяти триллионов евро.

Эти средства могли бы стать источником инвестиций, если бы существовали более эффективные механизмы их использования. Расширение рынков капитала могло бы усилить международную роль евро, но такие реформы требуют времени и политического согласия.

Серьёзным препятствием остаются политические разногласия внутри ЕС. Идея выпуска совместных долговых обязательств вызывает сопротивление ряда стран. Это ограничивает возможность создания единого крупного рынка безопасных активов.

Без таких инструментов евро не может предложить инвесторам уровень стабильности, сопоставимый с американскими казначейскими облигациями. В результате международные инвесторы продолжают отдавать предпочтение доллару.

Дополнительный фактор связан с развитием цифровых финансов. В сфере стейблкоинов доминируют активы, привязанные к доллару. Это укрепляет позиции американской валюты даже в новых технологических сегментах.

Европа пытается создать собственные цифровые инструменты на основе евро, но этот процесс находится на ранней стадии и пока не способен изменить глобальную структуру финансовых потоков.

Также важную роль играет экономическая динамика. Европейская экономика демонстрировала более медленный рост по сравнению с американской. Это ограничивает привлекательность европейских активов для инвесторов.

Кроме того, доля европейских компаний в ведущих мировых фондовых индексах остаётся относительно небольшой. Это снижает международный спрос на активы, номинированные в евро.

Даже если евро сможет укрепить свои позиции, это не обязательно принесёт однозначную выгоду Европе. Сильная валюта может снизить конкурентоспособность европейского экспорта. Это создаёт дополнительный риск для экономики, которая уже сталкивается с проблемами роста.

Таким образом, чрезмерное укрепление евро может иметь противоречивые последствия.

Для радикального изменения ситуации потребуются глубокие реформы европейских финансовых рынков и устойчивый экономический рост. В ближайшей перспективе евро скорее сможет укрепить свои позиции, чем полностью заменить доллар в качестве ведущей мировой валюты.

