Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере

Экономика » Прогнозы и статистика

Пока Вашингтон трубит о дипломатической победе, Индия продолжает импорт нефти из России. Неосмотрительные заявления Рубио укрепят Нью-Дели в своем решении.

Нареандра Моди
Фото: Press Information Bureau on behalf of Prime Minister's Office, Government of India by www.pmindia.gov.in
Нареандра Моди

Индия не прекратила импорт российской нефти

Выступая в Мюнхене, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Индия якобы "взяла на себя обязательство" прекратить импорт российской нефти" в обмен на снижение торговых пошлин. Он представил это как дипломатическую победу Вашингтона. Рубио, вероятно, не прочитал заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сделанное днём ранее. Министр заверил, что "Индия сохранила свою энергетическую независимость, несмотря на требования США прекратить импорт российской нефти".

По его словам, "нефтяные компании Индии, как и в Европе и других регионах, оценивают доступность, стоимость и риски, принимая решения, которые соответствуют их интересам".

То есть, во-первых, и государство не будет препятствовать компаниям наилучшим образом обеспечивать своё население услугами и товарами. Во-вторых, никоим образом отношения Индии с Россией не влияют на отношения Индии с США, это две параллельные линии. И в-третьих, если Европа продолжает закупать российский газ или нефтепродукты, то подобные требования к Индии выглядят лицемерно.

Рубио и его президент пытаются представить Индию как часть единого антироссийского фронта. Джайшанкар же даёт понять, что Индия — это отдельный полюс силы, который не берет на себя обязательств, ограничивающих его экономический рост.

Посмотрим на статистику продаж российской нефти

У членов администрации Трампа просто мания выдавать желаемое за действительное, нагнетая о прекращении поставок российской нефти в Индию.

Согласно данным Kpler и Vortexa, в январе 2026 года морские поставки российской нефти туда действительно сократились до 1,06-1,16 млн баррелей в сутки (б/с). Это падение на 36% по сравнению с январём прошлого года. Но Китай полностью компенсировал России снижение индийского спроса, импортировав по морю рекордные 1,7 млн б/с.

Индийские госкомпании продолжают сделки. Indian Oil Corp (IOC) в январе стала крупнейшим импортером, закупив почти 600 тыс. б/с (более половины всего индийского импорта из РФ). Компания Reliance, действительно, снизила закупки до минимума. Но это временная рыночная коррекция, чтобы разобраться с логистикой и оплатой. Потому что переход на более дорогую американскую нефть будет стоить индийским НПЗ лишние $7 за баррель, а покупателям и того больше.

Дели ведёт свою политическую игру, которой выучились уже все партнёры США. Надо соглашаться, говорить хорошие слова, обязываться на миллиарды, а лучше на триллионы, но ничего конкретно не подписывать и делать то, что в национальных интересах.

Неосторожный призыв Рубио обрушит отношения Вашингтона с Глобальным Югом

Особенно Дели укрепится в своей позиции после призыва Рубио в Мюнхене к возвращению экспансионизма. Госсекретарь напомнил, что "на протяжении пяти веков, вплоть до окончания Второй мировой войны, Запад расширялся, строя империю .

"Мы не стремимся к разобщению, мы хотим возродить старую дружбу и восстановить величайшую цивилизацию в истории человечества", — сказал Рубио .

Для Глобального Юга этот период строительства "империи Запада" ассоциируется с утратой суверенитета, расизмом, гибелью миллионов людей, грабежом природных ресурсов. Для Индии и других — это попытка вернуть контроль над цепочками поставок и ресурсами (литий, кобальт, нефть, газ и так далее), которые теперь контролируются суверенными государствами.

Политические установки администрации Трампа заставит бывшие колонии Запада объединяться для защиты от "нового экспансионизма". Китайские наблюдатели в Мюнхене отметили, что пока Запад говорит об экспансии, Китай предлагает "сообщество единой судьбы". Что сделал Китай недавно? Он отменил все импортные пошлины для всех африканских товаров. Это то, что Африка долго просила у ЕС и что так и не получила.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нефть индия санкции соединённые штаты америки
Новости Все >
Древняя встреча в храме изменила историю: почему Сретение Господне касается каждого сегодня
Галактики готовят столкновение века: Вселенная выдала координаты мировой катастрофы
Турция делает ход первой: новые отели и гибкие цены меняют правила отдыха на 2026 год
15,5% — это разворот или пауза перед бурей: что на самом деле задумал Центробанк
Где выгорает всё живое, Крым нашёл золотую жилу: обычные камни скрывали богатство
НАТО натягивает сети в Балтике: охота под ярлыком теневого флота не принесёт улова
Забытые инфекции могут приехать в чемоданах: заслон может поставить простой фильтр
Заморозки переписывают планы дачников: средства, которые удерживают будущие плоды
НАТО накачивает Сувалкский коридор: участок может обернуться огневым котлом
Луна примет удар, который вспыхнёт ярче Венеры: сценарий судного дня уже просчитан
Сейчас читают
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Садоводство, цветоводство
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Недвижимость
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Садоводство, цветоводство
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Популярное
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора

Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.

Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Эти черри съедают с куста: 10 сладких сортов для теплицы и открытого грунта
Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере Любовь Степушова Сломанный рычаг всё изменил: один случай на гонке подарил миру автомобильный руль Сергей Милешкин Электромобиль по России: куда можно доехать уже сегодня, а куда лучше не соваться Ленар Кашапов
Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка
Щит против тли и клещей растёт сам: 5 цветов, которые охраняют грядки лучше химии
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Последние материалы
Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере
Забудьте про дорогие спортзалы: 5 упражнений дома, которые заменят фитнес-клуб
Загорелся Check Engine — не спешите паниковать: иногда всё проще, чем кажется
Чёрный список дорожной полиции: за этими авто ГАИ теперь охотится в первую очередь
Кровавый утильсбор на границе: как новые правила убили импорт иномарок из Минска
Собаки выбирают круг общения без подсказок: что влияет на их симпатии и отказ от игр
Три тени в зелёном аду Амазонии: как город Z из бреда учёного оказался реальностью
Залоговый ад и мутные схемы: как честный покупатель стал главной мишенью на авторынке
Две тысячи Хиросим над глухой тайгой: почему мощнейший взрыв не оставил даже кратера
Не каждый куст выдержит −30: эти сорта смородины переживут суровую зиму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.