Дипломатический блеф Рубио: Индия жёстко ответила на притязания США в энергетической сфере

Пока Вашингтон трубит о дипломатической победе, Индия продолжает импорт нефти из России. Неосмотрительные заявления Рубио укрепят Нью-Дели в своем решении.

Фото: Press Information Bureau on behalf of Prime Minister's Office, Government of India by www.pmindia.gov.in Нареандра Моди

Индия не прекратила импорт российской нефти

Выступая в Мюнхене, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Индия якобы "взяла на себя обязательство" прекратить импорт российской нефти" в обмен на снижение торговых пошлин. Он представил это как дипломатическую победу Вашингтона. Рубио, вероятно, не прочитал заявление министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, сделанное днём ранее. Министр заверил, что "Индия сохранила свою энергетическую независимость, несмотря на требования США прекратить импорт российской нефти".

По его словам, "нефтяные компании Индии, как и в Европе и других регионах, оценивают доступность, стоимость и риски, принимая решения, которые соответствуют их интересам".

То есть, во-первых, и государство не будет препятствовать компаниям наилучшим образом обеспечивать своё население услугами и товарами. Во-вторых, никоим образом отношения Индии с Россией не влияют на отношения Индии с США, это две параллельные линии. И в-третьих, если Европа продолжает закупать российский газ или нефтепродукты, то подобные требования к Индии выглядят лицемерно.

Рубио и его президент пытаются представить Индию как часть единого антироссийского фронта. Джайшанкар же даёт понять, что Индия — это отдельный полюс силы, который не берет на себя обязательств, ограничивающих его экономический рост.

Посмотрим на статистику продаж российской нефти

У членов администрации Трампа просто мания выдавать желаемое за действительное, нагнетая о прекращении поставок российской нефти в Индию.

Согласно данным Kpler и Vortexa, в январе 2026 года морские поставки российской нефти туда действительно сократились до 1,06-1,16 млн баррелей в сутки (б/с). Это падение на 36% по сравнению с январём прошлого года. Но Китай полностью компенсировал России снижение индийского спроса, импортировав по морю рекордные 1,7 млн б/с.

Индийские госкомпании продолжают сделки. Indian Oil Corp (IOC) в январе стала крупнейшим импортером, закупив почти 600 тыс. б/с (более половины всего индийского импорта из РФ). Компания Reliance, действительно, снизила закупки до минимума. Но это временная рыночная коррекция, чтобы разобраться с логистикой и оплатой. Потому что переход на более дорогую американскую нефть будет стоить индийским НПЗ лишние $7 за баррель, а покупателям и того больше.

Дели ведёт свою политическую игру, которой выучились уже все партнёры США. Надо соглашаться, говорить хорошие слова, обязываться на миллиарды, а лучше на триллионы, но ничего конкретно не подписывать и делать то, что в национальных интересах.

Неосторожный призыв Рубио обрушит отношения Вашингтона с Глобальным Югом

Особенно Дели укрепится в своей позиции после призыва Рубио в Мюнхене к возвращению экспансионизма. Госсекретарь напомнил, что "на протяжении пяти веков, вплоть до окончания Второй мировой войны, Запад расширялся, строя империю .

"Мы не стремимся к разобщению, мы хотим возродить старую дружбу и восстановить величайшую цивилизацию в истории человечества", — сказал Рубио .

Для Глобального Юга этот период строительства "империи Запада" ассоциируется с утратой суверенитета, расизмом, гибелью миллионов людей, грабежом природных ресурсов. Для Индии и других — это попытка вернуть контроль над цепочками поставок и ресурсами (литий, кобальт, нефть, газ и так далее), которые теперь контролируются суверенными государствами.

Политические установки администрации Трампа заставит бывшие колонии Запада объединяться для защиты от "нового экспансионизма". Китайские наблюдатели в Мюнхене отметили, что пока Запад говорит об экспансии, Китай предлагает "сообщество единой судьбы". Что сделал Китай недавно? Он отменил все импортные пошлины для всех африканских товаров. Это то, что Африка долго просила у ЕС и что так и не получила.

