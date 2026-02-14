Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Костина

Посылки тонут в складах: нехватка сотрудников замедлила почту страны

Экономика

Сроки пересылки писем и посылок по стране заметно увеличились. То, что раньше доходило за две недели, теперь может идти месяц и дольше. Причиной называют дефицит водителей и кадровый отток. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Почта России
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Почта России

Почему посылки задерживаются

По информации источника, водители массово покидают компанию. Из-за этого некому вывозить корреспонденцию из отделений и доставлять её в сортировочные центры. Машины не выходят на маршруты, рейсы переносятся или отменяются.

Сотрудники указывают на тяжёлые условия труда: 12-часовые смены, переработки и штрафная система при зарплате в диапазоне 30-50 тысяч рублей. В результате коробки и письма неделями остаются в отделениях, ожидая отправки.

Ситуация в отделениях и регионах

Часть работников перешла на сокращённый график — три дня в неделю с 9:00 до 15:00. Во многих точках один сотрудник одновременно принимает, выдаёт и оформляет отправления. Отдельные отделения временно прекратили приём посылок и предупреждают клиентов о задержках минимум на две-три недели.

Особенно сложная обстановка наблюдается в регионах. После перевода на неполный рабочий день доходы снизились до 11-24 тысяч рублей. Многие специалисты уходят в частные курьерские службы и на маркетплейсы, где оплата труда выше в два-три раза. Аналогичные тенденции ранее фиксировались и в сегменте курьерской доставки.

Позиция компании

Ранее "Почта России" опровергала информацию о массовых увольнениях. По данным организации, текучесть кадров за 11 месяцев составила чуть более 30%, что, по мнению компании, не свидетельствует о критической ситуации.

Дополнительно сообщалось, что компания не планирует реставрацию здания Главпочтамта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Предполагается, что объект может быть выставлен на торги.

"При такой текучести логистическая система теряет устойчивость: сбои накапливаются, а восстановление занимает месяцы", — считает железнодорожный логист, аналитик грузовых перевозок, обозреватель Pravda. Ru Алексей Воронов.

Сравнение: "Почта России" и частные курьерские службы

Государственный оператор традиционно выигрывает по охвату территории и доступности тарифов. Однако сроки доставки в условиях кадрового дефицита становятся менее предсказуемыми.

Частные логистические компании и маркетплейсы предлагают более быструю доставку и гибкие форматы получения, включая постаматы и курьерскую доставку "до двери", что усиливает конкуренцию на рынке логистических услуг.

Популярные вопросы

Почему сроки увеличились в два раза?

Основная причина — нехватка водителей и кадровые сложности в отделениях.

Сколько теперь может идти посылка?

В ряде случаев доставка занимает месяц и более вместо прежних двух недель.

Что лучше выбрать для срочной отправки?

При ограниченных сроках стоит рассмотреть частные курьерские службы или сервисы маркетплейсов.

