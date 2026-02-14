Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Кузьмин

Утерянный телефон может обнулить счёт: как остановить чужие операции

Экономика

Смартфон давно стал не просто средством связи, а ключом к банковским счетам и личным данным. Его потеря может обернуться не только неудобствами, но и финансовыми рисками. Особенно если к номеру телефона привязаны карты и мобильный банк. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Оплата кофе с помощью приложения Apple Pay
Фото: commons.wikimedia.org by Mybloodtypeiscoffee, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Оплата кофе с помощью приложения Apple Pay

Первые действия после пропажи телефона

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подчёркивают: решающими становятся первые минуты. Чем быстрее владелец устройства отреагирует, тем ниже риск несанкционированных операций через мобильный банк или онлайн-сервисы.

В первые минуты нужно успеть сделать несколько важных шагов: заблокировать сим-карту у оператора, связаться с банком и заблокировать все карты, привязанные к номеру телефона, затем удалённо заблокировать само устройство.

После блокировки важно сменить пароли от электронной почты, портала "Госуслуги", социальных сетей и банковских приложений. Отдельно рекомендуется обратиться в полицию, указав IMEI и серийный номер устройства.

Можно ли оформить кредит через украденный смартфон

Пользователи часто опасаются, что злоумышленник сможет быстро взять онлайн-кредит через банковское приложение. Такая возможность теоретически существует, но на практике она серьёзно ограничена системами защиты.

"Если злоумышленник получил доступ к украденному телефону с установленным приложением онлайн-банка, теоретически оформить кредит на имя жертвы возможно, однако на практике это значительно осложнено многоуровневой системой защиты", — рассказала директор Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Современные банки используют биометрию, SMS-коды, пароли и двухфакторную аутентификацию. Без полного доступа к учётным данным и подтверждающим кодам провести кредитную операцию крайне сложно, особенно при действующих механизмах двухфакторной аутентификации.

Возврат денег при списаниях

Если с карты были списаны средства через мобильное приложение, вернуть их возможно при соблюдении сроков уведомления. Закон защищает клиента, но только при оперативных действиях.

"В общем случае потребитель вправе рассчитывать на компенсацию денежных средств только при своевременном уведомлении банка об утрате банковской карты либо о её использовании без своего согласия", — отметил директор департамента защиты прав потребителей в Роскачестве Игорь Поздняков.

Сообщить о проблеме необходимо не позднее дня, следующего за получением уведомления о транзакции. Если банк информировал клиента своевременно, а тот оперативно подал заявление, финансовая организация обязана компенсировать незаконное списание.

Статистика мошенничества

По данным Центробанка, в 2025 году объём похищенных у россиян средств вырос на 6,4% и достиг 29,3 млрд рублей. Количество несанкционированных операций увеличилось на 31,2% — с 1,2 тысячи случаев до 1,6 тысячи.

"Клиенту важно сохранить все уведомления и переписку с банком — это станет доказательством добросовестности при споре", — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda. ru Татьяна Фёдорова.

Рост частично связан с внедрением специальной кнопки для быстрого сообщения о мошенничестве, которая появилась осенью 2025 года, а также с развитием онлайн-банковских сервисов.

Сравнение: блокировка карты или блокировка телефона

При потере устройства важно понимать разницу между двумя мерами защиты. Блокировка банковской карты останавливает финансовые операции, но не закрывает доступ к другим сервисам.

Удалённая блокировка смартфона защищает данные, приложения и личную информацию. Максимальную безопасность обеспечивает сочетание обеих мер.

Советы при утере смартфона

  1. Немедленно заблокируйте SIM-карту через оператора связи.
  2. Свяжитесь с банком и временно заморозьте все карты.
  3. Используйте функцию удалённой блокировки устройства.
  4. Смените пароли ко всем важным сервисам.
  5. Подайте заявление в полицию с указанием IMEI.

Популярные вопросы

Можно ли вернуть деньги после кражи телефона?

Да, если своевременно уведомить банк о несанкционированной операции.

Что лучше — перевыпустить карту или временно заблокировать?

В большинстве случаев сначала блокируют карту для защиты средств, затем оформляют перевыпуск.

Автор Алексей Кузьмин
Алексей Кузьмин — специалист по защите персональных данных и комплаенсу, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
