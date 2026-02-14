Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика на сковороде: стала известна реальная цена блинов на Масленицу-2026

Экономика

Масленица всё ближе, а значит, пора печь блины и собираться за столом всей семьёй. В этом году традиционное угощение оказалось немного доступнее для кошелька. Эксперты подсчитали, сколько стоит испечь блины на четырёх человек по классическому рецепту.

Ажурные блины
Фото: Pravda.ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ажурные блины

Сколько стоят блины на Масленицу

По данным ассоциации, так называемый "индекс блинов" за год снизился на 6%. Если в прошлом году приготовление порции для семьи из четырёх человек обходилось в 120,7 рубля, то сейчас — в 113,9 рубля.

"Индекс блинов за год снизился на 6%… Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек за год снизилась с 120,7 рубля до 113,9 рубля", — сообщили в "Руспродсоюзе".

Расчёт производился по классическому рецепту без начинок и добавок.

Какие ингредиенты учитывались

В основу анализа легли стандартные продукты для традиционных блинов:

  • пшеничная мука — 130 г;
  • молоко — 300 мл;
  • яйца — 3 шт.
  • сахар — 30 г;
  • сливочное масло — 40 г.

Именно эти компоненты формируют базовую себестоимость угощения к Масленице.

Почему блины подешевели

В "Руспродсоюзе" пояснили, что основное влияние на снижение стоимости оказало удешевление яиц и сливочного масла. Эти продукты занимают заметную долю в рецептуре, поэтому даже небольшое изменение цен отражается на итоговой сумме.

Мука и молоко, по оценке специалистов, не оказали столь значительного влияния на динамику.

"Когда в рецепте есть продукты с высокой долей в стоимости — как яйца и масло — именно их колебания и дают эффект, даже если остальные ингредиенты дорожают или остаются на месте", — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda.RU Никита Волков.

Сравнение: домашние блины или готовая выпечка

Домашние блины традиционно обходятся дешевле, чем покупные. В кафе и магазинах цена формируется с учётом аренды, логистики и наценки, тогда как дома расходы ограничиваются стоимостью ингредиентов.

Кроме того, домашний вариант позволяет контролировать состав — можно использовать цельнозерновую муку, заменить часть молока кефиром или приготовить блины на воде. Это даёт гибкость как по вкусу, так и по бюджету. Об этом сообщает РИА Новости.

В условиях, когда многие семьи пересматривают расходы, особенно важным становится семейный бюджет.

Популярные вопросы о блинах на Масленицу

Почему стоимость блинов снизилась?

Основной вклад внесло снижение цен на яйца и сливочное масло.

Учитываются ли начинки в расчёте?

Нет, расчёт производился по классическому рецепту без добавок.

Можно ли сделать блины дешевле?

Да, заменив часть молока водой или используя менее жирное масло.

