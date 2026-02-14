Экономика на сковороде: стала известна реальная цена блинов на Масленицу-2026

Масленица всё ближе, а значит, пора печь блины и собираться за столом всей семьёй. В этом году традиционное угощение оказалось немного доступнее для кошелька. Эксперты подсчитали, сколько стоит испечь блины на четырёх человек по классическому рецепту.
По данным ассоциации, так называемый "индекс блинов" за год снизился на 6%. Если в прошлом году приготовление порции для семьи из четырёх человек обходилось в 120,7 рубля, то сейчас — в 113,9 рубля.
"Индекс блинов за год снизился на 6%… Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек за год снизилась с 120,7 рубля до 113,9 рубля", — сообщили в "Руспродсоюзе".
Расчёт производился по классическому рецепту без начинок и добавок.
В основу анализа легли стандартные продукты для традиционных блинов:
Именно эти компоненты формируют базовую себестоимость угощения к Масленице.
В "Руспродсоюзе" пояснили, что основное влияние на снижение стоимости оказало удешевление яиц и сливочного масла. Эти продукты занимают заметную долю в рецептуре, поэтому даже небольшое изменение цен отражается на итоговой сумме.
Мука и молоко, по оценке специалистов, не оказали столь значительного влияния на динамику.
"Когда в рецепте есть продукты с высокой долей в стоимости — как яйца и масло — именно их колебания и дают эффект, даже если остальные ингредиенты дорожают или остаются на месте", — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda.RU Никита Волков.
Домашние блины традиционно обходятся дешевле, чем покупные. В кафе и магазинах цена формируется с учётом аренды, логистики и наценки, тогда как дома расходы ограничиваются стоимостью ингредиентов.
Кроме того, домашний вариант позволяет контролировать состав — можно использовать цельнозерновую муку, заменить часть молока кефиром или приготовить блины на воде. Это даёт гибкость как по вкусу, так и по бюджету. Об этом сообщает РИА Новости.
В условиях, когда многие семьи пересматривают расходы, особенно важным становится семейный бюджет.
Почему стоимость блинов снизилась?
Основной вклад внесло снижение цен на яйца и сливочное масло.
Учитываются ли начинки в расчёте?
Нет, расчёт производился по классическому рецепту без добавок.
Можно ли сделать блины дешевле?
Да, заменив часть молока водой или используя менее жирное масло.
