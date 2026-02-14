93 тысячи сверху к зарплате: как обычный вклад неожиданно становится источником дохода

Средний банковский вклад сегодня способен приносить ощутимый доход — при грамотном выборе условий он становится не просто способом сохранить сбережения, а полноценным финансовым инструментом. За год на стандартной сумме можно заработать десятки тысяч рублей только за счет процентов. Особенно заметен эффект на фоне высоких ставок, которые банки предлагали в начале года.
По данным Банка России и Агентства по страхованию вкладов, с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года объем средств населения на депозитах увеличился в 1,15 раза — с 53,65 трлн до 61,76 трлн рублей. Параллельно вырос и средний размер вклада: за девять месяцев 2025 года он достиг 663 тыс. рублей против 583 тыс. годом ранее.
"По данным ЦБ и Агентства по страхованию вкладов, за период с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года объем размещенных денег россиян на банковских вкладах увеличился в 1,15 раза (на 15,13%): с 53,65 трлн рублей до 61,76 трлн рублей. При этом за девять месяцев 2025 года (в сравнении с аналогичным периодом 2024 года) средний размер банковского вклада (без остатков до 10 тыс. рублей) увеличился на 13,72%: с 583 тыс. рублей до 663 тыс. рублей. Это связано, во-первых, с высоко привлекательными предложениями банков, которые в борьбе за новых клиентов устанавливают даже дополнительные повышения к ставкам", — отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Конкуренция усилилась, а предложения стали гибче — с онлайн-оформлением и повышенными ставками для новых клиентов. Это поддержало интерес к инструментам в сфере экономика и бизнес.
"Рост ставок по депозитам — это реакция банков на общую денежно-кредитную конъюнктуру и ожидания по инфляции. Для вкладчика важно оценивать реальную доходность с учетом динамики цен", — считает Макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Логинов.
Популярность вкладов поддерживает система страхования: суммы до 1,4 млн рублей с учетом процентов защищены государством через АСВ.
"Во-вторых, это связано с тем, что вклады до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ (с учетом начисленных процентов). Этот финансовый инструмент, по сути, является безрисковым в пределах такой суммы", — подчеркнул экономист Игорь Балынин.
Разница между инфляцией и доходностью усилила интерес к размещению средств. В начале 2025 года ставки доходили до 25% годовых при инфляции 5,59%, что делало вклад заметным источником прироста капитала в сегменте финансы.
"Гарантии системы страхования вкладов существенно снижают кредитный риск для частного клиента, однако всегда стоит учитывать устойчивость банка и его нормативы", — считает Банковский аналитик, обозреватель Pravda. ru Алина Корнеева.
Сегодня базовые предложения находятся в диапазоне 14-16% годовых. Если разместить средний вклад в 663 тыс. рублей под 14% на один год, итоговая сумма составит около 756 тыс. рублей. Процентный доход — примерно 93 тыс. рублей, или порядка 7,75 тыс. рублей в месяц.
Такая доходность позволяет использовать вклад как инструмент формирования подушки безопасности или дополнительного источника средств для регулярных расходов, сообщает Газета.Ru.
Гелиотроп называют "ванильным чудом" сада. Этот неприхотливый цветок умеет разворачиваться за солнцем и способен превратить обычную клумбу в магнит для взглядов.