Илья Кравцов

93 тысячи сверху к зарплате: как обычный вклад неожиданно становится источником дохода

Экономика

Средний банковский вклад сегодня способен приносить ощутимый доход — при грамотном выборе условий он становится не просто способом сохранить сбережения, а полноценным финансовым инструментом. За год на стандартной сумме можно заработать десятки тысяч рублей только за счет процентов. Особенно заметен эффект на фоне высоких ставок, которые банки предлагали в начале года.

Человек складывает монеты в стопку
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек складывает монеты в стопку

Как выросли вклады россиян за год

По данным Банка России и Агентства по страхованию вкладов, с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года объем средств населения на депозитах увеличился в 1,15 раза — с 53,65 трлн до 61,76 трлн рублей. Параллельно вырос и средний размер вклада: за девять месяцев 2025 года он достиг 663 тыс. рублей против 583 тыс. годом ранее.

"По данным ЦБ и Агентства по страхованию вкладов, за период с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года объем размещенных денег россиян на банковских вкладах увеличился в 1,15 раза (на 15,13%): с 53,65 трлн рублей до 61,76 трлн рублей. При этом за девять месяцев 2025 года (в сравнении с аналогичным периодом 2024 года) средний размер банковского вклада (без остатков до 10 тыс. рублей) увеличился на 13,72%: с 583 тыс. рублей до 663 тыс. рублей. Это связано, во-первых, с высоко привлекательными предложениями банков, которые в борьбе за новых клиентов устанавливают даже дополнительные повышения к ставкам", — отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Конкуренция усилилась, а предложения стали гибче — с онлайн-оформлением и повышенными ставками для новых клиентов. Это поддержало интерес к инструментам в сфере экономика и бизнес.

"Рост ставок по депозитам — это реакция банков на общую денежно-кредитную конъюнктуру и ожидания по инфляции. Для вкладчика важно оценивать реальную доходность с учетом динамики цен", — считает Макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Логинов.

Почему вклад считается почти безрисковым инструментом

Популярность вкладов поддерживает система страхования: суммы до 1,4 млн рублей с учетом процентов защищены государством через АСВ.

"Во-вторых, это связано с тем, что вклады до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ (с учетом начисленных процентов). Этот финансовый инструмент, по сути, является безрисковым в пределах такой суммы", — подчеркнул экономист Игорь Балынин.

Разница между инфляцией и доходностью усилила интерес к размещению средств. В начале 2025 года ставки доходили до 25% годовых при инфляции 5,59%, что делало вклад заметным источником прироста капитала в сегменте финансы.

"Гарантии системы страхования вкладов существенно снижают кредитный риск для частного клиента, однако всегда стоит учитывать устойчивость банка и его нормативы", — считает Банковский аналитик, обозреватель Pravda. ru Алина Корнеева.

Сколько можно заработать на среднем вкладе

Сегодня базовые предложения находятся в диапазоне 14-16% годовых. Если разместить средний вклад в 663 тыс. рублей под 14% на один год, итоговая сумма составит около 756 тыс. рублей. Процентный доход — примерно 93 тыс. рублей, или порядка 7,75 тыс. рублей в месяц.

Такая доходность позволяет использовать вклад как инструмент формирования подушки безопасности или дополнительного источника средств для регулярных расходов, сообщает Газета.Ru.

Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы банки финансы инфляция экономика
