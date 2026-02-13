Россия рекордно нарастила поставки нефти в Китай

В январе Россия значительно увеличила морские поставки нефти в Китай. Объём экспорта вырос на 290 тысяч баррелей в сутки и достиг рекордного уровня в 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтедобыча

Эти данные приведены в февральском обзоре Международного экономического агентства (МЭА). Речь идёт о максимальных показателях за весь период наблюдений по морскому направлению, что подчёркивает устойчивость российско-китайского энергетического сотрудничества и его стратегическую значимость для обеих стран.

Одновременно с этим импорт российской нефти Индией снизился на сто тысяч баррелей в сутки и составил 1,1 миллиона баррелей в сутки. Это минимальное значение с ноября 2022 года.

Однако поставки сырья для переработки на предприятии в Вадинаре, принадлежащем компании Nayara Energy, увеличились на 310 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, снижение совокупного импорта не означает утраты позиций, а отражает перераспределение потоков и более точечную ориентацию на перерабатывающие мощности с высокой маржинальностью.

По информации МЭА, китайские нефтеперерабатывающие заводы начали активнее закупать флагманский российский сорт Urals. Экспорт этой марки в Китай вырос на 0,25 миллиона баррелей в сутки и достиг исторического максимума в 0,5 миллиона баррелей в сутки.

Традиционно китайские НПЗ ориентировались преимущественно на премиальный сорт ESPO, который отличается более лёгкой плотностью и низким содержанием серы. Однако рост интереса к Urals демонстрирует гибкость китайской переработки и её способность эффективно работать с различными характеристиками сырья.

Увеличение закупок Urals связано с конкурентоспособной ценовой политикой и стабильной логистикой поставок. Российские компании сумели выстроить надёжные морские маршруты и адаптировать торговые механизмы к новым внешним условиям.

Это усилило доверие со стороны китайских партнёров и позволило расширить присутствие на одном из крупнейших мировых рынков нефти. В результате Россия закрепляет статус ключевого энергетического партнёра Китая.

Аналитики агентства указывают, что для поглощения дополнительных объёмов российской нефти сверх обычного уровня потребления Китаю необходимо либо сократить импорт из других стран, либо направлять часть сырья в стратегические и коммерческие запасы.

Вероятно, этот процесс уже начался, отмечает издание "Нефть и капитал". В январе закупки у ближневосточных поставщиков сократились на 0,63 миллиона баррелей в сутки и составили 5 миллионов баррелей в сутки. Это свидетельствует о перераспределении потоков в пользу российских поставок и о повышении их конкурентоспособности.

Подобная динамика отражает более широкие тенденции глобального энергетического рынка. Китай активно диверсифицирует источники импорта и стремится обеспечить стабильность поставок на фоне волатильности цен и геополитических факторов.

Российская нефть в этой конфигурации играет важную роль благодаря сочетанию объёмов, логистической доступности и гибких условий расчётов.

Дополнительным фактором является развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке, включая портовые мощности и трубопроводные системы, что повышает оперативность поставок и снижает транспортные издержки.

Согласно данным таможенной службы КНР, основными поставщиками нефти в страну остаются Россия, Саудовская Аравия, Малайзия, Ирак и Бразилия. При этом Россия сохраняет лидирующие позиции, что подчёркивает долгосрочный характер сотрудничества и его экономическую эффективность.