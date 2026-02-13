Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
США промахнулись в расчётах с пошлинами на сталь и алюминий

Вашингтон пересматривает перечень товаров, подпадающих под импортные пошлины. И рассматривает возможность освобождения от них отдельных категорий, включая металлические изделия, сообщает Financial Times.

Алюминий
Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алюминий

Прошлым летом президент США Дональд Трамп указ об удвоении тарифов на импорт стали и алюминия. Ставка выросла с 25 процентов до 50 процентов.

Эти меры стали частью более широкой торговой стратегии, направленной на защиту внутреннего производства и сокращение дефицита торгового баланса. Повышенные тарифы затронули широкий спектр продукции. Речь идёт не только о сырьевых поставках, но и о полуфабрикатах, а также о готовых изделиях из металла.

По данным британского издания, сейчас в американской администрации усилилась дискуссия о последствиях такой политики. Часть должностных лиц считает, что действующие пошлины наносят ущерб потребителям.

Рост тарифной нагрузки приводит к удорожанию сырья для промышленности. В результате увеличиваются издержки производителей и они перекладываются на конечного покупателя. Вот уж сюрприз так сюрприз.

Особенно заметным оказалось влияние на отрасли, использующие сталь и алюминий в массовом производстве. Подорожали металлические банки для напитков и консервов. Выросли затраты на изготовление упаковки для продуктов питания.

Повысились цены на бытовую технику, автомобили и строительные материалы. Даже незначительное увеличение стоимости металла отражается на конечной цене товара, поскольку металл входит в себестоимость множества потребительских позиций.

Экономический механизм здесь достаточно прямой. Импортёр уплачивает пошлину при ввозе продукции. Эта сумма увеличивает закупочную цену. Далее растёт оптовая цена для переработчика или производителя. Затем корректируется розничная цена.

В условиях высокой инфляции и чувствительности домохозяйств к расходам такой эффект становится политически значимым. Пошлины функционируют как косвенный налог. Его фактическими плательщиками становятся не зарубежные поставщики, а американские компании и потребители.

Исследования американских экономических центров показывают, что значительная часть тарифной нагрузки в предыдущие годы была переложена на внутренний рынок. Это выражалось в повышении цен на товары повседневного спроса.

При этом выигрыш для отдельных металлургических предприятий сопровождался потерями в секторах, зависящих от дешёвого сырья. Малый и средний бизнес сталкивался с ростом себестоимости и снижением маржи.

Действующий тарифный режим оказался слишком сложным для применения. Он включает многочисленные исключения, лицензии и временные разрешения. Это создаёт административные издержки, компании вынуждены тратить ресурсы на юридическое сопровождение и согласования. Так что бизнес настаивает на упрощении правил. Варианты смягчения обсуждаются в отношении ряда торговых партнёров.

Согласно информации издания, возможные изменения могут затронуть Британию, Мексику, Канаду и страны ЕС. Эти направления имеют большое значение для поставок металлов и готовой продукции. Смягчение тарифов для них может снизить давление на внутренние цены.

Вопрос о пошлинах тесно связан с выборами. Рост цен на продукты и товары повседневного спроса напрямую ощущается домохозяйствами. Даже несколько процентов удорожания упаковки или сырья отражаются на кассовом чеке.

В условиях высокой конкуренции розничные сети частично сдерживают рост цен. Однако полностью компенсировать тарифную нагрузку они не могут. В итоге потребитель платит больше.

Одновременно сохраняется аргумент о необходимости защиты национальной промышленности и рабочих мест. Сторонники жёсткой тарифной политики подчёркивают стратегическое значение металлургии. Ну а противники указывают на издержки для экономики в целом.

Текущий пересмотр перечня товаров свидетельствует о попытке найти баланс между этими позициями. Решения по конкретным категориям продукции могут стать индикатором дальнейшего курса торговой политики США.

