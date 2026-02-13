Просчитались известно где: автоконцерны объявили о списании десятков миллиардов долларов

Автоконцерны General Motors, Ford и Stellantis объявили о совокупных списаниях активов на сумму свыше 50 млрд долларов на фоне резкого охлаждения рынка электромобилей в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Завод Stellantis

Речь идёт о переоценке инвестиций в производственные мощности, разработку платформ и аккумуляторные проекты, которые ранее рассматривались как ключевое направление стратегического роста, сообщает The Wall Street Journal.

В четвёртом квартале 2025 года продажи электромобилей в США сократились более чем на 30 процентов. Спад начался после прекращения действия федеральной программы налоговых льгот. С сентября покупатели больше не могли получать вычет в размере 7,5 тысяч долларов при приобретении электромобиля.

Эта мера несколько лет поддерживала спрос и позволяла компенсировать более высокую цену по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. После её отмены разрыв в стоимости стал для многих потребителей критичным фактором.

Снижение спроса затронуло практически все сегменты, включая пикапы и кроссоверы. В числе моделей, столкнувшихся с падением продаж, оказались Tesla Cybertruck и электрический пикап F-150 Lightning компании Ford. Производители рассчитывали на устойчивый интерес к этим моделям, однако реальный объём заказов оказался ниже прогнозов.

Дополнительным фактором стала высокая стоимость кредитования. Повышенные процентные ставки ограничили возможности покупателей финансировать приобретение новых автомобилей.

Компания Stellantis зафиксировала крупнейшее списание — более 20 млрд евро. Компания пересмотрела оценку активов, связанных с электромобильным направлением. Было объявлено о продаже доли в аккумуляторном бизнесе и корректировке производственных планов.

Руководство концерна признало, что темпы энергоперехода были переоценены. Стратегия агрессивного наращивания мощностей оказалась несинхронизированной с реальным спросом на рынке. В результате часть проектов была заморожена или перенесена на более поздний срок.

В Ford сократили инвестиционные программы в области электромобилей и отказалась от ряда совместных инициатив по производству батарей. Компания сосредоточилась на повышении маржинальности традиционных моделей и гибридов.

Руководство компании отметило, что гибридные автомобили демонстрируют более устойчивый спрос и позволяют сохранить баланс между экологическими требованиями и предпочтениями покупателей. Автоконцерн также пересмотрел планы по строительству новых аккумуляторных заводов и оптимизировал расходы на научно-исследовательские разработки.

В General Motors отказались от нескольких проектов по выпуску электродвигателей и перепрофилировала часть производственных линий под автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Концерн сократил тысячи рабочих мест на предприятиях в штатах Мичиган, Огайо и Теннесси. Решение объяснялось необходимостью снизить издержки и адаптировать структуру производства к изменившейся конъюнктуре. Компания подчеркнула, что продолжит развитие электрических платформ, но темпы инвестиций будут скорректированы.

Согласно данным аналитической компании Atlas Public Policy, в 2025 году в США было отменено или сокращено более 20 млрд долларов ранее заявленных инвестиций в производство электромобилей и аккумуляторов. Это привело к первому за несколько лет чистому снижению объявленных вложений в сектор.

Для сравнения, в 2022 году объём объявленных инвестиций составлял 75,4 млрд долларов. В 2023 году показатель снизился до 58,4 млрд. В 2024 году он составил 23,3 млрд.

В 2025 году зафиксировано отрицательное значение — минус 20,1 млрд долларов. Такая динамика отражает резкую переоценку перспектив рынка со стороны инвесторов и автоконцернов.

Даже в период действия субсидий спрос на электромобили в США не достигал ожиданий. Основными ограничителями оставались высокая цена, недостаточно развитая зарядная инфраструктура и опасения потребителей относительно дальности хода в холодную погоду.

Кроме того, в ряде штатов сохраняется зависимость от автомобилей с большим запасом хода, что снижает привлекательность полностью электрических моделей.

За пределами США ситуация выглядит иначе. Китайская компания BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим продавцом электромобилей в мире по итогам года. За пределы Китая было поставлено более одного миллиона автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Рост обеспечен за счёт активной экспансии на рынки Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. BYD активно развивает собственное производство батарей и контролирует значительную часть цепочки поставок. Это позволяет компании удерживать конкурентные цены.

Однако и в Китае темпы роста постепенно замедляются. Усиливается ценовая конкуренция между производителями. Государственные субсидии сокращаются. Рынок приближается к стадии насыщения в крупных городах. Дополнительное давление создаёт общее замедление экономической активности.

По информации агентства Reuters, в январе 2026 года мировые продажи электромобилей снизились на три процента и составили около 1,2 млн единиц. Давление на рынок оказали падение спроса в Китае и США, а также изменение регуляторной политики.

В Северной Америке продажи сократились на 33 процента — до примерно 85 тысяч автомобилей. Это самый низкий показатель с начала 2022 года.

Аналитики отмечают, что отрасль вступает в фазу корректировки. После периода стремительного роста и оптимистичных прогнозов происходит пересмотр бизнес-моделей. Производители стремятся достичь операционной рентабельности в электрическом сегменте.