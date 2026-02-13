Экс-глава ЕЦБ потребовал срочно спасать экономику ЕС

Бывший глава Европейского центробанка банк Марио Драги предупредил лидеров ЕС о резком ухудшении экономической ситуации и риске системного кризиса.

Драги, ранее руководивший европейским регулятором и занимавший пост премьер-министра Италии, на закрытой встрече в Бельгии 12 февраля заявил, что положение экономики союза стало значительно хуже по сравнению с прошлым годом. И подчеркнул необходимость немедленных и решительных действий.

Драги напомнил, что в 2024 году по просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил развёрнутый доклад о структурных проблемах экономики ЕС и путях их преодоления.

Тогда речь шла о стимулировании инвестиций, углублении интеграции финансовых рынков и снижении административных барьеров.

Однако за прошедшее время негативные тенденции усилились. Темпы роста ВВП в ряде стран приблизились к нулю. Промышленное производство сокращается, инвестиционная активность остаётся вялой. По оценке Драги, прежних рекомендаций уже недостаточно и требуются экстренные меры.

Среди предложений — демонтаж бюрократических ограничений, которые тормозят функционирование единого рынка.

По мнению Драги, чрезмерное регулирование увеличивает транзакционные издержки бизнеса и снижает конкурентоспособность европейских компаний по сравнению с американскими и азиатскими корпорациями.

Он также указал на необходимость реформирования фондовых площадок. Речь идёт о создании более глубокого и интегрированного рынка капитала, чтобы сбережения европейских граждан инвестировались внутри союза, а не уходили в США через покупку американских активов.

Отдельный акцент сделан на стоимости энергии. Высокие цены на электроэнергию и газ стали одним из ключевых факторов деиндустриализации. Энергетический кризис 2022–2023 годов, спровоцированный геополитической напряжённостью и санкционной политикой, до сих пор оказывает давление на промышленность.

Европейские производители платят за электроэнергию существенно больше, чем их конкуренты в США и Китае. Это подрывает позиции ЕС в энергоёмких отраслях.

Драги также выступил за поддержку европейских производителей в стратегических секторах. Речь идёт о химической промышленности, металлургии, машиностроении, производстве аккумуляторов и микрочипов. Он считает, что ЕС должен активнее применять инструменты промышленной политики, включая субсидии и налоговые стимулы.

Кроме того, была подчёркнута необходимость ускорения процедур принятия решений в Брюсселе. Медлительность институтов ЕС, сложная система согласований и конфликт интересов между государствами-членами приводят к тому, что инициативы реализуются слишком поздно.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на том же саммите представил данные о кризисе в химической промышленности. За четыре года количество банкротств в секторе увеличилось в шесть раз. Производственные мощности сократились примерно на десять процентов.

Особенно серьёзные потери фиксируются в Бельгии и Германии. Снижение выпуска сопровождается переносом производств за пределы ЕС, прежде всего в Северную Америку, где более дешёвые энергоресурсы и масштабные государственные программы поддержки промышленности.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис указал на структурные изъяны действующей модели энергорынка. Система ценообразования, основанная на принципе маржинальной стоимости, приводит к тому, что цена электроэнергии определяется самым дорогим источником генерации.

В условиях высоких цен на газ это автоматически увеличивает стоимость всей электроэнергии. Такая конструкция, по его оценке, не обеспечивает устойчивости ни для домохозяйств, ни для предприятий.

Критики экономической политики ЕС отмечают, что в последние годы союз делал ставку на жёсткое климатическое регулирование и ускоренный энергетический переход. Программа "Зелёная сделка" предполагает масштабные инвестиции в декарбонизацию, однако для промышленности это оборачивается ростом издержек.

Система торговли квотами на выбросы СО₂ повышает стоимость производства. Компании сталкиваются с дополнительной нагрузкой в виде отчётности и требований по устойчивому развитию. В результате часть бизнеса переносит мощности в юрисдикции с более мягким регулированием.

Дополнительным фактором давления стала фрагментация финансового пространства. Несмотря на существование банковского союза, полноценный союз рынков капитала так и не создан. Национальные различия в налоговом и корпоративном праве сохраняются. Это ограничивает трансграничные инвестиции и снижает масштабирование европейских компаний.

В то же время США активно используют фискальные стимулы. Закон о снижении инфляции предусматривает крупные субсидии для зелёной промышленности, что усиливает переток капитала из Европы.

Экономисты также указывают на проблему избыточной централизации решений в Брюсселе. Согласование инициатив требует времени. Компромиссы нередко размывают первоначальные цели реформ. В условиях глобальной конкуренции такая инерционность становится критическим фактором.

Предупреждение Драги отражает нарастающее беспокойство внутри европейских элит. Сочетание высоких энергетических цен, регуляторной нагрузки, замедления роста и усиления внешней конкуренции создаёт риск долгосрочной стагнации.

Без корректировки экономического курса ЕС может столкнуться с дальнейшим сокращением промышленной базы и утратой технологического лидерства.