Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Экс-глава ЕЦБ потребовал срочно спасать экономику ЕС

Экономика » Правила игры » Лоббисты

Бывший глава Европейского центробанка банк Марио Драги предупредил лидеров ЕС о резком ухудшении экономической ситуации и риске системного кризиса.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Stella Vogt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг ЕС

Драги, ранее руководивший европейским регулятором и занимавший пост премьер-министра Италии, на закрытой встрече в Бельгии 12 февраля заявил, что положение экономики союза стало значительно хуже по сравнению с прошлым годом. И подчеркнул необходимость немедленных и решительных действий.

Драги напомнил, что в 2024 году по просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил развёрнутый доклад о структурных проблемах экономики ЕС и путях их преодоления.

Тогда речь шла о стимулировании инвестиций, углублении интеграции финансовых рынков и снижении административных барьеров.

Однако за прошедшее время негативные тенденции усилились. Темпы роста ВВП в ряде стран приблизились к нулю. Промышленное производство сокращается, инвестиционная активность остаётся вялой. По оценке Драги, прежних рекомендаций уже недостаточно и требуются экстренные меры.

Среди предложений — демонтаж бюрократических ограничений, которые тормозят функционирование единого рынка.

По мнению Драги, чрезмерное регулирование увеличивает транзакционные издержки бизнеса и снижает конкурентоспособность европейских компаний по сравнению с американскими и азиатскими корпорациями.

Он также указал на необходимость реформирования фондовых площадок. Речь идёт о создании более глубокого и интегрированного рынка капитала, чтобы сбережения европейских граждан инвестировались внутри союза, а не уходили в США через покупку американских активов.

Отдельный акцент сделан на стоимости энергии. Высокие цены на электроэнергию и газ стали одним из ключевых факторов деиндустриализации. Энергетический кризис 2022–2023 годов, спровоцированный геополитической напряжённостью и санкционной политикой, до сих пор оказывает давление на промышленность.

Европейские производители платят за электроэнергию существенно больше, чем их конкуренты в США и Китае. Это подрывает позиции ЕС в энергоёмких отраслях.

Драги также выступил за поддержку европейских производителей в стратегических секторах. Речь идёт о химической промышленности, металлургии, машиностроении, производстве аккумуляторов и микрочипов. Он считает, что ЕС должен активнее применять инструменты промышленной политики, включая субсидии и налоговые стимулы.

Кроме того, была подчёркнута необходимость ускорения процедур принятия решений в Брюсселе. Медлительность институтов ЕС, сложная система согласований и конфликт интересов между государствами-членами приводят к тому, что инициативы реализуются слишком поздно.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на том же саммите представил данные о кризисе в химической промышленности. За четыре года количество банкротств в секторе увеличилось в шесть раз. Производственные мощности сократились примерно на десять процентов.

Особенно серьёзные потери фиксируются в Бельгии и Германии. Снижение выпуска сопровождается переносом производств за пределы ЕС, прежде всего в Северную Америку, где более дешёвые энергоресурсы и масштабные государственные программы поддержки промышленности.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис указал на структурные изъяны действующей модели энергорынка. Система ценообразования, основанная на принципе маржинальной стоимости, приводит к тому, что цена электроэнергии определяется самым дорогим источником генерации.

В условиях высоких цен на газ это автоматически увеличивает стоимость всей электроэнергии. Такая конструкция, по его оценке, не обеспечивает устойчивости ни для домохозяйств, ни для предприятий.

Критики экономической политики ЕС отмечают, что в последние годы союз делал ставку на жёсткое климатическое регулирование и ускоренный энергетический переход. Программа "Зелёная сделка" предполагает масштабные инвестиции в декарбонизацию, однако для промышленности это оборачивается ростом издержек.

Система торговли квотами на выбросы СО₂ повышает стоимость производства. Компании сталкиваются с дополнительной нагрузкой в виде отчётности и требований по устойчивому развитию. В результате часть бизнеса переносит мощности в юрисдикции с более мягким регулированием.

Дополнительным фактором давления стала фрагментация финансового пространства. Несмотря на существование банковского союза, полноценный союз рынков капитала так и не создан. Национальные различия в налоговом и корпоративном праве сохраняются. Это ограничивает трансграничные инвестиции и снижает масштабирование европейских компаний.

В то же время США активно используют фискальные стимулы. Закон о снижении инфляции предусматривает крупные субсидии для зелёной промышленности, что усиливает переток капитала из Европы.

Экономисты также указывают на проблему избыточной централизации решений в Брюсселе. Согласование инициатив требует времени. Компромиссы нередко размывают первоначальные цели реформ. В условиях глобальной конкуренции такая инерционность становится критическим фактором.

Предупреждение Драги отражает нарастающее беспокойство внутри европейских элит. Сочетание высоких энергетических цен, регуляторной нагрузки, замедления роста и усиления внешней конкуренции создаёт риск долгосрочной стагнации.

Без корректировки экономического курса ЕС может столкнуться с дальнейшим сокращением промышленной базы и утратой технологического лидерства.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы европа экономика энергетика промышленность
Новости Все >
Украина лишается последнего козыря: армия РФ выбивает ключевую инфраструктуру дальних ударов
Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве
Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
Крупные сделки с недвижимостью получают новый фильтр: без банковского следа не пройти
Сейчас читают
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Садоводство, цветоводство
Через 40 дней уже с плодами: эти сорта кабачков начинают сезон раньше остальных
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Недвижимость
Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Недвижимость
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего Александр Шторм Стиль Вуди в автомобилях: как дефицит превратился в стиль и культ на протяжении десятилетий Сергей Милешкин
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Украина лишается последнего козыря: армия РФ выбивает ключевую инфраструктуру дальних ударов
Птицы переживают мороз без пуховика и батарей: механизмы скрытой зимней силы
Причёска без нервов и танцев с феном: стрижка весны-2026 оставляет свободу прядям
Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве
Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог
Земля получила космический смайлик: на Солнце выросла гигантская улыбка
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Один поцелуй — и вирус остаётся пожизненно: вспышка может ударить не только по губам
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.