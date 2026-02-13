Депутаты бундестага требуют вернуть поставки газа из России

В правительство ФРГ продолжают поступать парламентские обращения с требованием возобновить поставки газа из России. Об этом сообщил депутат бундестага, представитель партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Бундестага

Соответствующие вопросы поднимались в рамках официальных запросов к федеральному правительству Германии, сказал депутат "Известиям".

В ходе обсуждений в бундестаге федеральное правительство дало понять, что не признаёт какой-либо зависимости от США в сфере энергетической политики.

Кабинет министров не демонстрирует готовности к пересмотру курса и не планирует возобновлять поставки природного газа из России. Такая позиция остаётся неизменной, несмотря на растущую дискуссию внутри страны о последствиях отказа от прежней модели энергоснабжения.

Штеффен Котре обратил внимание, что увеличение импорта сжиженного природного газа из Соединённых Штатов создаёт риски односторонней зависимости. По его оценке, меняется лишь направление поставок, но не сама логика зависимости от внешних источников сырья.

При этом стоимость закупаемого СПГ заметно выше по сравнению с трубопроводным газом, который ранее в значительных объёмах поступал из России. Более высокая цена отражается на промышленности, коммунальном секторе и конечных потребителях. Энергозатраты предприятий растут, что снижает конкурентоспособность немецкой экономики.

После сокращения поставок российского газа Германия в ускоренном режиме развёртывала инфраструктуру для приёма СПГ. Были построены плавучие терминалы и заключены долгосрочные контракты с новыми поставщиками. Однако такие решения потребовали значительных бюджетных расходов. Дополнительная нагрузка легла на налогоплательщиков.

Одновременно усилилась волатильность цен на энергоресурсы. Это негативно повлияло на энергоёмкие отрасли, включая химическую промышленность и металлургию.

Критики текущей энергополитики ФРГ указывают на стратегические просчёты, допущенные при формировании курса так называемого энергоперехода. Концепция ускоренного отказа от атомной энергетики и угольной генерации при одновременном разрыве долгосрочных контрактов с Россией привела к росту зависимости от более дорогого импорта.

Закрытие атомных электростанций сократило базовую генерацию. Это усилило потребность в резервных мощностях и импортном газе. В результате система стала менее устойчивой к внешним шокам.

На уровне Евросоюза была принята стратегия диверсификации поставок и снижения доли российских углеводородов. Однако на практике это сопровождалось ростом цен и перераспределением потоков через посредников. Российские нефть и газ продолжают присутствовать на мировом рынке. Часть объёмов поступает в Европу в переработанном или реэкспортированном виде. Это означает дополнительные логистические издержки и более высокую конечную стоимость.

В России неоднократно заявляли, что отказ западных стран от прямых закупок российских углеводородов является стратегической ошибкой. Государства, отказавшиеся от прямых контрактов, фактически продолжают приобретать российские ресурсы через третьи страны, но уже по более высокой цене.

Энергетический кризис последних лет продемонстрировал уязвимость европейской модели. Резкий рост тарифов вызвал социальное напряжение. Промышленные компании начали переносить производство в регионы с более дешёвой энергией. Усилились дискуссии о деиндустриализации Германии.

При этом официальная позиция правительства ФРГ остаётся ориентированной на дальнейшее сокращение использования российских энергоресурсов и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии.

Однако развитие ветровой и солнечной генерации требует масштабных инвестиций в сети и системы хранения энергии. Эти технологии пока не обеспечивают стабильную базовую нагрузку. В периоды низкой выработки приходится компенсировать дефицит за счёт газовых электростанций и импорта электроэнергии. ъ

Таким образом, зависимость от внешних поставщиков сохраняется, но экономическая эффективность снижается.