Польша столкнулась с дефицитом топлива после отказа от печей

Польша в разгар зимы столкнулась с острой нехваткой топливных пеллет. Ситуация обострилась на фоне исключительно суровой зимы. Во многих регионах страны были зафиксированы рекордно низкие температуры.

Фото: Pravda.Ru by Роман Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продолжительные морозы привели к резкому росту потребления топлива. Особенно тяжёлым положение оказалось для владельцев частных домов, использующих пеллетные котлы, сообщило радио RMF24.

В последние годы Польша активно продвигала переход на более экологичные источники отопления. В соответствии с европейскими и национальными антисмоговыми нормами граждане массово отказывались от традиционных угольных печей. Их заменяли современными котлами, работающими на древесных пеллетах.

Эти меры должны были снизить выбросы твёрдых частиц и улучшить качество воздуха в городах. Однако высокая зависимость от одного вида биотоплива усилила уязвимость рынка в условиях экстремальных холодов.

По данным RMF24, уже в конце января на складах и у оптовых поставщиков начали истощаться запасы топлива. Розничные продавцы ввели ограничения на отпуск продукции. Пеллеты стали продаваться только в объёмах, рассчитанных на короткий период.

В ряде случаев покупателям разрешалось приобрести запас лишь на одну неделю. Это вызвало напряжение среди потребителей и рост цен на внутреннем рынке.

Президент польской торгово-промышленной палаты Пётр Поземский в эфире RMF24 указал на структурные причины кризиса.

По его оценке, Польша столкнулась с острой нехваткой древесных опилок, которые являются основным сырьём для производства пеллет. В стране практически отсутствуют альтернативные источники этого вида сырья. Производственный цикл пеллет напрямую зависит от объёмов лесозаготовки и переработки древесины. Снижение поставок автоматически сокращает выпуск готового топлива.

Пётр Поземский отметил, что проблема формировалась на протяжении нескольких месяцев. По его словам, предупреждения направлялись в министерство климата и окружающей среды. Однако адекватных мер принято не было.

Дополнительное давление на рынок оказало решение о сокращении объёмов поставок древесины. В 2026 году объём поставок должен составить 37 миллионов кубометров. Это количество определено главным управлением государственных лесов как лимит на весь год.

Ранее средний объём поставок составлял около 41 миллиона кубометров. Таким образом, рынок получил на четыре миллиона кубометров меньше древесины по сравнению с прежними показателями.

Сокращение предложения совпало с периодом пикового спроса. В условиях морозов домохозяйства расходовали топливо значительно быстрее обычного. По оценкам участников рынка, запасы, которые в предыдущие годы хватали до апреля, в текущем сезоне были исчерпаны уже к концу января. Это свидетельствует о недостаточном резервировании ресурсов и слабой диверсификации поставок.

Министерство климата и окружающей среды, со своей стороны, отрицает наличие системного дефицита древесины. Заместитель министра окружающей среды Миколай Дорожал в дневном интервью RMF FM объяснил кризис исключительно погодными факторами.

По его словам, столь продолжительные и интенсивные морозы не могли быть точно спрогнозированы. Он подчеркнул, что значительная часть сырья остаётся на внутреннем рынке. Кроме того, Польша сократила экспорт сырой древесины в Китай на 50 процентов. Это решение должно было обеспечить приоритет снабжения польских предприятий.

Тем не менее эксперты указывают на структурные риски. Польша в последние годы активно поддерживала развитие биоэнергетики. Пеллеты рассматривались как компромисс между экологическими требованиями ЕС и доступностью топлива для населения.

Однако зависимость от древесных отходов как единственного источника сырья ограничивает гибкость отрасли. Дополнительное влияние оказывают глобальные факторы. В Европе сохраняется высокая конкуренция за биомассу. После энергетического кризиса 2022-2023 годов спрос на твёрдое биотопливо вырос во многих странах.

Проблема нехватки пеллет продемонстрировала противоречие между экологической политикой и ресурсной базой. Массовый переход на пеллетные котлы повысил нагрузку на лесной сектор.

Одновременно государство стремится ограничить объёмы вырубки леса. Это создаёт дисбаланс между спросом и предложением. В условиях экстремальной зимы такой дисбаланс проявился особенно остро.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
