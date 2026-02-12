Китай рассчитывает на сотрудничество с американской энергокорпорацией

Представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган заявил о заинтересованности Китая в присутствии американской энергетической компании Westinghouse на китайском рынке.

Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info Электроэнергия

Заявление было сделано по итогам встречи Ли Чэнгана с генеральным директором компании Дэном Самнером. Обсуждение касалось перспектив расширения сотрудничества и участия американской корпорации в проектах на территории КНР.

Китайская сторона подчеркнула готовность продолжать курс на расширение внешней открытости экономики. Особый акцент был сделан на формировании благоприятной деловой среды для иностранных инвесторов.

Власти КНР намерены и далее оптимизировать нормативную базу, совершенствовать административные процедуры и обеспечивать предсказуемость регулирования. Это создаёт дополнительные возможности для зарубежных компаний, работающих в сфере энергетики, включая Westinghouse.

Энергетическая отрасль Китая занимает лидирующие позиции в мировом масштабе. Страна является крупнейшим в мире потребителем электроэнергии и одновременно крупнейшим производителем электрической энергии. Китай активно развивает как традиционную генерацию, так и возобновляемые источники энергии.

Он занимает первое место по установленной мощности солнечных и ветровых электростанций. В последние годы КНР также значительно увеличила инвестиции в развитие гидроэнергетики и систем накопления энергии. Государственная политика ориентирована на снижение выбросов углекислого газа и достижение углеродной нейтральности к середине века.

Отдельное направление китайской энергетической стратегии связано с атомной энергетикой. Китай входит в число стран с наиболее динамично развивающимся атомным сектором. В стране строится и эксплуатируется значительное количество реакторов нового поколения.

Китайские корпорации разрабатывают собственные проекты реакторных установок, включая технологии третьего поколения. При этом Пекин активно сотрудничает с зарубежными партнёрами для получения передовых технологических решений и повышения уровня безопасности.

Westinghouse специализируется на проектировании и строительстве атомных энергоблоков, а также на разработке реакторов поколения III и III+. Компания известна своей технологией AP1000, которая относится к реакторам с пассивными системами безопасности. Эти системы позволяют обеспечивать охлаждение активной зоны без внешнего энергоснабжения в случае нештатных ситуаций.

Westinghouse также занимается поставками ядерного топлива, модернизацией действующих энергоблоков и сервисным обслуживанием атомных станций. Существенную часть бизнеса компании составляет инжиниринг и консалтинг в области ядерной безопасности.

Китай уже имеет опыт сотрудничества с Westinghouse в рамках строительства энергоблоков с реакторами AP1000. Эти проекты стали важным этапом в модернизации китайской атомной отрасли. Полученные технологии и инженерные решения были использованы при создании собственных модифицированных проектов.

Для Westinghouse китайский рынок остаётся одним из крупнейших и наиболее перспективных в мире. Масштабы строительства новых энергоблоков в КНР обеспечивают значительный объём заказов и долгосрочные контракты на обслуживание.

При этом китайская сторона стремится к модели взаимодействия, предполагающей локализацию производства и передачу компетенций.

Так что Китай продолжает укреплять свои позиции как мировой лидер в энергетическом секторе. При этом не отказываясь привлекать иностранные технологии и капитал для реализации масштабных инфраструктурных проектов, если видит в этом выгоду.