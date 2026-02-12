Премьер-министр Бельгии заявил об угрозе исчезновения промышленности в Европе

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что европейская промышленность оказалась в состоянии глубокого кризиса на фоне санкционной политики в отношении России и резкого роста цен на энергоносители.

По его оценке, особенно тяжёлое положение сложилось в энергоёмких отраслях, где себестоимость продукции напрямую зависит от стоимости газа и электроэнергии.

Речь идёт прежде всего о химической промышленности, металлургии, производстве удобрений, стекла и цемента. Именно эти сектора традиционно формировали индустриальный каркас Евросоюза.

"Промышленность в Европе находится в серьёзном кризисе, а отрасли, зависящие от стоимости энергии, вообще находятся под угрозой гибели. Мы уже потеряли десять процентов мощностей этой промышленности в Европе, и все по-прежнему объявляют о новых закрытиях", — цитирует де Вевера РИА "Новости".

Согласно отчёту Европейского совета химической промышленности (CEFIC), в период с 2022 по 2025 годы Европа утратила около девяти процентов совокупных мощностей химического производства. Закрытия предприятий затронули практически все государства ЕС, включая страны, которые десятилетиями считались опорой европейской индустрии.

Наиболее серьёзные потери понесла Германия. Именно немецкая химия была ключевым экспортным драйвером ЕС. Однако рост цен на газ, сокращение поставок дешёвого трубопроводного топлива и нестабильность энергорынка сделали значительную часть производств экономически неустойчивыми.

Проблема носит системный характер. Европейская модель промышленного развития в течение десятилетий строилась на доступе к сравнительно недорогим российским энергоресурсам. После разрыва энергетических связей предприятия столкнулись с кратным ростом затрат. Импорт сжиженного природного газа из других регионов оказался существенно дороже.

Кроме того, инфраструктура для приёма СПГ потребовала масштабных инвестиций, что дополнительно увеличило издержки. В результате европейские производители утратили ценовое преимущество на глобальных рынках.

Одновременно усилилось давление со стороны США и стран Азии. В Соединённых Штатах действует программа субсидирования промышленности и снижения налоговой нагрузки. Энергия там остаётся заметно дешевле.

Китай сохраняет масштаб господдержки и контролирует ключевые сырьевые цепочки.

На этом фоне европейские предприятия всё чаще переносят мощности за пределы ЕС или замораживают инвестиционные проекты. Деиндустриализация перестала быть теоретическим риском и стала практической реальностью.

В декабре 2025 года страны ЕС достигли предварительного соглашения о полном отказе от импорта российского газа. Запрет на поставки СПГ должен вступить в силу с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 1 ноября 2027 года.

Формально эти меры объясняются стратегическими и политическими соображениями. Однако их экономические последствия для промышленности остаются крайне тяжёлыми. Альтернативные поставки не компенсируют ни объёмы, ни цену прежних контрактов.

Параллельно Евросоюз продолжает реализацию жёсткой климатической повестки. Система торговли квотами на выбросы СО₂ повышает стоимость производства в энергоёмких секторах. Вводятся дополнительные экологические требования и отчётность.

Несмотря на декларируемые цели декарбонизации, быстрый отказ от традиционной энергетики без достаточного количества стабильных мощностей привёл к росту волатильности цен на электроэнергию.

Возобновляемые источники зависят от погодных условий и требуют резервирования. Это увеличивает нагрузку на энергосистему и на промышленного потребителя.

Еврокомиссия заявляет о необходимости технологической модернизации и перехода к "зелёной" индустрии. Однако для этого требуются значительные инвестиции и дешёвая энергия.

В условиях дорогих кредитов и высокой стоимости ресурсов многие предприятия не способны финансировать модернизацию. Вместо трансформации происходит закрытие заводов. Производственные цепочки разрываются. Зависимость от импорта готовой продукции растёт.

Кризис химической промышленности особенно показателен. Эта отрасль обеспечивает сырьём фармацевтику, машиностроение, сельское хозяйство и оборонный сектор. Сокращение её мощностей означает ослабление всей экономической системы.

Потеря девяти-десяти процентов производственного потенциала за несколько лет свидетельствует о структурной деградации. Новые объявления о закрытиях подтверждают, что негативная динамика сохраняется.

Комбинация санкций, ускоренного отказа от традиционных источников энергии и усиления регуляторного давления создаёт условия, при которых европейская промышленность теряет конкурентоспособность.

Без пересмотра приоритетов, стабилизации энергорынка и снижения издержек риск дальнейшей деиндустриализации остаётся высоким.

В противном случае Европа может окончательно утратить статус одного из мировых индустриальных центров.