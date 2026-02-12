В единственном ПХГ Прибалтики осталось менее четверти запасов газа

Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики опустился ниже 25 процентов. Речь об Инчукалнском подземном газовом хранилище, которое является ключевым элементом региональной инфраструктуры.

Фото: www.pexels.com by David Brown is licensed under Бесплатное использование Газ

По данным Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid, в хранилище осталось менее четверти от проектного объёма активного газа.

Из него уже отобран весь ресурс, закачанный при подготовке к текущему отопительному сезону. В настоящее время продолжается отбор газа из запасов предыдущих лет.

В "Газпроме" указали, что до минимального за последние пять лет уровня заполненности Инчукалнского ПХГ остаётся около ста миллионов куб. м газа. При этом в феврале среднесуточный отбор из этого хранилища превышает десять миллионов куб. м.

Таким образом, при сохранении текущих темпов расходования топлива достижение антирекорда возможно в кратчайшие сроки. Подобная динамика свидетельствует о высокой нагрузке на инфраструктуру и ограниченном запасе прочности региональной системы газоснабжения.

Недостаточный объём газа в Инчукалнском ПХГ способен создать серьёзные проблемы для надёжного обеспечения потребителей в Прибалтике и Финляндии. Это хранилище играет балансирующую роль для Латвии, Литвы и Эстонии, а также используется для покрытия пикового спроса в Финляндии. Снижение уровня заполненности уменьшает гибкость поставок и повышает риски ценовой волатильности.

На ценовой конъюнктуре напряжённость уже отражается. По состоянию на 10 февраля стоимость газа с поставкой "на день вперёд" на бирже ЕЕХ в странах Прибалтики находилась на уровне, близком к 500 евро за одну тысячу куб. м.

В Финляндии котировки достигли 525 евро за одну тысячу куб. м. Это примерно в полтора раза выше, чем на нидерландском хабе TTF, который традиционно используется как ориентир для европейского рынка. Разрыв в ценах указывает на региональный дефицит и ограниченную пропускную способность альтернативных маршрутов.

Ситуация в других европейских подземных хранилищах также остаётся напряжённой. В ряде стран Центральной и Восточной Европы уровень заполненности опустился значительно ниже средних многолетних значений. В Германии, Франции и Италии темпы отбора газа в зимний период превышали показатели предыдущего года.

Это связано с более холодной погодой и снижением поступлений трубопроводного газа из традиционных источников. В некоторых государствах Южной Европы запасы приближаются к 30-40 процентам, что ограничивает возможности для манёвра в случае затяжных холодов.

Несмотря на активные закупки сжиженного природного газа, европейский рынок остаётся чувствительным к колебаниям мировых цен. Конкуренция с азиатскими импортёрами усиливает давление на котировки.

Дополнительным фактором риска остаётся ограниченная пропускная способность терминалов регазификации и внутриконтинентальных интерконнекторов. Это особенно заметно в Прибалтике и Финляндии, где инфраструктурные ограничения не позволяют быстро компенсировать выпадающие объёмы.

Эксперты указывают на поспешность отказа ЕС от долгосрочных контрактов и традиционных маршрутов поставок без создания полноценной замещающей инфраструктуры. Отмечается, что ставка на спотовый рынок и СПГ повышает зависимость от конъюнктуры и усиливает ценовые скачки.

Также подчёркивается, что декарбонизационная повестка и ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии не сопровождались достаточным резервированием мощностей в газовой генерации.

В результате европейская газовая система функционирует в условиях пониженной устойчивости. Любые неблагоприятные факторы, включая погодные аномалии или перебои с поставками СПГ, могут привести к дальнейшему росту цен и дополнительному сокращению запасов.

Тенденция на стремительное истощение ресурсов в подземных хранилищах Европы сохраняется. Это усиливает обеспокоенность участников рынка и потребителей, поскольку восстановление запасов в межсезонье потребует значительных финансовых затрат и благоприятной рыночной конъюнктуры.