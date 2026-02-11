Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Berliner Zeitung: золото сейчас куда привлекательнее доллара

Экономика » Сырье » Металлы

Центробанки ведущих государств активно наращивают закупки золота. И этот тренд приобретает всё более явный геополитический характер, отмечает немецкое издание Berliner Zeitung.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Золото постепенно становится ключевым активом в борьбе за финансовую независимость и снижение зависимости от доллара США, который долгое время служил главной резервной валютой в мире.

Рост цен на золото в последние годы привёл к тому, что государства увеличивают долю этого драгоценного металла в своих резервах. Это изменение отражает стремление ряда центральных банков уменьшить влияние на свои экономики международной финансовой системы, основанной на долларе, и укрепить статус своих экономик на мировой арене.

США продолжают оставаться крупнейшим держателем золотых резервов в мире, но в стране наблюдается снижение добычи золота, что делает часть внутреннего производства менее устойчивым.

Американское правительство активно приобрело значительные объёмы золота за рубежом, включая африканские рынки, такие как Судан и Южная Африка. По мнению немецкой прессы, резервы США и сам доллар остаются важнейшими факторами глобального финансового влияния, но их позиции постепенно ослабевают на фоне роста спроса на золото.

В статье немецкого издания также подчёркивается, что Китай изменил свою стратегию: ранее экономика страны ориентировалась на активы в долларах, включая значительные объёмы американских гособлигаций, однако в последние годы Пекин существенно сократил такие вложения и стал активно увеличивать золотые резервы.

Такой шаг рассматривается в контексте напряжённых экономических и политических отношений с США. Сокращение доли американских облигаций и наращивание золота в резервах отражает стремление Китая укрепить свою финансовую независимость от долларовой системы.

Китай является крупнейшим производителем золота в мире, стимулирует внутреннюю добычу и стремится создать более крупный международный рынок золота под своим контролем.

В частности, китайский центральный банк призывает дружественные страны размещать свои золотые резервы именно в Китае, что рассматривается как способ расширить экономическое влияние и уменьшить зависимость от традиционных финансовых центров, таких как Лондон.

Помимо Китая, интерес к золоту проявляют другие государства с большими резервами. В Индии, где золото традиционно высоко ценится в культуре и экономике, центральный банк увеличивает долю золота в резервах, стремясь обеспечить большую финансовую устойчивость и снизить уязвимость перед внешними шоками. Это стало особенно актуально на фоне роста цен на золото и внешнеполитических рисков, связанных с торговыми пошлинами и санкциями.

Россия также рассматривает золото как важный инструмент защиты от внешних финансовых давлений и санкций. Страна продолжает развивать собственное производство и использовать накопленные золотые резервы в сочетании с общей валютной стратегией.

Золото в России стало не только финансовым активом, но и средством минимизации зависимости от международных платёжных систем, подверженных влиянию внешней политики других государств.

Как отмечает Berliner Zeitung, золото постепенно превращается из традиционного резервного актива в важный геополитический инструмент.

С его помощью страны стремятся укрепить свою финансовую независимость, повысить устойчивость к внешним шокам и ослабить влияние доллара США. Этот тренд отражает более широкие изменения в международной финансовой архитектуре, где роль драгоценных металлов становится всё более значимой.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы золото финансы экономика
