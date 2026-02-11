Переводы за границу превращаются в квест: банки требуют всё больше деталей

В 2026 году россияне могут столкнуться с более пристальным вниманием банков к зарубежным операциям, особенно если речь идёт о крупных покупках или регулярных переводах. Усиление контроля затронет как частных клиентов, так и характер самих платежей.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Непонятные переводы

Почему банки начнут задавать больше вопросов

Причина изменений связана с планами Банка России по ужесточению мониторинга трансграничных переводов. Как ранее писала газета "Коммерсантъ", регулятор намерен получать от банков расширенные данные по целому ряду операций. Речь идёт о платежах за компьютерные игры, онлайн-сервисы, услуги связи, а также о переводах, связанных со штрафами, страховыми взносами, компенсациями и различными видами выплат.

Отдельное внимание предлагается уделить операциям на маркетплейсах и сделкам по покупке автомобилей. Помимо назначения платежа, ЦБ интересуют сведения о резидентстве отправителя и получателя, размере комиссии, источнике средств и техническом способе проведения трансакции. Это означает, что банки будут чаще запрашивать у клиентов пояснения по операциям, выходящим за рамки стандартного финансового поведения.

Позиция регулятора и логика контроля

Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнёв пояснил, что цель регулятора носит макроэкономический характер.

"Основная цель ЦБ — получить от банков более детальную статистику по трансграничным операциям", — отметил эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

По его словам, Банк России не фокусируется на налоговых вопросах конкретных граждан. Регулятору важно видеть реальное движение средств через границу, чтобы корректно оценивать счёт текущих операций, прогнозировать инфляцию и определять параметры денежно-кредитной политики. В текущей системе учёта, как пояснил Селезнёв, остаются "слепые зоны", в том числе связанные с неучтённым экспортом криптовалюты, добываемой внутри страны.

Кто окажется в зоне повышенного внимания

Чаще всего с дополнительными запросами будут сталкиваться клиенты с нетипичной или интенсивной зарубежной активностью. В их числе — пользователи, регулярно совершающие операции с криптовалютой, а также те, кто оплачивает дорогостоящие покупки за границей, включая автомобили, через третьих лиц. При этом банки не заинтересованы в проверках мелких транзакций, так как избыточный комплаенс увеличивает их собственные издержки.

Рост числа запросов неизбежно приведёт к увеличению нагрузки как на финансовые организации, так и на клиентов. Эксперт считает, что подобная практика может вызывать раздражение, но в международной практике она давно стала рутиной. В странах Европы и США активные трансграничные операции традиционно сопровождаются регулярным взаимодействием с банками и контролирующими органами.

Как подготовиться клиентам банков

Селезнёв рекомендует заранее сохранять чеки, переписку и подтверждающие документы по зарубежным операциям. Это позволит без лишних сложностей объяснить экономический смысл перевода или покупки. Эксперт подчёркивает, что такие запросы не следует воспринимать как расследование или попытку наказания.

Логика процесса иная: банк стремится снизить собственные риски и передать регулятору корректные данные для последующего анализа. Клиент в этой цепочке становится источником информации, необходимой для формирования более точной финансовой статистики. Об этом сообщает Газета. Ru.