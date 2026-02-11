ОПЕК+ сообщил о резком падении добычи нефти в январе

В январе 2026 года союз стран-экспортёров нефти ОПЕК+ зафиксировал заметное снижение добычи. По данным отчёта, среднедневной объём добычи участниками альянса составил примерно 42,45 млн баррелей в сутки.

Это на 439 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в декабре 2025 года, сообщает агентство Bloomberg.

Такой спад оказался одним из крупнейших за последние годы. Причина падения производства носила в основном совокупный характер и была связана с операционными и экспортными проблемами сразу в нескольких крупных нефтедобывающих странах.

В январе значительное сокращение производства пришлось на Казахстан, более 249 тысяч баррелей в сутки. Это произошло из-за аварийной ситуации на энергообеспечении крупнейшего месторождения страны — Тенгизского. Пожары на трансформаторах подстанций привели к остановке работы части технологического оборудования. В результате Казахстан на какое-то время потерял значительную часть добычи.

Сокращение в Казахстане оказалось самым крупным по абсолютным величинам среди всех участников альянса. В августе и сентябре 2025 года Казахстан неоднократно превышал свои обязательства по квоте добычи, но в январе ситуация резко изменилась из-за форс-мажорных обстоятельств.

Параллельно проблемы с экспортом и добычей возникли в других странах. В Венесуэле экспорт нефти оставался под давлением санкционных и блокадных мер, введённых США. Это приводило к затруднениям с загрузкой танкеров и срыву графиков поставок, что в сумме уменьшало общий объём вывоза нефти с месторождений.

Иран тоже продолжал сталкиваться с американскими экономическими ограничениями, которые усложнили выход его продукции на международные рынки. Эти санкции поддерживали давление на добычу, поскольку часть мощностей не могла работать на полную мощность из-за недостатка инвестиций и доступа к технологиям.

В отличие от стран, испытывавших падение производства, Саудовская Аравия и ряд других ключевых членов альянса сумели удержать объёмы добычи примерно на стабильном уровне. Это соответствовало графику договорённости о временной трёхмесячной приостановке роста добычи, реализуемой для компенсации сезонного снижения потребления топлива на мировом рынке в зимний период.

Такая мера была принята по итогам собраний министров и представителей нефтегазового сектора ещё в конце 2025 года. Её цель заключалась в том, чтобы избежать избытка предложения на рынке нефти на фоне умеренного спроса. В результате пять крупнейших производителей в ОПЕК+ согласились не увеличивать добычу сверх уже достигнутых уровней на первые месяцы 2026 года.

Снижение добычи в январе совпало с пересмотром прогноза спроса на нефть. Согласно последним оценкам, мировое потребление сырой нефти из стран альянса, включающего ОПЕК и его союзников, будет снижаться во втором квартале 2026 года примерно на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с первым кварталом того же года. Это связано с замедлением экономической активности в ряде крупных регионов и изменением структуры спроса.

Отдельные аналитики отмечали, что на ситуацию на рынке нефти оказывает влияние и состояние глобальной экономики. Слабость потребления топлива в Европе и Азии, а также рост производства сланцевой нефти в США создают давление на цены и на баланс спроса и предложения. Это побудило ОПЕК+ сохранить текущую стратегию до первых значимых изменений в рыночных условиях.

В совокупности падение производства в январе показывает, что нефтяная отрасль остаётся чувствительной к геополитическим и операционным шокам. Экономические ограничения, техногенные аварии, погодные условия и изменения в спросе могут приводить к существенным отклонениям в добыче даже у стран-членов крупнейшего нефтяного альянса в мире.