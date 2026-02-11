Германия переплатила десятки миллиардов евро после отказа от российской нефти

Отказ Германии от поставок российской нефти обернулся для страны значительными экономическими издержками. По данным Евростата, совокупные дополнительные расходы на закупку нефти за период после введения санкций приблизились к 40 миллиардам евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цистерны с нефтью

Речь идёт о прямой переплате за импорт по сравнению с уровнем цен, который фиксировался до разрыва долгосрочных контрактов с российскими поставщиками, сообщает издание "Нефть и капитал".

В течение первых одиннадцати месяцев 2021 года средняя стоимость импортируемой Германией нефти составляла 55,2 евро за баррель. Этот уровень отражал стабильность поставок по трубопроводной инфраструктуре и долгосрочные ценовые формулы.

После ужесточения санкционной политики и постепенного отказа от российских энергоносителей ситуация изменилась. В аналогичный период 2022 года средняя цена барреля для Германии выросла до 90,5 евро. Рост оказался резким и сопровождался повышенной волатильностью мирового рынка.

В 2023 году произошла определённая коррекция, однако стоимость нефти осталась существенно выше докризисных значений. Средняя цена составила 77,5 евро за баррель.

В 2024 году показатель находился на уровне 75,5 евро. По итогам января-ноября 2025 года средняя стоимость составила 63,7 евро за баррель.

Даже с учётом снижения по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, цены продолжали превышать уровень 2021 года, что формировало устойчивую нагрузку на экономику.

Импортные объёмы также демонстрировали нестабильную динамику. В 2021 году Германия ввезла около 445 миллионов баррелей нефти.

В 2022 году объём импорта, несмотря на действующие ограничения и политические заявления о диверсификации, увеличился до 502,1 миллиона баррелей. Это объяснялось стремлением создать запасы и компенсировать изменения логистики.

В 2023 году импорт сократился до 417,9 миллиона баррелей, что отражало адаптацию к новым условиям и снижение промышленной активности. В 2024 году объём вновь вырос до 451,9 миллиона баррелей.

За одиннадцать месяцев 2025 года импорт составил 425,5 миллиона баррелей.

Запрет на морские поставки российской нефти вступил в силу в декабре 2022 года. Он стал частью общеевропейской санкционной политики. Германия ранее активно использовала трубопроводные поставки, что обеспечивало относительно низкую себестоимость сырья для переработки.

Отказ от этого канала поставок означал переход на более дорогую нефть, поставляемую морским транспортом из других регионов, включая Ближний Восток, США и страны Африки. Это сопровождалось ростом транспортных расходов, страховых издержек и затрат на перестройку логистических цепочек.

По оценкам аналитиков, более высокая цена импорта привела к дополнительным расходам в размере 36,2 миллиарда евро в период с 2022 по 2024 годы. За неполный 2025 год переплата составила ещё 3,6 миллиарда евро.

Совокупный объём дополнительных затрат достиг 39,8 миллиарда евро. Эти средства фактически стали платой за ускоренную трансформацию энергетической политики и отказ от прежней модели сотрудничества.

Дополнительные издержки оказали давление на ключевые отрасли немецкой экономики. Промышленный сектор, ориентированный на энергоёмкое производство, столкнулся с ростом себестоимости. Химическая промышленность, металлургия и машиностроение ощутили снижение конкурентоспособности.

Часть предприятий была вынуждена сократить выпуск или перенести производство в страны с более низкими энергетическими затратами. Это отразилось на темпах экономического роста и занятости.

Отказ от долгосрочных контрактов без создания устойчивых альтернатив привёл к резкому увеличению зависимости от спотового рынка. Усиление ориентации на возобновляемые источники энергии сопровождалось закрытием атомных электростанций.

В результате энергосистема стала менее сбалансированной. В периоды низкой выработки ветра и солнца возрастала потребность в импорте газа и угля, что повышало общую стоимость генерации.

Отдельным предметом критики стала последовательность решений. Сначала была проведена политика отказа от атомной энергетики. Затем последовало ускоренное сокращение использования угля. Одновременно произошёл разрыв с крупнейшим поставщиком трубопроводной нефти и газа.

Такая комбинация факторов усилила ценовые риски и снизила гибкость энергетического баланса. Бизнес-сообщество неоднократно обращало внимание на необходимость более постепенного перехода.

Несмотря на значительные финансовые потери, в Евросоюзе сохраняется курс на дальнейшее ужесточение ограничений в отношении российских энергоносителей. Обсуждается возможность полного запрета на импорт всей российской нефти.

Странам, продолжающим получать сырьё по южной ветке нефтепровода "Дружба", предписано представить планы прекращения закупок к концу 2027 года. Речь идёт о Венгрии и Словакии.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, что энергетические решения, принимаемые в политическом контексте, имеют долгосрочные экономические последствия.

Для той же Германии вопрос заключается не только в объёме уже понесённых расходов, но и в стратегической конкурентоспособности промышленности.