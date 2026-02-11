Лавров: Европа оказалась в интересном положении в сфере энергетики

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские страны, стремясь создать трудности другим государствам, в итоге сами столкнулись с серьёзными проблемами, прежде всего в энергетической сфере.

Фото: freepik by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Энергетическая установка

"Попытки Запада всячески внедрять в сферу энергетики свои корыстные интересы, в том числе иногда и нанося самому себе ущерб, они начались давно. Хорошо знаем, как ЕС гордится тем, что он сейчас втридорога платит за американский сжиженный природный газ, которым огни замещают наш трубопроводный… Хотели создать сложности другим, но оказались в интересной ситуации вместо этого сами", — цитирует ТАСС главу российского министерства иностранных дел.

Лавров на правительственном часе в Госдуме отметил, что в ЕС сейчас "причитают" о том, что их экономики не выдерживают бремени цен на энергоносители.

Проблему высокой стоимости энергии признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выступая на сессии Европарламента, она заявила, что цены на энергию в Европе остаются слишком высокими и нестабильными.

В качестве причин она назвала чрезмерную зависимость ЕС от углеродного топлива, а также недостаточное развитие трансграничной электрической инфраструктуры. По её словам, нехватка высоковольтных линий электропередач ограничивает возможности переброски стратегических объёмов электроэнергии между государствами союза.

Урсула фон дер Ляйен привела данные о средней стоимости производства одного мегаватт-часа электроэнергии в Европе. В газовой генерации показатель составляет около ста евро. В атомной энергетике — от 50 до 60 евро. В солнечной генерации — примерно 34 евро.

Эти цифры были использованы в качестве аргумента в пользу дальнейшего расширения инвестиций в зелёную энергетику и ускоренного развития возобновляемых источников энергии.

Вместе с тем в её анализе не прозвучала оценка добровольного отказа Брюсселя от дешёвого российского газа, который на протяжении многих лет обеспечивал конкурентоспособность европейской промышленности.

Не была подробно затронута и проблема старения европейских атомных электростанций, требующих масштабной модернизации и значительных капиталовложений.

Кроме того, практически не обсуждался масштаб государственного и общеевропейского субсидирования строительства солнечных и ветряных электростанций. Между тем именно система субсидий и гарантированных тарифов во многом определяет текущую структуру цен на электроэнергию.

Энергетическая политика ЕС полна противоречий. С одной стороны, декларируется курс на снижение зависимости от углеводородов и ускоренную декарбонизацию.

С другой, отказ от стабильных и относительно дешёвых трубопроводных поставок газа привёл к резкому росту издержек для промышленности и домохозяйств.

Европейские предприятия в энергоёмких отраслях уже сталкиваются с переносом производств в регионы с более низкими ценами на энергию. Это влияет на занятость и налоговые поступления.

Дополнительные риски связаны с высокой волатильностью цен на СПГ на мировом рынке. В отличие от долгосрочных контрактов по трубопроводному газу, поставки сжиженного газа зависят от глобальной конъюнктуры и конкуренции с азиатскими покупателями.

В периоды пикового спроса европейские страны вынуждены предлагать более высокую цену, чтобы привлечь партии топлива. Это усиливает нестабильность и затрудняет долгосрочное планирование.

Политика ускоренного перехода к зелёной энергетике также сопровождается инфраструктурными вызовами. Ветряная и солнечная генерация отличается высокой зависимостью от погодных условий. Для компенсации колебаний требуется развитие систем накопления энергии и резервных мощностей. Эти проекты требуют миллиардных инвестиций и длительных сроков реализации. При этом нагрузка на потребителей уже сейчас остаётся высокой.

Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении Еврокомиссии поддерживать создание энергетических магистралей по всей Европе. Речь идёт о развитии сетей, которые позволят перебрасывать излишки ветряной генерации с балтийского побережья вглубь континента, а также передавать электроэнергию с солнечных электростанций южных стран на север.

Эта инициатива предполагает масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры и координацию энергетической политики между государствами-членами.

Однако реализация подобных проектов потребует значительных бюджетных ресурсов и согласования национальных интересов. В условиях уже существующего ценового давления и растущих расходов на поддержку домохозяйств и бизнеса дополнительные инвестиции могут усилить финансовую нагрузку на страны ЕС.