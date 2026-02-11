Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никита Волков

Фишинг стал умнее: как три цифры на карте решают судьбу вашего счета

Экономика

Онлайн-покупки давно стали частью повседневной жизни, но вместе с удобством выросли и риски. Даже одна неосторожная передача данных банковской карты может обернуться финансовыми потерями. Особую опасность представляет код безопасности с оборота карты, который часто недооценивают. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Pravda.Ru by Никита Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зачем нужен код безопасности на карте

CVV или CVC — это трёхзначный код на обратной стороне банковской карты. Он подтверждает, что карта физически находится у владельца в момент оплаты в интернете. Именно поэтому этот код запрашивают при покупках в онлайн-магазинах, сервисах подписки, бронировании билетов и других дистанционных платежах.

Как пояснил преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников, вводить код допустимо только на официальных страницах проверенных интернет-магазинов и платёжных сервисов. Даже в этом случае важно внимательно проверять адрес сайта и условия оплаты.

"Код безопасности можно вводить исключительно на официальных страницах легитимных интернет-магазинов или сервисов", — отметил преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Когда передача кода особенно опасна

Сообщать CVV/CVC по телефону категорически запрещено. Даже если звонящий представляется сотрудником банка, службы безопасности или правоохранительных органов, такие запросы всегда являются признаком мошенничества.

Опасно также отправлять фотографии банковской карты, вводить данные по ссылкам из писем или SMS и переходить на сайты, имитирующие известные сервисы. Это классические схемы кибермошенничества, которые используют психологическое давление и подмену страниц.

"Даже кратковременная передача CVV в сочетании с номером карты позволяет провести несанкционированные списания без ведома владельца", — считает специалист по противодействию банковскому мошенничеству, обозреватель Pravda. ru Мельников Андрей.

Эксперт подчёркивает, что наличие защищённого соединения — значка замка и протокола HTTPS — не гарантирует безопасность. Мошенники давно научились использовать шифрование, чтобы повысить доверие жертв.

Что делать при компрометации данных карты

Если код безопасности был передан третьим лицам или введён на подозрительном ресурсе, действовать нужно без промедления. В первую очередь карту следует заблокировать через мобильное приложение банка или по телефону горячей линии.

Далее рекомендуется оформить перевыпуск карты с новыми реквизитами. Совмещение данных лицевой стороны карты с CVV/CVC фактически открывает злоумышленникам доступ к большинству дистанционных платежей, включая покупки и подписки.

"Перевыпуск карты — единственный надёжный способ полностью закрыть риск повторных списаний после утечки данных", — считает специалист по платёжным системам, обозреватель Pravda. ru Платонов Олег.

Сравнение: безопасная и рискованная оплата в интернете

Безопасная оплата предполагает использование официальных сайтов, проверку адресной строки и отказ от передачи данных по телефону или в мессенджерах. Дополнительную защиту дают push-уведомления и подтверждение операций через банковское приложение, а также продукты вроде дебетовой карты для онлайн-платежей.

Рискованная оплата связана с переходами по ссылкам из писем, вводом данных на незнакомых ресурсах и доверчивым общением с "сотрудниками" по телефону. Именно такие ситуации чаще всего приводят к краже средств.

Советы по защите банковской карты

  1. Никогда не сообщайте CVV/CVC по телефону или в переписке.
  2. Не отправляйте фотографии карты даже "службе поддержки".
  3. Проверяйте адрес сайта и избегайте переходов по ссылкам из SMS и писем.
  4. Подключите уведомления обо всех операциях по карте.
  5. При малейших сомнениях сразу блокируйте карту и заказывайте перевыпуск.

Популярные вопросы

Можно ли вводить CVV/CVC на сайте с HTTPS?

HTTPS обязателен, но сам по себе не гарантирует безопасность — важно доверие к самому сайту.

Что делать, если код уже сообщили мошенникам?

Немедленно заблокировать карту и оформить перевыпуск через банк.

Почему нельзя хранить фото карты в телефоне?

При утечке данных злоумышленники могут получить доступ ко всем реквизитам для онлайн-платежей.

Автор Никита Волков
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
