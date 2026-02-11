В Швеции недовольны идеей Макрона покупать европейское

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с критикой инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона о внедрении в Евросоюзе протекционистских мер для предприятий стратегических отраслей.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Завод

Речь идёт о концепции "Покупай европейское", которая предполагает приоритет для производителей из стран ЕС при распределении государственных заказов и формировании промышленной политики. Заявления Кристерссона прозвучали на фоне подготовки к Промышленному саммиту в Антверпене.

Ульф Кристерссон выразил скептическое отношение к самой логике инициативы. По его оценке, базовая идея защиты европейского бизнеса через ограничение сотрудничества и торговли с третьими странами противоречит принципам открытой экономики.

Шведский премьер в интервью The Financial Times подчеркнул, что европейские компании должны добиваться успеха за счёт качества продукции, технологических инноваций и эффективности производства. По его мнению, конкуренция является ключевым фактором развития, а искусственная защита рынка может ослабить стимулы к модернизации.

Кристерссон считает, что протекционистские меры не решат структурных проблем европейской промышленности. Он отметил, что поддержка неконкурентоспособных компаний за счёт барьеров и ограничений лишь отсрочит необходимость реформ.

В его позиции отражается традиционный подход североевропейских стран к экономической политике. Швеция исторически ориентирована на экспорт и глубоко интегрирована в глобальные цепочки добавленной стоимости. Для шведской экономики свободная торговля остаётся фундаментальным условием роста.

Премьер-министр Швеции также высказался в поддержку концепции "прагматического федерализма", которую продвигает бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Суть этой идеи заключается в том, что государства ЕС, готовые к более тесной интеграции в отдельных сферах, могут продвигаться вперёд без обязательного участия всех членов союза.

Такой механизм предполагает формирование коалиций стран, заинтересованных в углублении сотрудничества в финансовой, промышленной или оборонной политике.

Кристерссон полагает, что ожидание консенсуса всех государств замедляет принятие решений и снижает способность ЕС оперативно реагировать на вызовы.

Инициатива Эмманюэля Макрона формируется на фоне усиливающейся глобальной конкуренции. В последние годы США приняли масштабные программы поддержки собственной промышленности, включая закон о снижении инфляции, предусматривающий крупные субсидии для зелёной энергетики и производства аккумуляторов.

Китай продолжает активную государственную поддержку высокотехнологичных отраслей.

В этом контексте Франция настаивает на необходимости симметричного ответа со стороны ЕС. Макрон подчёркивает, что без координированной промышленной политики Европа рискует потерять позиции в стратегически важных секторах.

Среди отраслей, которые могут подпасть под действие принципа "Покупай европейское", называются производство электрокаров, возобновляемая энергетика и химическая промышленность. Эти сферы рассматриваются как ключевые для зелёного перехода и технологического суверенитета ЕС.

Европейская комиссия уже обсуждает механизмы смягчения правил государственной помощи, чтобы государства могли активнее поддерживать национальные предприятия. Одновременно идёт дискуссия о создании общеевропейских фондов для финансирования крупных промышленных проектов.

Встреча европейских лидеров на Промышленном саммите в Антверпене посвящена укреплению промышленного потенциала блока. Среди тем обсуждения — снижение энергетических издержек, развитие инфраструктуры, поддержка инноваций и обеспечение доступа к сырью.

После энергетического кризиса и роста цен на газ многие предприятия в ЕС столкнулись с падением рентабельности. Это усилило аргументы сторонников более активной промышленной политики.

Дискуссия между сторонниками открытого рынка и приверженцами протекционизма отражает более широкий спор о будущем европейской интеграции.

Одни государства делают акцент на стратегической автономии и необходимости защищать внутренний рынок.

Другие подчёркивают важность сохранения конкурентной среды и глобальной открытости. Позиция Ульфа Кристерссона демонстрирует опасения, что чрезмерная защита может привести к фрагментации мировых торговых отношений и снижению эффективности европейской экономики.

Вопрос о балансе между поддержкой собственных производителей и сохранением принципов свободной торговли остаётся одним из ключевых для Евросоюза. От решений, которые будут приняты по итогам саммита в Антверпене, зависит направление промышленной политики ЕС в ближайшие годы.

Спор вокруг инициативы Эмманюэля Макрона показывает, что внутри объединения сохраняются серьёзные разногласия по поводу инструментов достижения экономического роста и технологического лидерства.