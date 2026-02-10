Министр финансов США объяснил, что было не так с курсом доллара

Министр торговли США Говард Латник заявил, что курс доллара на протяжении длительного периода был искусственно завышен.

По его оценке, такая ситуация оказывала системное давление на американский экспорт и снижала его конкурентоспособность на мировых рынках.

Он связал это с целенаправленным укреплением доллара, которое делало товары из США более дорогими для иностранных покупателей и одновременно удешевляло импорт для самой американской экономики. В результате, по мнению министра, экспортный потенциал США долгое время реализовывался не в полной мере.

Говард Латник указал, что текущее ослабление доллара выглядит более естественным состоянием для валюты, чем прежние уровни. Он связал это с ростом экспортной активности и с заметным увеличением валового внутреннего продукта США.

По его логике, снижение курса американской валюты напрямую поддерживает производителей, ориентированных на внешние рынки, так как их продукция становится более доступной по цене для зарубежных партнёров. Это, в свою очередь, стимулирует расширение поставок и загрузку производственных мощностей внутри страны.

Позиция Латника не является изолированной внутри американской администрации. Другие представители руководства США ранее также заявляли, что воспринимают ослабление доллара позитивно и не считают текущий уровень курса чрезмерно низким.

В этих оценках подчёркивается один и тот же экономический эффект. Более слабый доллар облегчает экспорт и может выступать фактором поддержки экономического роста в условиях глобальной конкуренции. Для экономики США, обладающей крупным внутренним рынком, но одновременно зависящей от внешнего спроса в ряде отраслей, такой баланс считается допустимым.

Объективным индикатором этих процессов стал индекс доллара США. В конце января он на торгах лондонской биржи ICE опустился ниже уровня 96,2 пункта. Такое значение было зафиксировано впервые с 23 февраля 2022 года.

Сам индекс отражает динамику американской валюты по отношению к корзине из шести валют. В неё входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Рост индекса означает укрепление доллара относительно этих валют. Снижение индекса, напротив, указывает на его ослабление.

Заявления министра финансов укладываются в более широкую дискуссию о роли валютного курса в мировой торговле. Сильная национальная валюта традиционно воспринимается как признак доверия инвесторов и макроэкономической стабильности.

Однако для экспортно ориентированных отраслей она часто становится сдерживающим фактором. В случае США это особенно заметно в промышленности, машиностроении и высокотехнологичном секторе, где цена играет важную роль при выборе поставщика.

Ослабление доллара может повышать ценовую привлекательность американских товаров, но одновременно оно увеличивает стоимость импорта. Это создаёт смешанный эффект для экономики.

С одной стороны, растёт экспорт и поддерживается внутреннее производство.

С другой стороны, дорожают импортные комплектующие и потребительские товары, что может усиливать инфляционное давление. Поэтому власти США вынуждены учитывать не только интересы экспортёров, но и общее состояние внутреннего рынка.

Отдельного внимания заслуживает тезис о многолетнем искусственном завышении курса доллара. Он отражает критику глобальной финансовой системы, в которой доллар играет роль основной резервной валюты. Высокий спрос на долларовые активы со стороны иностранных государств, инвесторов и центральных банков объективно поддерживает курс.

Это не всегда связано с прямыми манипуляциями, но приводит к устойчивому укреплению валюты. В таких условиях США получают выгоду в виде дешёвого заимствования, но расплачиваются снижением конкурентоспособности экспорта.

Текущая динамика индекса доллара США может указывать на изменение ожиданий рынков. Инвесторы всё чаще закладывают в котировки замедление роста американской экономики и возможные корректировки денежно-кредитной политики. На этом фоне ослабление доллара воспринимается как адаптация к новым условиям, а не как кризисный сигнал.

В целом позиция Говарда Латника подчёркивает сдвиг акцентов в экономической политике США. Укрепление доллара больше не рассматривается как безусловное благо.

На первый план выходит подход, ориентированный на экспорт, занятость и рост ВВП. В условиях жёсткой глобальной конкуренции и нестабильной мировой экономики такой подход может стать одним из ключевых элементов стратегии США на ближайшие годы.