Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Кризис на рынке чипов памяти станет ещё сильнее

Экономика » Правила игры » Бизнес

Нехватка чипов памяти стала одним из ключевых факторов, меняющих расстановку сил на мировых финансовых рынках. Резкий рост цен на DRAM и NAND усилил разрыв между компаниями, которые выигрывают от дефицита, и теми, кто несёт издержки.

Чип
Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чип

Рынок всё отчётливее демонстрирует, что худшие последствия кризиса ещё впереди, говорится в материале Bloomberg.

Производители памяти оказались в центре внимания инвесторов. Их акции растут быстрее рынка на фоне улучшения финансовых показателей и ожиданий дальнейшего роста цен. Ограниченное предложение стало следствием сокращения капитальных вложений в предыдущие годы. Компании снижали расходы после длительного периода перепроизводства.

Теперь, на фоне восстановления спроса, рынок столкнулся с обратной ситуацией. Объёмы выпуска не успевают за потребностями клиентов.

Особенно заметно давление со стороны сегмента центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта. Новые серверные решения требуют всё больших объёмов памяти. Это меняет структуру спроса и снижает доступность чипов для производителей потребительской электроники.

Компании, выпускающие смартфоны, компьютеры и игровые устройства, сталкиваются с ростом себестоимости. Их маржа сокращается. Это сразу отражается на котировках.

На фондовых рынках формируется чёткое разделение. Бумаги производителей памяти демонстрируют устойчивый рост. Акции компаний, зависящих от поставок этих компонентов, отстают от индексов.

В некоторых случаях падение становится двузначным. Инвесторы всё активнее пересматривают оценки бизнеса, учитывая новые условия. Прежние модели ценообразования перестают работать.

Дополнительным источником неопределённости остаётся продолжительность текущего цикла. Исторически рынок памяти отличался высокой волатильностью. Периоды дефицита сменялись резким избытком предложения.

Однако нынешняя ситуация имеет отличия. Структурный рост спроса со стороны ИИ и облачных сервисов может сделать дефицит более затяжным. Это усиливает опасения, что рост цен сохранится дольше, чем ожидают потребители чипов.

Производители электроники вынуждены искать способы адаптации. Одни пытаются зафиксировать поставки по долгосрочным контрактам. Другие пересматривают конструкции устройств, снижая объёмы используемой памяти.

Эти меры дают ограниченный эффект. В краткосрочной перспективе они не способны полностью компенсировать рост цен. Часть издержек неизбежно перекладывается на покупателей. Это создаёт риски для спроса в условиях замедления мировой экономики.

Рынок уже реагирует на эти изменения. Волатильность в технологическом секторе растёт. Инвесторы всё чаще делают ставку не на весь сектор в целом, а на отдельные сегменты.

Производители памяти воспринимаются как бенефициары текущего кризиса. Компании, выпускающие конечные устройства, рассматриваются как зона повышенного риска. Такой разрыв усиливает неравномерность движения рынков.

По оценке Bloomberg, последствия дефицита памяти будут ощущаться шире, чем в предыдущие циклы. Давление на прибыль компаний может сохраниться в течение нескольких кварталов.

Это делает текущую ситуацию важным фактором для стратегических решений и инвестиционных оценок. Кризис чипов памяти перестаёт быть узкоспециализированной проблемой отрасли и превращается в системный риск для технологического рынка.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экономика технологии инвестиции
Новости Все >
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Зрение портят не гаджеты: причины проблем скрыты в повседневных мелочах
Привычки, которые играют на руку мошенникам: как пользователи открывают путь к взлому
Язык поправок: что на самом деле хочет донести Казахстан через изменения в Конституции
Япония на стороне НАТО: кому выгодно участие Токио в поставках оружия для Украины
Покушения как система: атаки на российских генералов и публичных лиц объединены общим замыслом
Исключение ради Киева: чем опасна для ЕС идея частичного членства Украины
Сейчас читают
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Садоводство, цветоводство
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Садоводство, цветоводство
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Красота и стиль
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Последние материалы
Кризис на рынке чипов памяти станет ещё сильнее
Соседа больше нет — и это не новость: как Таволжанка перестала считать погибших
Сто тысяч на метле: что стоит за внезапным богатством российских дворников
Пресс становится плотным, как броня: техника, которая работает без штанги
Привычка к несчастью: эта внутренняя ловушка удерживает вас в жизни, которая не радует
Животные застыли, будто время выключили: какая сила накрыла Аргентину
Ваши привычки — их болезни: эти повседневные действия владельцев разрушают здоровье питомцев
ЕС не сможет преодолеть зависимость от американских цифровых технологий
2026-й готовит вал штрафов: один документ станет удобным поводом для частых остановок
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.