Кризис на рынке чипов памяти станет ещё сильнее

Нехватка чипов памяти стала одним из ключевых факторов, меняющих расстановку сил на мировых финансовых рынках. Резкий рост цен на DRAM и NAND усилил разрыв между компаниями, которые выигрывают от дефицита, и теми, кто несёт издержки.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чип

Рынок всё отчётливее демонстрирует, что худшие последствия кризиса ещё впереди, говорится в материале Bloomberg.

Производители памяти оказались в центре внимания инвесторов. Их акции растут быстрее рынка на фоне улучшения финансовых показателей и ожиданий дальнейшего роста цен. Ограниченное предложение стало следствием сокращения капитальных вложений в предыдущие годы. Компании снижали расходы после длительного периода перепроизводства.

Теперь, на фоне восстановления спроса, рынок столкнулся с обратной ситуацией. Объёмы выпуска не успевают за потребностями клиентов.

Особенно заметно давление со стороны сегмента центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта. Новые серверные решения требуют всё больших объёмов памяти. Это меняет структуру спроса и снижает доступность чипов для производителей потребительской электроники.

Компании, выпускающие смартфоны, компьютеры и игровые устройства, сталкиваются с ростом себестоимости. Их маржа сокращается. Это сразу отражается на котировках.

На фондовых рынках формируется чёткое разделение. Бумаги производителей памяти демонстрируют устойчивый рост. Акции компаний, зависящих от поставок этих компонентов, отстают от индексов.

В некоторых случаях падение становится двузначным. Инвесторы всё активнее пересматривают оценки бизнеса, учитывая новые условия. Прежние модели ценообразования перестают работать.

Дополнительным источником неопределённости остаётся продолжительность текущего цикла. Исторически рынок памяти отличался высокой волатильностью. Периоды дефицита сменялись резким избытком предложения.

Однако нынешняя ситуация имеет отличия. Структурный рост спроса со стороны ИИ и облачных сервисов может сделать дефицит более затяжным. Это усиливает опасения, что рост цен сохранится дольше, чем ожидают потребители чипов.

Производители электроники вынуждены искать способы адаптации. Одни пытаются зафиксировать поставки по долгосрочным контрактам. Другие пересматривают конструкции устройств, снижая объёмы используемой памяти.

Эти меры дают ограниченный эффект. В краткосрочной перспективе они не способны полностью компенсировать рост цен. Часть издержек неизбежно перекладывается на покупателей. Это создаёт риски для спроса в условиях замедления мировой экономики.

Рынок уже реагирует на эти изменения. Волатильность в технологическом секторе растёт. Инвесторы всё чаще делают ставку не на весь сектор в целом, а на отдельные сегменты.

Производители памяти воспринимаются как бенефициары текущего кризиса. Компании, выпускающие конечные устройства, рассматриваются как зона повышенного риска. Такой разрыв усиливает неравномерность движения рынков.

По оценке Bloomberg, последствия дефицита памяти будут ощущаться шире, чем в предыдущие циклы. Давление на прибыль компаний может сохраниться в течение нескольких кварталов.

Это делает текущую ситуацию важным фактором для стратегических решений и инвестиционных оценок. Кризис чипов памяти перестаёт быть узкоспециализированной проблемой отрасли и превращается в системный риск для технологического рынка.